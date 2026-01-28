Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam: Gia đình có 3 người mang quân hàm Đại tá, đi thi quốc tế làm rạng danh nước nhà

Chi Pu, tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội, là một trong những gương mặt hiếm hoi của showbiz Việt có hành trình sự nghiệp trải dài từ hình ảnh “hot girl thế hệ đầu” đến nghệ sĩ hoạt động quốc tế, tạo được dấu ấn rõ rệt ngoài biên giới. Cô bắt đầu được công chúng biết đến từ cuộc thi Miss Teen 2009, nhanh chóng trở thành cái tên phủ sóng mạnh mẽ trong giới trẻ nhờ gương mặt sáng, nét đẹp trong trẻo và phong thái gần gũi. Trước khi lấn sân sang âm nhạc, Chi Pu đã có một giai đoạn hoạt động sôi nổi với vai trò người mẫu ảnh và diễn viên, tham gia nhiều dự án phim và series được khán giả trẻ yêu thích như 5S Online, qua đó xây dựng nền tảng nhận diện vững chắc trong làng giải trí.

Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Chi Pu tuyên bố theo đuổi con đường ca sĩ chuyên nghiệp. Quyết định này ngay lập tức vấp phải nhiều tranh cãi dữ dội. Những phần trình diễn live chưa tròn trịa, hạn chế về kỹ thuật thanh nhạc cùng phát ngôn gây tranh luận liên quan đến khái niệm nghề nghiệp đã khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích trong một thời gian dài. Ở thời điểm đó, Chi Pu được nhắc đến nhiều không phải vì thành tích, mà bởi những luồng ý kiến trái chiều xoay quanh năng lực và lựa chọn sự nghiệp.

Anh Ơi Ở Lại là một trong những hit quốc dân của Chi Pu (ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, thay vì rút lui, Chi Pu chọn cách đối diện trực diện với dư luận bằng việc đầu tư nghiêm túc vào con đường mình đã chọn. Cô tập trung mạnh vào yếu tố trình diễn và hình ảnh - lĩnh vực mà bản thân có lợi thế rõ rệt. Hàng loạt sản phẩm âm nhạc được ra mắt với mức đầu tư lớn về concept, bối cảnh, vũ đạo và thời trang. Các MV như Anh Ơi Ở Lại , Đóa Hoa Hồng , Mời Anh Vào Team Em liên tục đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng trực tuyến, nhiều lần đứng đầu Top Trending, cho thấy sức hút thương mại và khả năng tạo hiệu ứng công chúng không thể phủ nhận. Song song đó, Chi Pu cũng chủ động thay đổi hình tượng, từ vẻ ngọt ngào quen thuộc sang phong cách gợi cảm, sắc sảo và đậm chất performer, từng bước định vị mình là một nghệ sĩ thiên về trình diễn hơn là ca sĩ thuần kỹ thuật.

Bước ngoặt mang tính quyết định trong sự nghiệp của Chi Pu đến khi cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 tại Trung Quốc (ảnh: FBNV)

Bước ngoặt mang tính quyết định trong sự nghiệp của Chi Pu đến khi cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 tại Trung Quốc. Việc một nghệ sĩ Việt Nam tham gia một show thực tế đình đám, quy tụ dàn nghệ sĩ nữ hàng đầu châu Á, từng được xem là canh bạc mạo hiểm. Thế nhưng, Chi Pu đã tạo nên một trường hợp thành công hiếm có. Cô không chỉ trụ vững qua nhiều vòng thi mà còn lọt vào đội hình chiến thắng cuối cùng, xếp hạng 6 chung cuộc - một thành tích vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Sau chương trình, Chi Pu liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn, gameshow nổi tiếng của Trung Quốc, tham gia lễ trao giải, ghi hình chương trình truyền hình thực tế và mở rộng hoạt động kinh doanh. Chi Pu gây sốt khi cùng Huỳnh Hiểu Minh song ca trên show năm mới của đài quốc gia xứ tỷ dân. Danh tiếng ở đại lục của Chi Pu không hề kém cạnh ngôi sao Trung Quốc nào. Cô có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao châu Á đình đám như Amber, Thái Thiếu Phân, Jessica Jung,... Đến thời điểm hiện tại, Chi Pu được xem là nghệ sĩ Việt thành công nhất khi tiến vào thị trường Trung Quốc.

Chi Pu gây sốt khi cùng Huỳnh Hiểu Minh song ca trên show năm mới của đài quốc gia xứ tỷ dân (ảnh: Weibo)

Thành công của Chi Pu tại Trung Quốc không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tại Việt Nam. Chính sức hút của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng cùng dấu ấn mà Chi Pu để lại đã góp phần thúc đẩy việc mua bản quyền và sản xuất phiên bản Việt - Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng , mở ra một hướng đi mới cho các chương trình thực tế dành cho nghệ sĩ nữ tại thị trường trong nước.

Một trong những yếu tố giúp Chi Pu hút fan chính là thế mạnh nhan sắc (ảnh: FBNV)

Tại Trung Quốc, Chi Pu được truyền thông ưu ái gọi bằng những danh xưng như “Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam” hay “Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam” (ảnh: FBNV)

Một trong những yếu tố giúp Chi Pu hút fan chính là thế mạnh nhan sắc. Tại Trung Quốc, Chi Pu được truyền thông ưu ái gọi bằng những danh xưng như “Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam” hay “Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”. Nhiều trang tin lớn như Sina, Sohu, 163 hay tạp chí Elle China từng đồng loạt đăng tải các bài viết ca ngợi nhan sắc và khí chất của cô. Sina từng so sánh Chi Pu với Triệu Lệ Dĩnh, gọi cô là “nữ thần nhan sắc” sở hữu gương mặt không góc chết. Sohu đánh giá cao tỷ lệ hình thể và phong thái sang chảnh, trong khi 163 ví cô như “Dương Mịch phiên bản Việt”. Elle China cũng xếp Chi Pu vào nhóm những nghệ sĩ Đông Nam Á có sức ảnh hưởng và ngoại hình nổi bật.

Hình ảnh của Chi Pu trong mắt công chúng có sự thay đổi rõ rệt (ảnh: FBNV)

Sau cuộc thi, hình ảnh của Chi Pu trong mắt công chúng có sự thay đổi rõ rệt. Những tranh cãi thuở ban đầu dần được thay thế bằng sự ghi nhận dành cho khả năng làm chủ sân khấu, thần thái biểu diễn và tinh thần làm việc kỷ luật. Cô được nhìn nhận như một trình diễn viên đúng nghĩa, sở hữu phong cách tiệm cận tiêu chuẩn sao giải trí quốc tế. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Chi Pu còn tích cực quảng bá văn hóa, ẩm thực và du lịch Việt Nam thông qua các chương trình, sự kiện và nội dung chia sẻ tại nước ngoài, qua đó nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả trong nước.

Chi Pu chia sẻ ảnh bác ruột, ông nội và bố đều mang quân hàm Đại tá (ảnh: NVCC)

Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh một nghệ sĩ hoạt động sôi nổi là nền tảng gia đình cực kỳ kỷ luật. Chi Pu sinh ra trong một gia đình Hà Nội có truyền thống giáo dục nghiêm khắc. Cha cô là Đại tá trong quân đội, mẹ là giáo viên. Trong một số chia sẻ hiếm hoi, Chi Pu từng cho biết gia đình cô có tới ba người mang quân hàm Đại tá, gồm cha, bác và ông nội - những người đã gắn bó cả cuộc đời với quân ngũ. Chính môi trường gia đình này được xem là yếu tố hình thành nên bản lĩnh, tinh thần tự lập và khả năng chịu áp lực dư luận mà Chi Pu thể hiện suốt nhiều năm qua trong showbiz.

Hành trình của Chi Pu là minh chứng cho sự kiên trì, khả năng thích nghi và bản lĩnh vượt áp lực (ảnh: FBNV)

Từ một hot girl gây tranh cãi khi lấn sân ca hát đến nghệ sĩ Việt hiếm hoi tạo được chỗ đứng tại thị trường giải trí lớn bậc nhất châu Á, hành trình của Chi Pu là minh chứng cho sự kiên trì, khả năng thích nghi và bản lĩnh vượt áp lực. Những danh xưng mà truyền thông quốc tế dành cho cô không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn là kết quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ, mang theo hình ảnh nghệ sĩ Việt ra thế giới.