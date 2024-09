Mỹ nhân đẹp đến mức bị cấm đăng ảnh lên MXH

Mới đây, nữ diễn viên nóng bỏng Megan Fox trở lại trong dự án Subservience. Tuy nhiên, bộ phim không được đánh giá cao về chất lượng, có thể thấy sau khi hết thời, người đẹp không được tiếp xúc với những kịch bản hấp dẫn. Bên cạnh đó, nhan sắc của Megan Fox vẫn còn quyến rũ và diễn xuất của cô vẫn tệ như vậy.

Megan Fox sinh năm 1986, từng được coi là "bom sex Hollywood", biểu tượng của sự quyến rũ, được đặt biệt danh "nàng Cáo" vì hấp dẫn trong mọi cử động hay ánh nhìn. Năm 2008, Megan Fox được tạp chí đàn ông FHM bình chọn "Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới". Thậm chí, rất nhiều trang tin còn gọi Megan Fox là biểu tượng gợi cảm thế kỷ 21, có thể soán ngôi Angelina Jolie.

Megan Fox đẹp đến mức từng được cho là là có thể soán ngôi Angelina Jolie.

Megan Fox bước chân vào giới giải trí với công việc người mẫu. Năm 2001, Megan Fox bắt đầu diễn xuất trong Holiday in the Sun, cô tham gia nhiều vai phụ khác nhau. Tuy nhiên, do tài năng hạn chế, Megan Fox đóng phim mãi vẫn chẳng nổi tiếng. Cho đến khi cô được tham gia vào siêu phẩm hành động Transformers, Megan Fox mới bùng nổ danh tiếng, trở thành ngôi sao hạng A được săn đón nhất.

Trong phim, Megan Fox thủ vai Mikaela - người tình của nam chính Sam Witwicky do Shia LaBeouf thể hiện. Cảnh cô nàng ngước nhìn khi đang sửa xe, khoe thân hình nóng bỏng giữa trời trưa đổ lửa trở thành biểu tượng vào thời điểm đó.

Hình ảnh biểu tượng của Megan Fox trong siêu phẩm Transformers

Megan Fox được tâng bốc với vô vàn mỹ từ. Đôi mắt xanh của cô được khen đẹp nhất nhì giới giải trí. Thân hình nóng bỏng vừa săn chắc vừa nữ tính giúp Megan Fox hạ gục bất kỳ cánh mày râu nào. Theo truyền thông Mỹ, Megan Fox quyến rũ tới mức đàn ông si mê cô còn phụ nữ thù ghét cô. Ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng, khi người đẹp được các trang tin đăng ảnh quá nhiều, netizen đã tẩy chay và lập hẳn ra một ngày "cấm đăng ảnh Megan Fox", chừa chỗ cho người khác tỏa sáng.

Vẻ đẹp ma mị của Megan Fox bị ví với “cáo”, “quỷ dữ”

Tuy nhiên, sự nghiệp của Megan Fox chóng lụi tàn vì xích mích với nhà sản xuất Transformers. Trong một buổi phỏng vấn người đẹp đã tự hại mình khi chia sẻ trong 1 phỏng vấn về việc cô ghét làm việc với Michael Bay. " He's a nightmare to work for (Làm việc với ông ta là cơn ác mộng) ".

Tất nhiên, vị đạo diễn quyền lực không tha thứ cho một kẻ vô ơn, chảnh chọe như Megan Fox, nữ diễn viên bị đá ra khỏi dự án tạo nên danh tiếng của mình. Ngay sau đó, đội ngũ phim này còn có hẳn lá thư hàng nghìn chữ kể về tật xấu và sự "chảnh chọe" của Megan Fox trên set quay, gọi cô bằng những từ khó nghe như "ngốc như hòn đá", "ngôi sao cấp 3 tương lai"... Những người này còn thù ghét sự xinh đẹp "rỗng tuếch" của Fox, cho rằng họ cố làm cô đẹp trong mọi khung hình nhưng đổi lại là sự vô ơn, thái độ thô lỗ.

Sau này, trong một cuộc phỏng vấn, Megan Fox chia sẻ: "Tất cả phụ nữ ở Hollywood đều được mệnh danh là biểu tượng tình dục. Không sao cả, nếu bạn biết cách sử dụng điều đó. Tất nhiên, nếu tôi là một nghệ sĩ mẫu mực và chỉ nói những điều đúng đắn, tôi đã không bị đàm tiếu đến mức này".

Megan Fox đánh mất sự nghiệp vì thói ngôi sao

Rời khỏi Transformers, Megan Fox tiếp tục tham gia các dự án như How to Lose Friends and Alienate People, Teenage Mutant Ninja Turtles, Jennifer's Body, The Dictator (Kẻ Độc Tài)... nhưng những tác phẩm này bị đánh giá là không có chiều sâu, nội dung thảm họa. Megan Fox diễn xuất kém và chỉ có nhiệm vụ khoe sắc vóc. Đỉnh điểm, nữ diễn viên đã bị đề cử tới 7 giải Mâm Xôi Vàng và thắng 1 giải cho diễn xuất quá kinh khủng trong phim Teenage Mutant Ninja Turtles.

Sau đó, Megan Fox chìm đắm trong những chuyện tình ái cá nhân. Dù nữ diễn viên có vẻ đẹp nổi bật quyến rũ, nhưng nhan sắc là thứ thừa thãi nhất tại Hollywood. Không có tài năng, Megan Fox dần bị lãng quên. Đây là cái kết buồn cho một ngôi sao vốn có lợi thế ngoại hình, từng được lăng xê nhưng đã phá hủy tất cả vì tính cách kiêu ngạo.

Hiện tại, Megan Fox đã là mẹ của ba con, nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc nóng bỏng. Đáng tiếc, ngoại trừ việc khoe sắc trong những bộ đồ hở hang, nữ diễn viên không thể có tác phẩm khiến công chúng quan tâm.