Mỹ nhân đẹp nhất mùng 3 Tết đây rồi: Visual cao sang quyền quý, trời sinh ngậm thìa vàng trong miệng

Bộ phim truyền hình Giá Kim Thoa (tên dịch Gả Trâm Vàng) do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính đang gấp rút hoàn thành cảnh quay trên phim trường. Dự án được quan tâm vì Điền Hi Vi là một trong những tiểu hoa đán lứa 95 nổi bật nhất của Trung Quốc hiện tại. Bên cạnh đó, tạo hình tiểu thư hầu phủ của cô trong phim được khen ngợi hết lời.

Trong Giá Kim Thoa, Điền Hi Vi vào hai vai là cô gái nghèo khổ làm nghề hốt phân A Xú và tiểu thư cành vàng lá ngọc của Hầu phủ Ngụy Nhiêu. Cả hai có khuôn mặt giống nhau, vì thế A Xú thay Ngụy Nhiêu gả đi "xung hỉ". Thế nhưng, Ngụy Nhiêu cho rằng mình đã bị cướp đi vinh hoa phú quý và vị trí vốn thuộc về mình, nên muốn ra tay diệt trừ A Xú.

Điền Hi Vi vào vai tiểu thư hầu phủ cành vàng lá ngọc

Tạo hình của Điền Hi Vi trong vai tiểu thư Hầu phủ khiến khán giả xuýt xoa không ngớt vì quá sang trọng quý phái. Nhà tạo hình đã thiết kế những trang phục có màu sắc rực rỡ kết hợp với chất liệu gấm đắt giá, tạo nên những bộ váy mang đậm nét đẹp cổ điển, quyền quý của tiểu thư cổ đại sống trong nhung lụa.

Bên cạnh đó, nhân vật Ngụy Nhiêu còn được cài nhiều thiết kế tinh xảo, làm nổi bật sự giàu có và địa vị cao của nàng. Điền Hi Vi cũng là nghệ sĩ có nhan sắc đẹp nức tiếng trong số các diễn viên trẻ hiện nay của Hoa ngữ, vì vậy, nhiều khán giả khen ngợi "cô ấy như sinh ra đã ngậm thìa vàng", "vẻ đẹp của Điền Hi Vi rất hợp với vai diễn tiểu thư Hầu phủ sinh ra đã đứng trên tất cả", "Mỗi bộ phim Điền Hi Vi lại có bộ sưu tập trang phục gây sốt. Tạo hình nào của cô ấy cũng khiến khán giả mê mẩn".

Tạo hình của cô nhận được nhiều lời khen của khán giả

Khí chất lạnh lùng cao quý của Điền Hi Vi rất phù hợp với nhân vật

Thiết kế trang phục cũng rất tinh tế

Sina đánh giá nữ diễn viên rất hợp với tạo hình cổ trang. Điền Hi Vi sở hữu đôi mắt to tròn và lúm đồng tiền dễ thương là vũ khí đốn tim khán giả và giúp nữ diễn viên lọt top 4 mỹ nhân đẹp nhất dàn tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Ngôi sao phim Khanh Khanh Nhật Thường có làn da trắng sứ, đường nét tinh xảo, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong Giá Kim Thoa, Điền Hi Vi không chỉ thể hiện nét ngây thơ mong manh, mà còn đóng nhân vật phản diện có nội tâm mạnh mẽ, hành động quyết liệt khiến khán giả mong chờ.

Mỗi bộ trang phục đều toát lên địa vị trên vạn người của nữ chính

Điền Hi Vi sẽ có vai diễn phản diện đầu tiên trong sự nghiệp