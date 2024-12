Mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc bị miệt thị ngoại hình

Gần đây, bộ phim truyền hình hot nhất thời điểm hiện tại When the Phone Rings (2024) trở thành hiện tượng màn ảnh khi nhờ nội dung ngôn tình "ngọt xỉu" và diễn xuất cực kì ăn ý của đôi chính Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin. Bộ phim lọt Top 10 phim ăn khách nhất của Netflix tại 78 quốc gia, thậm chí còn đạt vị trí thứ 2 toàn cầu trên Netflix với 6,6 triệu lượt xem. Chưa dừng lại ở đó, bộ phim “ngạo nghễ” dẫn đầu hạng mục phim truyền hình trên Good Data Corporation FUNdex trong tuần thứ tư của tháng 11 và đứng đầu cả bảng xếp hạng TV và OTT trong vòng hai tuần sau khi phát hành. Điều này đã mang về danh tiếng cho hai diễn viên chính, đặc biệt là Chae Soo Bin - mỹ nhân có 10 năm lận đận với nghiệp diễn.

Trước đó, cô được biết đến qua các bộ phim như Mây Họa Ánh Trăng (2016), I’m Not A Robot (2017), Where Stars Land (2018), A Piece Of Your Mind (2020), Cảnh Sát Tân Binh(2022). Đầu năm nay cô còn được netizen Hàn Quốc bình chọn là mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Hàn 2024. Tuy nhiên suốt 10 năm đóng phim, Chae Soo Bin nhận vô số lời chê bai vì diễn xuất đơ cứng, khiến các bộ phim tham gia không có được thành tích tốt.

Chính vì thế mà trên MXH có netizen cho rằng Chae Soo Bin đang được đánh giá quá cao, thậm chí miệt thị ngoại hình của nữ chính một cách không thương tiếc. Cụ thể người này cho rằng, ngoại hình của của Chae Soo Bin có nhiều khuyết điểm như "cổ và vai rụt", không ra dáng phu nhân tài phiệt, thậm chí trông "hèn hèn". Bên cạnh đó cũng nhiều ý kiến chê Chae Soo Bin hay nhíu mày và mở to mắt khi diễn, gây khó chịu cho người xem.

Bình luận chê bai ngoại hình của Chae Soo Bin

Tuy nhiên cũng có nhiều bình luận bảo vệ nữ chính khi cho rằng tạo hình và nhan sắc của Chae Soo Bin rất phù hơp với nhân vật nữ mỏng manh, yếu đuổi. Diễn xuất của cô tuy không quá xuất sắc nhưng cũng không đến mức dở và kết hợp với Yoo Yeon Seok vô cùng ăn ý.

Một số bình luận bảo vệ Chae Soo Bin:

- Không xuất sắc nhưng cũng không dở như nhiều người nói. Tạo hình quá hợp nữa nên xem bả mà mê.

- Ngôn tình motip cũ này không phải gu nhưng anh Baek và chị Hong quá cuốn nên vẫn mê.

- Muốn tìm 1 cô tiểu thư sang chảnh, tỏa sáng, tự tin thì xin mời xem phim khác ở đây Hong Hee Joo chỉ là 1 cô gái nhỏ bé, tự ti nhưng cũng đầy nghị lực, hiền lành nhưng không yếu mềm có chút lì, bướng. Người xem phim chưa từng tâng bốc diễn xuất Soobin chỉ nói chị hợp vai, diễn không xuất sắc nhưng tạo phản ứng hóa học với nam chính rất tốt.

- Định bỏ ngang không xem từ đầu phim vì biểu cảm đơ của nữ chính khi bị bắt cóc ở tập đầu nhưng sau đó cốt truyện thay đổi nên thấy cũng ổn.

- Không hợp nhãn cũng đừng miệt thị ngoại hình người ta như thế.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, When the Phone Rings do Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đóng chính xoay quanh một cặp đôi có cuộc hôn nhân sắp đặt. Một bên là con trai của gia đình chính trị danh giá, hiện là phát ngôn viên trẻ tuổi nhất của nhà Xanh và “nhà gái” là một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu bị mất giọng nói sau tai nạn. Cả hai đã sống với nhau trong ba năm nhưng không nói chuyện với nhau cho đến khi một biến cố lớn diễn ra buộc họ phải đối mặt với những khó khăn.