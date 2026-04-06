Mỹ nhân đè bẹp Địch Lệ Nhiệt Ba

Theo QQ, hai bộ phim cổ trang Nguyệt lân ỷ kỷ và Bạch nhật đề đăng cùng lên sóng khiến khán giả có dịp so sánh sức hút của hai ngôi sao 9X hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ là Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Thực tế, Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba có nhiều điểm tương đồng với nhau. Cả hai đều sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu số 1, số 2 trong Cbiz. Thế nhưng, họ đều bị đánh giá là những bình hoa di động nổi danh, ít có tác phẩm gây tiếng vang. Hai minh tinh được yêu thích nhờ ngoại hình đẹp, một người là "nữ hoàng thảm đỏ", một người có phong cách trang điểm cuốn hút "nuôi sống nửa giới beauty blogger". Thế nhưng, xét về diễn xuất, cả hai lại không được lòng công chúng.

Chính vì vị thế và hình ảnh tương đồng, lại cùng lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1990, khán giả tò mò cuộc đua giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Cúc Tịnh Y ai sẽ giành chiến thắng.

Kết quả, Bạch nhật đề đăng của Địch Lệ Nhiệt Ba chiếu trước nhưng không chiếm được ưu thế, thành tích ngày càng tụt dốc. Hiện tại, lượt xem của phim chỉ khoảng 22 triệu/ngày, chỉ số thảo luận Datawin đạt 1.8. Trong khi đó, Nguyệt lân ỷ kỷ do Cúc Tịnh Y đóng chính đạt hơn 32 triệu view/ngày, Datawin đã phá mốc 2.0.

Bạch nhật đề đăng chiếu trên Tencent Video qua nhiều ngày chưa đạt mốc 27.000 điểm, trong khi đó 30.000 điểm mới là mức độ đánh giá phim hot. Còn Nguyệt lân ỷ kỷ trở thành bộ phim đạt mốc 10.000 điểm nhanh nhất trên Youku trong năm 2026, chính thức bước vào hàng ngũ các tác phẩm hot phải xem.

Không những vậy, đánh giá của khán giả về Địch Lệ Nhiệt Ba và Cúc Tịnh Y trong phim cũng trái chiều.

Địch Lệ Nhiệt Ba diễn dở còn bị hóa trang hại khi làm cho cô trông già đi trông thấy.

Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Linh Chủ Hạ Tư Mộ đã sống 400 năm nhưng bị mất 5 giác quan, sống nhờ việc hấp thu "hồn hỏa" của linh hồn. Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá là có ngoại hình già dặn hơn bạn diễn Trần Phi Vũ. Từ đó, cả hai không tạo được sự kết nối cặp đôi cần thiết.

Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng gây tranh cãi, cô chỉ thể hiện được những cảm xúc bề ngoài của nhân vật, nhưng không khiến khán giả tò mò tìm hiểu thêm về quá khứ của Hạ Tư Mộ. Các phân cảnh trêu chọc giữa hai nhân vật chưa đủ duyên dáng, hài hước mà tạo cảm giác lạc quẻ. Bên cạnh đó, mỹ nhân Tân Cương bị chê biểu cảm mệt mỏi, thiếu sức hút không đủ sống động. Bạn diễn Trần Phi Vũ cũng bị chê ngoại hình kém đẹp, đặc biệt là miệng và mắt là điểm yếu.

Địch Lệ Nhiệt Ba có điểm yếu là ngũ quan sắc nét, đoàn phim lại thiết kế những bộ trang phục có màu sắc tối, kiểu dáng già dặn càng làm tăng thêm tuổi cho nữ diễn viên. Chính vì vậy, nhân vật Hạ Tư Mộ trở thành thất bại tiếp theo của mỹ nhân Tân Cương.

Trong khi đó, Cúc Tịnh Y vào vai cửu vỹ hồ ly Lộ Vu Y thông minh lém lỉnh, thích trêu chọc người khác. Nữ diễn viên bị đánh giá vẫn còn đơ trong một số phân đoạn, nhưng đã có tiến bộ trong diễn xuất, chí ít khán giả nhìn ra cô đang muốn thể hiện cảm xúc gì của nhân vật, dù biểu cảm chưa mượt mà và diễn xuất chưa có nhiều chiều sâu.

Ưu điểm phim do Quách Kính Minh đạo diễn là trang phục cầu kỳ lộng lẫy, làm tăng vẻ đẹp diễn viên. Khả năng tạo tương tác giữa Cúc Tịnh Y và Điền Gia Thụy cũng được đánh giá cao. Mối tình "gà bông" giữa hai nhân vật khiến khán giả thích thú. Chính vì vậy, thành tích của phim liên tục tăng cao.

Tạo hình của Cúc Tịnh Y được khen ngợi, tỏa ra khí chất hồ ly ngàn năm.

Cùng là ''bình hoa di động'' nổi danh, hiện tại Cúc Tịnh Y ngày càng cải thiện diễn xuất, thành tích phim ảnh cũng tốt hơn. Trước đó, cô gây ấn tượng khi diễn hai vai cả phản diện lẫn chính diện trong phim Hoa gian lệnh (2024).

Còn Địch Lệ Nhiệt Ba đã 6 năm không có tác phẩm gây tiếng vang. Cô bị chê cười là "đỉnh lưu duy nhất không có phim bùng nổ", "thủy hậu" (vì đã nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất Thị Hậu Kim Ưng dù diễn xuất gây tranh cãi).

Địch Lệ Nhiệt Ba đang bị các diễn viên cùng lứa như Dương Tử, Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y... bỏ lại trong nghiệp diễn. Các minh tinh khác đều có vai diễn thành công, trong khi đó mỹ nhân Tân Cương cứ đóng phim là bị chê.