Mỹ nhân đẹp nhất thế giới là niềm tự hào quốc gia, được cả nước đưa thẳng lên top 1 toàn cầu

Ở năm thứ 10 sự nghiệp, mỹ nhân đẹp nhất thế giới liên tục vượt qua kỷ lục của chính mình.

Sức mạnh Thái Lan đưa Lisa lên thẳng top 1 toàn cầu

Ngày 3/9/2026, Lisa chính thức trở lại với MV SaWaDiKa, đĩa đơn mở đường cho EP PRESS PLAY. Ngay từ khi công bố, sản phẩm đã nhận được sự quan tâm lớn nhờ đánh dấu màn tái xuất với sở trường rap và chất hip-hop năng lượng cao của nữ nghệ sĩ. SaWaDiKa được nhào nặn bởi nhà sản xuất Thom Bridges cùng bộ đôi Ojivolta, trong khi phần MV do đạo diễn người Hàn Quốc Bang Jae Yeob thực hiện. Trên nền những nhịp trống dồn dập, Lisa phô diễn kỹ thuật rap sắc bén và thần thái tự tin qua những câu hát mang đậm cá tính, flexing quen thuộc.

SaWaDiKa - Lisa

Không mất nhiều thời gian, SaWaDiKa nhanh chóng tạo nên thành tích ấn tượng trên YouTube. MV thu về hơn 70,8 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ đầu tiên, trở thành sản phẩm có lượt xem ra mắt ngày đầu cao nhất năm 2026 trên nền tảng này. Sau hai ngày phát hành, MV tiếp tục cán mốc 112 triệu lượt xem, đồng thời trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất năm 2026. Thành tích này đưa Lisa leo thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng video âm nhạc hàng đầu thế giới của YouTube Charts.

MV SaWaDiKa thu về hơn 112 triệu lượt xem sau hơn 2 ngày lên sóng (cập nhật lúc 18h ngày 6/9)

Lisa leo thẳng lên top 1 video nhạc hàng đầu của YouTube Charts toàn cầu

Đằng sau con số hàng trăm triệu lượt xem là sức mạnh của cả Thái Lan. Cùng với sức hút sẵn có của Lisa và sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả tại Thái Lan, SaWaDiKa nhanh chóng tạo nên những con số ấn tượng bậc nhất làng nhạc 2026. Thành tích này cũng diễn ra trong bối cảnh YouTube vừa thay đổi cách tính lượt xem từ ngày 24/8/2026, khi nền tảng ghi nhận lượt xem công khai ngay từ thời điểm video bắt đầu phát thay vì yêu cầu người xem tối thiểu 30 giây như trước.

Lisa mang đường phố Bangkok vào MV mới

Với MV mới nhất, Lisa đã xây dựng chiến lược hình ảnh rất rõ ràng: đưa khán giả toàn cầu đến Bangkok, tôn vinh trọn vẹn quê hương và biến những chất liệu văn hoá quen thuộc thành một phần của ngôn ngữ pop toàn cầu. Concept của SaWaDiKa xoay quanh sự tương phản giữa vẻ trần trụi, góc cạnh của phố phường Bangkok với tư duy thời trang viễn tưởng. Bốn địa điểm đặc trưng của thành phố lần lượt xuất hiện trong MV, tạo nên một Bangkok vừa gần gũi vừa hiện đại.

Khu vực ga Hua Lamphong trên đường Rong Mueang với những dãy nhà cổ kiểu shophouse trở thành phông nền cho tạo hình streetwear hiện đại. Tại Soi Ngam Duphli ở Sathorn, đời sống thường nhật, văn hóa ba-lô và những phòng tập Muay Thai được đưa vào câu chuyện hình ảnh. Soi Chaloem Khet 1 ở Yotse mang dấu ấn kiến trúc rạp chiếu phim hoài niệm, được đặt cạnh thiết kế sản xuất mang màu sắc tương lai. Trong khi đó, Dib Bangkok đại diện cho một Bangkok tân tiến với kiến trúc thép và kính hiện đại.

Mọi tạo hình của Lisa đều mang theo hơi thở Thái Lan:

Lisa không tách mình khỏi văn hóa bản địa để xây dựng hình ảnh một ngôi sao quốc tế. Ngược lại, cô đưa những biểu tượng của Thái Lan trở thành trung tâm trong sản phẩm, toả sáng trên nền tảng quê hương mình. Ngay từ tên gọi, SaWaDiKa đã được cách điệu từ lời chào truyền thống “Sawasdee Ka”. Thời trang cũng trở thành một phương tiện để Lisa quảng bá quê hương. Bên cạnh những thiết kế cao cấp quốc tế, nữ ca sĩ dành điểm nhấn cho trang phục đến từ thương hiệu nội địa Thái Lan HOOK'S by PRAPAKAS, được thực hiện với sự hợp tác của stylist Nanist.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã gửi lời cảm ơn chính thức tới Lisa vì lan tỏa văn hóa dân tộc

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã gửi lời cảm ơn chính thức tới Lisa vì lan tỏa văn hóa dân tộc. Những địa danh xuất hiện trong MV cũng tạo nên “Hiệu ứng Lisa” khi lượng tìm kiếm liên quan đến du lịch Bangkok tăng mạnh trên các nền tảng quốc tế. Có thể nói, SaWaDiKa là trường hợp hiếm hoi khi sức mạnh của một fandom toàn cầu kết hợp với sự ủng hộ mang tính quốc gia để tạo nên hiệu ứng vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc. Người hâm mộ Lisa tích cực thúc đẩy lượt xem, trong khi chính những chất liệu văn hóa Thái Lan giúp sản phẩm tạo được sự chú ý rộng rãi, khiến cả đất nước cùng "cày view" cho Lisa.

10 năm trở thành ngôi sao toàn cầu, là niềm tự hào của Thái Lan

Lisa, tên thật Lalisa Manobal, sinh năm 1997 tại Buriram, Thái Lan. Năm 2010, cô trở thành người duy nhất vượt qua vòng tuyển chọn của YG Entertainment tại Thái Lan, sau đó chuyển đến Hàn Quốc để bắt đầu quá trình đào tạo. Sau nhiều năm làm thực tập sinh, Lisa chính thức debut cùng BLACKPINK vào năm 2016. Ngay từ những ngày đầu, nữ thần tượng nhanh chóng gây chú ý nhờ kỹ năng vũ đạo nổi bật, thần thái sân khấu cuốn hút và khả năng trình diễn thuộc hàng nổi bật của Kpop. Cô được truyền thông và người hâm mộ gọi bằng nhiều biệt danh, trong đó có “cỗ máy nhảy” của BLACKPINK và một trong những nữ idol sở hữu sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Lisa là idol ngoại quốc đầu tiên của YG, trở thành em út quốc tế của BLACKPINK

Gặt hái thành tựu toàn cầu cùng BLACKPINK, Lisa cũng dần trở thành một biểu tượng văn hóa của Thái Lan

Gặt hái thành tựu toàn cầu cùng BLACKPINK, Lisa cũng dần trở thành một biểu tượng văn hóa của Thái Lan. Những lần cô diện trang phục truyền thống, xuất hiện tại các địa điểm du lịch hay giới thiệu văn hóa quê hương đều tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trên phạm vi quốc tế. Năm 2021, Lisa phát hành album solo đầu tay LALISA và lập hàng loạt kỷ lục về doanh số. Thành công này củng cố vị thế của cô như một trong những nghệ sĩ solo nữ châu Á có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường quốc tế. Ngay trong MV debut solo, Lisa đã mang văn hoá Thái Lan vào thông qua loạt hình ảnh và tạo hình cầu kỳ, lộng lẫy. Cũng trong năm này, Lisa trở thành gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn.

Lisa đã mang hình ảnh Thái Lan đậm đặc vào sản phẩm debut solo LALISA

Cuối năm 2023, sau khi BLACKPINK hoàn tất quá trình đàm phán gia hạn hoạt động nhóm với YG Entertainment, Lisa lựa chọn con đường riêng cho các hoạt động cá nhân. Đầu năm 2024, cô thành lập công ty quản lý LLOUD, mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Đây cũng là giai đoạn Lisa bắt đầu chuyển mình từ một idol Kpop thành một “global pop star” độc lập.

Ngay sau khi thành lập LLOUD, nữ nghệ sĩ liên tục mở rộng phạm vi hoạt động. Đầu năm 2024, cô xuất hiện tại Le Gala des Pièces Jaunes ở Pháp, đánh dấu sân khấu quốc tế đầu tiên sau khi rời YG. Chỉ vài tháng sau, Lisa phát hành ROCKSTAR, sản phẩm âm nhạc đầu tiên được vận hành dưới mô hình công ty riêng. Thành công của ROCKSTAR mở đường cho loạt đĩa đơn New Woman, Moonlit Floor và Born Again, trước khi Lisa phát hành album phòng thu đầu tay ALTER EGO vào tháng 2/2025.

Lisa mở rộng hoạt động quốc tế sau khi rời YG

Trong hơn hai năm, Lisa liên tục xuất hiện tại những sân khấu và sự kiện mà không phải nghệ sĩ nào cũng có cơ hội chạm tới. Tháng 9/2024, cô biểu diễn tại MTV Video Music Awards và giành chiến thắng ở hạng mục Best Kpop. Cùng năm, Lisa góp mặt tại Global Citizen Festival ở New York và trở thành nghệ sĩ mở màn cho Victoria's Secret Fashion Show trong lần tái xuất được mong chờ của thương hiệu. Năm 2025 tiếp tục đánh dấu một bước tiến lớn khi Lisa trở thành nghệ sĩ biểu diễn tại Oscar. Đây là một trong những sân khấu danh giá nhất của ngành điện ảnh và là nơi rất hiếm nghệ sĩ châu Á xuất hiện với vai trò biểu diễn.

Lisa liên tục xuất hiện tại những sân khấu và sự kiện mà không phải nghệ sĩ nào cũng có cơ hội chạm tới

Cũng trong năm này, Lisa lần đầu đứng trên sân khấu Coachella với tư cách nghệ sĩ solo. Tại Sahara Stage, em út BLACKPINK mang đến set diễn kéo dài gần một giờ với loạt ca khúc trong sự nghiệp. Màn trình diễn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ truyền thông quốc tế, đồng thời đưa Lisa vào nhóm những nghệ sĩ châu Á hiếm hoi có sân khấu solo riêng tại lễ hội âm nhạc danh giá này.

Lisa làm nên lịch sử tại World Cup 2026

Đến năm 2026, danh sách những sân khấu mang tính biểu tượng tiếp tục được nối dài. Lisa xuất hiện tại Golden Globe Awards với vai trò người trao giải, tái xuất Coachella với tư cách khách mời đặc biệt trong set diễn của Anyma và trở thành thành viên Host Committee tại Met Gala 2026.

Nếu Coachella được xem là một trong những sân khấu âm nhạc lớn nhất hành tinh, Oscar đại diện cho đỉnh cao của ngành điện ảnh, Met Gala là sự kiện thời trang có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới và Victoria's Secret là một trong những show diễn biểu tượng của ngành giải trí, thì World Cup lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Việc được FIFA lựa chọn xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup đồng nghĩa Lisa bước vào nhóm nghệ sĩ có khả năng đại diện cho những sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, vượt khỏi phạm vi âm nhạc đơn thuần. Nữ nghệ sĩ cũng góp giọng trong GOALS, dự án âm nhạc gắn liền với World Cup 2026.

Một lần nữa, Lisa trở thành đại diện đầy tự hào của Thái Lan tại sân chơi bóng đá hàng đầu thế giới

Không chỉ góp giọng, Lisa còn trực tiếp xuất hiện tại lễ khai mạc diễn ra trên sân vận động SoFi Stadium. Dù thời lượng biểu diễn không quá dài, khoảnh khắc nữ nghệ sĩ người Thái Lan xuất hiện trên sân khấu World Cup vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội toàn cầu. Chỉ ít phút sau tiết mục, hàng loạt từ khóa liên quan đến Lisa đồng loạt phủ sóng nền tảng X. Một lần nữa, Lisa trở thành đại diện đầy tự hào của Thái Lan tại sân chơi bóng đá hàng đầu thế giới.

Lisa luôn mang hình ảnh Thái Lan theo mình:

Nhìn lại hành trình 10 năm kể từ ngày debut cùng BLACKPINK, Lisa đang sở hữu một hồ sơ thành tích mà rất ít nghệ sĩ châu Á có thể sánh kịp. Từ Kpop đến Hollywood, từ âm nhạc, thời trang, điện ảnh cho đến những sự kiện thể thao mang tầm vóc toàn cầu, cô liên tục xuất hiện tại những sân khấu có sức ảnh hưởng vượt xa một nghệ sĩ pop thông thường. Nữ nghệ sĩ đã trở thành một thương hiệu toàn cầu độc lập, là niềm tự hào đặc biệt của Thái Lan và Đông Nam Á trên sân khấu thế giới.