Mỹ nhân đẹp nhất showbiz C. công khai hẹn hò thiếu gia giàu nhất nước, khoe kho hàng 40 tỷ của 5 thương hiệu do cô làm chủ

Ngoại hình của chàng thiếu gia đang hẹn hò với mỹ nhân đẹp nhất showbiz C. cũng khiến cả mạng xã hội dậy sóng.

Bella Ranee Campen (phim Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh) không chỉ gặt hái được những thành công vang dội trong sự nghiệp mà còn vô cùng suôn sẻ đường tình duyên. Được biết, Bella Ranee Campen đã công khai hẹn hò chàng thiếu gia điển trai Will Chawin Chearavanont đến từ tập đoàn giàu nhất xứ chùa vàng. Bên cạnh đó, nàng ngọc nữ 8X còn có sự nghiệp kinh doanh đáng ngưỡng mộ khi hiện đang làm CEO của tận 5 thương hiệu cùng lúc.

Mới đây trong sáng 2/11, tờ Line Today cho hay, Bella Ranee đã chia sẻ tới người hâm mộ đoạn clip hé lộ về kho hàng trị giá 50 triệu Baht Thái (khoảng 40 tỷ đồng) của mình. Kho bãi này là nơi tập kết hàng hóa của thương hiệu băng vệ sinh dạng quần và thương hiệu thức ăn cho chó mèo. Ngoài 2 nhãn hàng kể trên, Bella Ranee còn là bà chủ của 3 thương hiệu khác bao gồm thương hiệu bánh ngọt, ống hít thảo dược và kem dưỡng thể nâng tông. Đáng chú ý, thương hiệu bánh ngọt của nữ diễn viên sinh năm 1989 đã mở rộng chi nhánh bao phủ khắp các khu vực sầm uất và nhiều trung tâm thương mại lớn. Hàng dài người xếp hàng mua bánh chính là minh chứng cho độ hot và chất lượng của sản phẩm do nàng ngọc nữ đình đám xứ chùa vàng cung cấp.

Bella Ranee Campen “flex” kho hàng 40 tỷ của mình. Ảnh: Line Today

Kho bãi này là nơi tập kết hàng hóa của nhiều thương hiệu do nữ minh tinh làm chủ. Ảnh: Line Today

Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh và kinh doanh thành công rực rỡ, Bella Ranee còn liên tục chiếm sóng mạng xã hội - truyền thông nhờ câu chuyện tình đẹp, lãng mạn bên chàng thiếu gia điển trai Will Chawin Chearavanont của gia tộc giàu nức tiếng xứ chùa vàng.

Còn nhớ Bella Ranee xác nhận hẹn hò Will Chawin Chearavanont hồi tháng 5/2024. Tiết lộ về chuyện quen biết giữa mình và thiếu gia nhà tài phiệt, Bella Ranee nói đó như “định mệnh”, bởi lẽ cả 2 tình cờ gặp nhau khi chuyến bay bị hoãn. Người đẹp 8X giải thích cặn kẽ hơn: “Chúng tôi gặp và nói chuyện vì chuyến bay đều bị delay. Cả 2 thậm chí không biết đối phương là người Thái. Vì khi đi du lịch Bell thường đeo khẩu trang. Chúng tôi sau đó lại nói chuyện bằng tiếng Anh. Cả 2 cũng đều không biết về công việc của đối phương vào thời điểm lần đầu gặp gỡ nhau”.

Cách đây không lâu, cặp đôi kiều nữ - đại gia đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đang tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc ở Singapore. Theo nguồn tin, cặp “trai tài gái sắc” khi ấy đã dạo phố cùng nhau trước khi vào địa điểm tổ chức lễ hội Thai Festival.

Bella Ranee đeo khẩu trang, trong khi đó, bạn trai cô không ngần ngại phô ra gương mặt điển trai của mình trước ống kính và nhận được nhiều lời khen ngợi nhan sắc từ “người qua đường”. Bên cạnh đó, “size gap” của Bella và bạn trai tài phiệt cũng khiến netizen xuýt xoa không ngớt vì giống hệt như 1 cặp đôi từ thế giới ngôn tình “xé sách” bước ra đời thực.

Hồi tháng 7, Bella Ranee - Will Chawin đã được bắt gặp tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc ở nước ngoài. Ảnh: Thairath

Thiếu gia Will sở hữu gương mặt điển trai, mang hơi thở điện ảnh. Ảnh: X

Ngoài diện mạo soái ca, anh chàng còn có phong cách thời trang lôi cuốn. Ảnh: Thairath

Bella Ranee sinh năm 1989, mang trong mình 2 dòng máu Thái - Anh, là nữ diễn viên tài năng được săn đón nhất hàng đầu tại showbiz Thái Lan. Không chỉ nổi tiếng bởi diễn xuất đầy ấn tượng, cô nàng còn sở hữu nhan sắc được ví như “mỹ nữ trăm năm có 1” và được công nhận là ngọc nữ đẹp nhất nhì Tbiz. “Nữ hoàng rating” từng gây bão khắp MXH châu Á nhờ đóng vai chính trong tác phẩm đình đám Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh. Thậm chí, tác phẩm này còn hot đến độ từng khiến Bangkok bớt tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm vì người dân hạn chế ra đường để... ở nhà thưởng thức trọn vẹn từng tập phim.

Ngoài Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh, Bella còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt bộ phim đặc sắc như Lồng Nghiệp Chướng, Chiêu Trò Lừa Gạt,...

Bella sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, đẹp nhất nhì showbiz Thái. Ảnh: X

Trong khi đó, Will Chawin Chearavanont là người thừa kế của gia tộc Chearavanont giàu nhất Thái Lan. Được biết, gia tộc Chearavanont, chủ sở hữu của Charoen Pokphand Group (C.P.Group), hiện là gia tộc giàu thứ 2 châu Á và giàu nhất Thái Lan với khối tài sản ước tính 42,6 tỷ USD (hơn 1,1 triệu tỷ đồng), theo Bloomberg Billionaires Index.

Khi mới 22 tuổi, Will Chawin Chearavanont đã bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh đầu tư. Năm 2014, anh thành lập 2W Group và sau đó 4 năm lại thành lập tiếp Nine Basil. Được biết, 2 doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư tư nhân.

Thiếu gia Will không chỉ điển trai mà còn rất tài giỏi. Ảnh: X