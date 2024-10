Mỹ nhân đẹp đến mức làm diễn viên để tránh bị bắt cóc, visual đỉnh cao cân cả cổ trang lẫn hiện đại

What Comes After Love - bộ phim hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang khuynh đảo MXH thời gian gần đây, leo lên top 1 của hơn 100 quốc gia. Nhờ nội dung lãng mạn - tâm lý cùng “chemistry” vô cùng ăn ý của cặp đôi chính, tác phẩm đã thu hút sự quan tâm đông đảo của các tín đồ phim ảnh. Với sức hút không tưởng, dàn cast cũng được “thơm lây”, đặc biệt là nữ chính Lee Se Young.

Lee Se Young ghi điểm nhờ nhan sắc lẫn diễn xuất

Đây có thể coi là lần thử sức nhằm thoát khỏi phạm vi an toàn của Lee Se Young bởi vai diễn Choi Hong đòi hỏi nhiều hơn về mặt cảm xúc và chiều sâu. Mỹ nhân 9x đã thành công lột tả sự day dứt, buồn tủi của Choi Hong, một cô gái tưởng như đã quên đi quá khứ để bước tiến đến hôn nhân, nhưng định mệnh đã khiến cô và tình cũ khó phai Jungo (Kentaro Sakaguchi) "gương vỡ lại lành" một lần nữa, đem đến cho khán giả những khoảnh khắc lãng mạn, tình tứ nhưng cũng đầy chua xót.

What Comes After Love đang là hiện tượng phim ngôn tình nhờ sự ăn ý không ngờ của cặp đôi chính

Sinh năm 1992 nhưng Lee Se Young đã làm quen với nghiệp diễn xuất khi mới 5 tuổi, xuất hiện qua phim truyền hình The Brothers’ River. Cơ duyên làm người nổi tiếng của Lee Se Young có thể nói là trường hợp độc nhất vô nhị của làng giải trí Hàn. Cô từng chia sẻ, vì lo sợ con gái vì quá xinh đẹp mà bị bắt cóc, nên mẹ của cô đã định hướng con gái làm diễn viên nhí. Bà tin rằng, nếu ngoại hình của con gái được nhiều người biết đến rộng rãi, cô bé sẽ dễ dàng được mọi người chú ý và giúp đỡ nếu tình huống xấu xảy ra.

Lee Se Young quá đẹp nên được định hướng làm diễn viên vì... sợ bị bắt cóc

Ngôi sao trẻ nhanh chóng được chú ý nhờ tiềm năng nổi trội, diễn xuất tự nhiên và linh hoạt. Năm 12 tuổi, cô tạo dấu ấn trong lòng khán giả với vai thời thơ ấu của Lee Young Ae trong tuyệt phẩm cổ trang ăn khách Nàng Dae Jang Geum. Xuyên suốt sự nghiệp kéo dài gần 3 thập kỷ, mỹ nhân sinh năm 1992 đã gây ấn tượng với nhiều dự án khác nhau như Bác Sĩ John, Tiệm Cà Phê Luật, Quân Vương Giả mạo…

Tuy nhiên, con đường diễn xuất của Lee Se Young chỉ đạt tới đỉnh cao khi cô thủ vai “cương thi” trong Hoa Du Ký năm 2017. Boo Ja, một xác chết được hồi sinh nhờ máu của Tam Tạng, gây ám ảnh với ngoại hình bê bết máu, mắt đỏ ngầu vô cùng quỷ dị. Sau khi được hội “anh em bạn dì” giúp đỡ, Boo Ja lột xác thành một nàng Bạch Cốt Tinh Hội tụ đủ combo mặt đẹp dáng xinh.

Vai diễn xác sống hài hước của Lee Se Young đã giúp cô được biết đến rộng rãi

Lee Se Young thu nạp vô số fan nhờ thần thái ngầu lòi đầy chí chất cùng những pha tấu hài cười ra nước mắt. Đảm nhận 1 lúc 2 nhân vật có tính cách trái ngược nhưng màn thể hiện của Lee Se Young vẫn nhận được cơn mưa lời khen nhờ vẻ duyên dáng, ngầu lòi cùng những pha tấu hài cười ra nước mắt

Năm 2021 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Lee Se Young với tác phẩm Cổ Tay Áo Màu Đỏ sau vài năm vắng bóng. Mỹ nhân 9x vào vai Park Yeon Woo, sống tại thời Joseon (1392 - 1910), bỗng dưng trôi lạc tới thế giới hiện đại sau khi bị bắt cóc và ném xuống giếng. Cô gặp gỡ Baek In Hyuk (Kang Tae Oh), một người thừa kế giàu có “cấu hình” y hệt người chồng quá cố. Tại đây, họ đã “bắt tay” giao kèo bản hợp đồng hôn nhân và dần nảy sinh tình cảm, đến với nhau nhờ duyên phận đưa đẩy.

Vai diễn Park Yeon Woo trong Cổ Tay Áo Màu Đỏ là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1992

Những khoảnh khắc ngọt như mía lùi của cặp đôi chính đã gây sốt một thời gian dài, trở thành nhiều đề tài thảo luận có độ tương tác lớn khắp mặt trận. Bộ phim là bàn đạp cho sự nghiệp thăng hoa của 2 diễn viên trẻ sau này. Đặc biệt, Lee Se Young nhận về vô số phản ứng tích cực qua vai diễn nữ nhân cổ trang này. Không ít người ca ngợi năng lực diễn xuất của cô đã chắc tay hơn nhiều, hoàn toàn thoát được mác sao nhí.

Ở tuổi 32, Lee Se Young vẫn gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm với những đường nét “bén đứt tay” nhưng không kém phần thanh tao. Nước da trắng hồng, không tỳ vết cũng giúp tôn lên ngũ quan 10 điểm không có nhưng của nữ diễn viên. Cô nàng sở hữu body thon gọn, săn chắc, dễ dàng “hack dáng” với chiều cao chỉ 1m63.

Lee Se Young gây ấn tượng mạnh nhờ visual không tỳ vết, vừa sắc sảo vừa ngọt ngào