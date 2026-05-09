Mỹ nhân đẹp nhất thế giới trở lại World Cup: Khiến cả triệu người phát cuồng, là "bạch nguyệt quang" không thể thay thế!

Shakira hát nhạc World Cup 2026

“Nữ hoàng World Cup” Shakira vừa khiến cộng đồng người hâm mộ toàn cầu bùng nổ khi chính thức xác nhận sẽ thể hiện bài hát chủ đề cho FIFA World Cup 2026. Sau hơn một thập kỷ vắng bóng khỏi sân khấu chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, màn tái xuất lần này được xem như “cú nổ” lớn của cả âm nhạc lẫn văn hóa đại chúng.

Ca khúc chủ đề mang tên Dai Dai - cụm từ trong tiếng Ý mang ý nghĩa “Tiến lên” hoặc “Cố lên”. Đây là sản phẩm kết hợp giữa Shakira và ngôi sao Afrobeats người Nigeria Burna Boy. Theo những thông tin được hé lộ, Dai Dai mang tinh thần về sự kiên cường, vượt qua nghịch cảnh với câu hát chủ đạo: “Những gì từng làm bạn gục ngã sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn”.

Ngày 7/5/2026, đoạn teaser dài khoảng một phút của ca khúc đã được tung ra và nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Video được ghi hình tại sân vận động huyền thoại Maracanã Stadium ở Brazil. Trong teaser, Shakira xuất hiện đầy năng lượng giữa dàn vũ công đại diện cho nhiều quốc gia, tái hiện tinh thần đoàn kết đặc trưng của World Cup.

Bản đầy đủ của Dai Dai sẽ chính thức phát hành vào ngày 14/5/2026. Đây được xác nhận là bài hát chính thức từ FIFA dành cho World Cup 2026, hoàn toàn độc lập với các dự án âm nhạc thương mại khác.

World Cup 2026 cũng là kỳ đại hội mang nhiều cột mốc lịch sử. Giải đấu sẽ khai mạc ngày 11/6/2026 tại sân vận động Estadio Azteca với trận mở màn giữa Mexico và CH Nam Phi. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 19/7/2026 tại MetLife Stadium.

Đây là lần thứ tư Shakira đồng hành cùng World Cup sau các kỳ 2006, 2010 và 2014. Chính điều đó khiến sự trở lại lần này mang nhiều ý nghĩa biểu tượng hơn cả một màn comeback âm nhạc đơn thuần. Với nhiều người hâm mộ, World Cup luôn gắn liền với âm nhạc của Shakira giống như một phần ký ức tập thể không thể thay thế.

“Bạch nguyệt quang” không thể thay thế của World Cup

Sự trở lại của Shakira với Dai Dai không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là lời khẳng định cho vị thế “Nữ hoàng World Cup” - danh xưng mà suốt gần hai thập kỷ qua vẫn chưa có nghệ sĩ nào đủ sức thay thế. Shakira là trường hợp hiếm hoi sở hữu mối liên kết gần như định mệnh với FIFA và văn hóa bóng đá toàn cầu. Qua bốn kỳ World Cup, cô không chỉ tạo ra hit mà còn xây dựng cả một “DNA World Cup” mang dấu ấn riêng.

Tại World Cup 2006 ở Đức, Shakira chưa có bài hát chủ đề chính thức nhưng màn trình diễn Hips Don’t Lie tại lễ bế mạc đã tạo nên cơn sốt toàn cầu. Ca khúc trở thành biểu tượng đầu tiên gắn hình ảnh cô với bầu không khí cuồng nhiệt của sân cỏ.

Đến Nam Phi 2010, Waka Waka (This Time for Africa) chính thức đưa Shakira lên hàng biểu tượng văn hóa đại chúng cấp độ toàn cầu. Đây không còn đơn thuần là một bài hát thể thao mà trở thành hiện tượng văn hóa với sức lan tỏa vượt khỏi phạm vi World Cup. Sự pha trộn giữa nhịp trống châu Phi, Latin Pop và vũ đạo giàu năng lượng khiến Waka Waka trở thành “tiêu chuẩn vàng” cho mọi bài hát World Cup về sau. MV Waka Waka hiện thu về hơn 4.5 tỷ views trên YouTube, là một trong những ca khúc được nhắc nhớ nhiều nhất mỗi khi giải bóng lớn nhất hành tinh trở lại.

Tại Brazil 2014, dù FIFA chọn We Are One làm bài hát chính thức, nhưng La La La (Brazil 2014) của Shakira mới là ca khúc được công chúng yêu thích áp đảo. Điều đó cho thấy sức mạnh thương hiệu cá nhân của cô đủ lớn để vượt qua cả những chiến dịch truyền thông chính thống từ ban tổ chức.

Sau 12 năm, World Cup 2026 đánh dấu màn tái xuất của Shakira với Dai Dai - sản phẩm được ví như “Avengers" của âm nhạc World Cup khi kết hợp Latin và Afrobeats, hai dòng nhạc có sức ảnh hưởng mạnh nhất thị trường toàn cầu hiện tại. Điều khiến Shakira trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở hit. Quan trọng hơn, cô sở hữu khả năng đại diện cho tinh thần đa văn hóa của World Cup. Sinh ra tại Colombia với gốc Lebanon, Shakira tự nhiên trong việc hòa trộn âm nhạc Trung Đông, Latin và châu Phi. Chính sự giao thoa đó khiến âm nhạc của cô dễ dàng vượt qua rào cản ngôn ngữ để chạm đến khán giả toàn cầu.

Các bài hát World Cup của Shakira luôn mang năng lượng nguyên bản rất “sân cỏ” - hoang dại, cuồng nhiệt và phóng khoáng. Khác với nhiều sản phẩm bị nhận xét quá công nghiệp, âm nhạc của cô giữ được cảm giác bản năng mà bóng đá đại diện.

Ngoài ra, hình ảnh Shakira tại World Cup cũng gắn liền với tinh thần nữ quyền và sự tự tin. Cô luôn xuất hiện với thần thái làm chủ sân khấu, khả năng kết nối hàng triệu người chỉ bằng âm nhạc và vũ đạo. Trong mắt người hâm mộ quốc tế, Shakira gần như trở thành “linh hồn” của nhạc World Cup. Câu nói “Không có Shakira thì không phải World Cup thực thụ” nhiều năm qua liên tục được lan truyền trên mạng xã hội mỗi mùa giải đến gần.

FIFA cũng xem cô như một “bảo chứng truyền thông” toàn cầu. Các ca khúc của Shakira không biến mất sau giải đấu mà tiếp tục sống trong đời sống văn hóa đại chúng nhiều năm sau đó. Sau 16 năm, Waka Waka vẫn xuất hiện tại các sân vận động trên khắp thế giới, một điều rất ít ca khúc thể thao làm được.

Việc Shakira tiếp tục được chọn cho World Cup 2026 chính là lời xác nhận mạnh mẽ nhất cho vị thế không thể thay thế ấy. Dù âm nhạc thế giới liên tục thay đổi và xuất hiện thêm nhiều siêu sao mới, World Cup vẫn cần Shakira như một biểu tượng văn hóa mang tính di sản.

30 năm rực rỡ của nữ hoàng Latin

Trong suốt ba thập kỷ, Shakira đã trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu của nhạc Latin, một nghệ sĩ sở hữu khả năng kết nối thế giới bằng âm nhạc, vũ đạo và sức ảnh hưởng đại chúng vượt thời gian. Tên đầy đủ của cô là Shakira Isabel Mebarak Ripoll, sinh ra tại Colombia. Không chỉ thành công với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công, Shakira còn nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện thông qua quỹ Pies Descalzos Foundation.

Sở hữu IQ 140 cùng khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ như tiếng Tây Ban Nha, Anh, Ý và Bồ Đào Nha, Shakira được xem là trường hợp hiếm hoi duy trì sức hút toàn cầu xuyên suốt nhiều thế hệ khán giả.

Hành trình của cô bắt đầu từ thập niên 90 khi phát hành album đầu tay ở tuổi 14. Hai album Pies Descalzos và Dónde Están los Ladrones? nhanh chóng giúp Shakira thống trị thị trường Latin. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2001 với album Laundry Service cùng siêu hit Whenever, Wherever. Đây là cột mốc đưa Shakira từ ngôi sao Latin trở thành hiện tượng toàn cầu. Đến năm 2006, Hips Don’t Lie giúp cô trở thành nghệ sĩ Nam Mỹ đầu tiên đứng đầu Billboard Hot 100.

Thập niên 2010 đánh dấu giai đoạn Shakira gắn liền với World Cup bằng Waka Waka và La La La. Không chỉ dừng ở âm nhạc, cô còn lấn sân điện ảnh khi lồng tiếng cho nhân vật Gazelle trong Zootopia. Năm 2020, màn trình diễn Super Bowl LIV cùng Jennifer Lopez được xem là một trong những tiết mục halftime show thành công nhất lịch sử thể thao Mỹ.

Về đời tư, cuộc chia tay với cựu trung vệ Gerard Piqué năm 2022 từng khiến truyền thông toàn cầu dậy sóng. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ, Shakira biến nỗi đau thành nhiên liệu sáng tạo và bước vào “kỷ nguyên tái sinh” mạnh mẽ nhất sự nghiệp. Hiện cô sinh sống tại Miami cùng hai con trai Milan và Sasha, đồng thời đã hoàn tất các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ kiện thuế tại Tây Ban Nha từ cuối năm 2023 để tập trung cho gia đình và âm nhạc.

Giai đoạn 2023 - 2025 chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của Shakira sau biến cố đời tư. BZRP Music Sessions #53 gây bùng nổ toàn cầu, giúp cô thiết lập nhiều kỷ lục Guinness mới. Album Las Mujeres Ya No Lloran tiếp tục chứng minh khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của nữ ca sĩ với thời đại streaming.

Không chỉ được công nhận bởi âm nhạc, Shakira còn liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng sắc đẹp quốc tế. Năm 2023, cô được People en Español vinh danh ở vị trí số 1 trong danh sách “50 người đẹp nhất”.

Giai đoạn 2025 - 2026, Shakira tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh lớn, bao gồm việc trở lại với vai Gazelle trong phần tiếp theo của Zootopia 2. Shakira tổ chức chuyến lưu diễn toàn cầu với nhiều đêm diễn cháy vé.

Chỉ vài ngày trước khi xác nhận hát nhạc World Cup 2026, Shakira tiếp tục tạo thêm cột mốc lịch sử với đêm diễn miễn phí tại bãi biển Copacabana hôm 2/5/2026. Ước tính khoảng 2 triệu khán giả đã phủ kín bãi biển Rio de Janeiro để theo dõi buổi biểu diễn của giọng ca Waka Waka .

Shakira là ngôi sao xếp thứ 2 về số lượng khán giả tham dự 1 show diễn, xếp sau Lady Gaga với 2.1 triệu người năm 2025 và vượt qua cả kỷ lục 1,6 triệu người từng được Madonna thiết lập tại cùng địa điểm năm 2024. Đêm diễn không chỉ cho thấy sức hút đáng kinh ngạc của Shakira sau 30 năm hoạt động, mà còn khẳng định vị thế biểu tượng văn hóa đại chúng vượt thời gian.

Ở tuổi 49, Shakira đang bước vào giai đoạn được nhiều người gọi là “hoàng kim thứ hai”. Không còn chỉ là “Nữ hoàng nhạc Latin”, cô giờ đây trở thành biểu tượng của sự tái sinh, bản lĩnh hậu đổ vỡ và sức mạnh của một người phụ nữ luôn biết cách biến nghịch cảnh thành hào quang.

