"Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" phải cúi mình cưới cây chuối rồi mới được làm dâu hào môn

Aishwarya Rai là biểu tượng sắc đẹp Ấn Độ, từng được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất thế giới". Cô không chỉ chinh phục khán giả bằng đôi mắt xanh huyền bí và nụ cười rạng rỡ, mà còn bằng khả năng diễn xuất ấn tượng. Từ cô gái trẻ đầy tham vọng ở Mangalore đến ngôi sao Bollywood tỏa sáng toàn cầu, Aishwarya Rai đã vượt qua nhiều thử thách, trong số đó có điều không tưởng: Phải cưới cây chuối để hóa giải "lời nguyền" rồi mới được bước chân vào nhà hào môn.

Từ thiếu nữ Ấn Độ đến "mỹ nhân đẹp nhất thế giới"

Aishwarya Rai sinh ngày 1/11/1973 tại Mangalore, Karnataka, Ấn Độ, trong một gia đình truyền thống, có cha mẹ và anh trai. Cha cô là hải quân, mẹ là người nội trợ, tạo nên môi trường giáo dục nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương. Từ nhỏ, Aishwarya Rai đã nổi bật với vẻ đẹp lai Tây – đôi mắt xanh di truyền từ tổ tiên Pháp và làn da trắng mịn. Nàng hậu đình đám theo học kiến trúc tại Đại học Mumbai, nhưng đam mê nghệ thuật dẫn dắt cô đến với khiêu vũ cổ điển và âm nhạc Ấn Độ, nơi cô dành 5 năm rèn luyện.

Năm 1990, ở tuổi 17, Aishwarya Rai bước chân vào làng mẫu. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các tạp chí, với lối đi catwalk tự tin và nụ cười cuốn hút. Đỉnh cao đến năm 1994, khi cô đại diện Ấn Độ tại cuộc thi Miss World ở Sun City, Nam Phi. Ban đầu Aishwarya Rai chỉ về nhì Miss India, nhưng cô đã lội ngược dòng ngoạn mục, vượt qua 86 thí sinh để đăng quang Miss World – danh hiệu đầu tiên của Ấn Độ sau 28 năm. Khoảnh khắc Aishwarya Rai đội vương miện đã thay đổi cuộc đời, biến cô thành biểu tượng sắc đẹp toàn cầu.

Aishwarya Rai tỏa sáng tại Miss World 1994

Cô xuất sắc đăng quang ngôi vị hoa hậu

Chiến thắng của cô vô cùng thuyết phục

Năm 2000, Aishwarya Rai được bầu là Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại với số điểm kỉ lục 9.911, và năm 2005 cô được bầu là hoa hậu thế giới có sắc đẹp vĩnh cửu, vượt thời gian. Đến năm 2010, cô tiếp tục một lần nữa dẫn đầu danh sách những Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại. Có thể nói rằng, Aishwarya Rai chính là "Hoa hậu của các hoa hậu".

Aishwarya Rai chính là "Hoa hậu của các hoa hậu"

Sự nghiệp diễn xuất bắt đầu ngay sau đó. Năm 1997, Aishwarya Rai ra mắt với phim Tamil Iruvar của đạo diễn Mani Ratnam, nhận lời khen ngợi về diễn xuất tinh tế. Phim Hindi đầu tay Aur Pyaar Ho Gaya cùng Bobby Deol đánh dấu bước chân vào Bollywood. Nhưng phải đến Hum Dil De Chuke Sanam (1999) bên cạnh Salman Khan và Ajay Devgn, danh tiếng cô mới thực sự bùng nổ. Vai Nandini – cô gái si tình, hy sinh – mang về cho Aishwarya Rai giải Filmfare Best Actress. Tiếp nối là Taal (1999), Devdas (2002) củng cố vị thế "nữ hoàng phim lãng mạn" của Aishwarya Rai .

Sự nghiệp quốc tế của Aishwarya Rai cũng vô cùng rực rỡ. Cô là gương mặt đại sứ L'Oréal Paris từ 2003, thường xuyên xuất hiện tại Cannes Film Festival từ 2002. Đến nay, Aishwarya Rai đã tham gia hơn 50 phim, nhận 5 giải Filmfare Awards, và được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2004. Từ cô gái học ngành kiến trúc, Aishwarya Rai đã trở thành biểu tượng toàn cầu, chứng minh rằng sắc đẹp chỉ là khởi đầu cho tài năng đích thực.

Aishwarya Rai có sự nghiệp diễn xuất đáng nể Trắc trở đường tình: Phải cưới cây chuối mới được làm dâu hào môn

Đường tình của Aishwarya Rai là một cuốn phim Bollywood đích thực: lãng mạn nhưng cũng đầy kịch tính. Cô từng hẹn hò Salman Khan – "người sói" Bollywood, từ năm 1997 đến 2001. Mối tình kéo dài 4 năm nhưng tan vỡ vì Salman Khan có thói bạo lực và ghen tuông, dẫn đến những vụ ẩu đả công khai và kiện tụng.

Aishwarya Rai sau đó tập trung vào sự nghiệp, nhưng định mệnh đưa đẩy cô gặp Abhishek Bachchan – con trai huyền thoại Amitabh Bachchan – trên trường quay phim Dhoom 2 (2006). Tình yêu chớm nở thực sự trong phim Guru (2007), nơi họ đóng cặp vợ chồng. Sau đó, Abhishek Bachchan cầu hôn Aishwarya Rai ngay sau buổi công chiếu.

Aishwarya Rai nhận được lời cầu hôn và nhanh chóng lên xe hoa năm 2007

Đám cưới diễn ra ngày 20/4/2007 tại Mumbai là "sự kiện thế kỷ", kết hợp giữa 2 ngôi sao Bollywood quyền lực. Đám cưới này có đến hàng trăm khách mời, chi phí lên đến hàng triệu đô la, và được truyền thông đưa tinsát sao. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng là một nỗi "khốn khổ" do mê tín: Aishwarya Rai bị đồn là người mang lời nguyền dễ khiến hôn nhân tan vỡ. Theo truyền thống, cô dâu phải cưới trên danh nghĩa với 1 đồ vật vô tri để hóa giải lời nguyền.

Ở trường hợp của Aishwarya Rai, nàng Hoa hậu thế giới đã phải cưới 1 cây chuối để hóa giải lời nguyền, sau đó mới được bước chân vào hào môn. Vì tình yêu, Aishwarya Rai chấp nhận tất cả. Sau khi thực hiện nghi lễ cưới cây chuối, Aishwarya Rai đã được nhà chồng đón về, tổ chức lễ cưới "thế kỷ" xa hoa, hào nhoáng. Từ đây, cuộc hôn nhân của mỹ nhân đẹp nhất thế giới mới chính thức bắt đầu.

Aishwarya Rai phải cưới cây chuối rồi mới được bước chân vào nhà chồng

Tuổi 52 viên mãn bên chồng, sinh con gái là "bản sao Lisa"

Ở tuổi 52, Aishwarya Rai vẫn là "nữ thần" bất diệt. Cô và Abhishek Bachchan vừa kỷ niệm 18 năm ngày cưới vào tháng 4, chia sẻ ảnh gia đình ấm áp trên Instagram, dập tắt tin đồn ly hôn dai dẳng. Chồng Aishwarya Rai hết lời khen ngợi vợ: "Aishwarya là người mẹ tuyệt vời nhất, nuôi dạy Aaradhya giữa ánh đèn sân khấu mà vẫn khiêm tốn". Họ là cặp đôi quyền lực tại showbiz Ấn Độ, thậm chí vươn ra cả toàn cầu.

Cặp đôi quyền lực của Bollywood

Vợ chồng Hoa hậu thế giới 1994 có 1 con gái tên là Aaradhya Bachchan, sinh ngày 16/11/2011. Năm nay 14 tuổi, Aaradhya Bachchan thừa hưởng nhan sắc đỉnh cao từ bố mẹ, trổ nét vô cùng xinh xắn. Đặc biệt, cô bé từng gây bão mạng xã hội khi có nhiều đường nét giống với Lisa (BLACKPINK), như đôi mắt to tròn, sống mũi thon gọn cùng nụ cười duyên dáng.

Cô bé rất đam mê diễn xuất và khiêu vũ, học tại trường quốc tế Dhirubhai Ambani đắt đỏ. Với nhan sắc và tài năng nổi trội, Aaradhya Bachchan được dự đoán sẽ trở thành ngôi sao nức tiếng như mẹ khi lớn lên. Có thể nói, gia đình Aishwarya Rai - Abhishek Bachchan chính là hình mẫu lý tưởng tại showbiz Ấn Độ.