Mỹ nhân cứ đóng phim với ai là người đó thất bại thê thảm, đẹp như búp bê nhưng đen đủi không ai bằng

Trương Dư Hi được mệnh danh "búp bê màn ảnh Hoa ngữ", được đánh giá là một trong những người đẹp lăng xê mạnh nhưng không thể nổi tiếng cao. Thực tế, người đẹp này có cơ hội hợp tác với nhiều tài tử hot, có lượng fan đông đảo nhưng phim họ đóng không đạt hiệu quả chiếu tốt.

Trương Dư Hi sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Cô có gương mặt tinh xảo tựa búp bê, thân hình hơi gầy nhưng tỷ lệ đẹp, phù hợp với thẩm mỹ cả khán giả Trung Quốc. Nữ diễn viên có khí chất sang trọng, có thể nói là sinh ra đã mang hào quang của người nổi tiếng.

Trương Dư Hi có ngoại hình đẹp như búp bê

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, Trương Dư Hi từng đóng phim của đạo diễn lớn Từ Khắc, cũng được giao vai chính dù chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau gần 10 năm lăn lộn trong giới giải trí, danh tiếng của cô vẫn làng nhàng chẳng thể nổi lên. Theo Sohu đánh giá nguyên nhân không chỉ nằm ở khả năng diễn xuất của Trương Dư Hi mà còn ở vận may của cô không có nhiều, duyên với khán giả thấp. Thậm chí, không chỉ cô bị ảnh hưởng mà bạn diễn của Trương Dư Hi cũng thất bại.

Trường hợp đầu tiên phải kể đến Thành Nghị, đóng cặp với Trương Dư Hi khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng. Năm 2020, Thành Nghị có bộ phim cổ trang Lưu Ly Mỹ Nhân Sát thành công vang dội. Đến năm 2021, khi đóng chung với Trương Dư Hi trong Dữ Quân Ca, phim lại thất bại thảm hại, khiến cho mỹ nam này bị nghi ngờ danh tiếng kém chẳng thể "gánh nổi phim".

Năm 2022, Thành Nghị hợp tác với Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai thành tích khá tốt, Liên Hoa Lâu phát sóng tháng 8/2023, được đánh giá là phim hot, sức ảnh hưởng kéo dài tới tận hiện tại. Nhưng chỉ sau đó một tháng, Thành Nghị lại thất bại trong phim Gió Nam Hiểu Long Tôi, cũng đóng chung với Trương Dư Hi. Theo QQ, do cùng công ty nên Thành Nghị và Trương Dư Hi có cơ hội hợp tác khá nhiều lần, nhưng lần nào cũng flop vì vậy fan của Thành Nghị liên tục từ chối thần tượng đóng chung với búp bê màn ảnh.

Thành Nghị đóng cặp với Trương Dư Hi hai phim đều thất bại

Fan của Thành Nghị yêu cầu anh không được hợp tác với Trương Dư Hi

Một ví dụ khác chứng minh ngôi sao nào hợp tác với Trương Dư Hi cũng gặp xui xẻo là Lưu Ngọc Nghĩa. Cả hai từng đóng phim Khi Màn Đêm Gợn Sóng và vướng tin phim giả tình thật. Cả hai được đánh giá là cặp đôi đẹp. Nhưng sau đó, Lưu Học Nghĩa bị chụp được cảnh ăn bánh kem chung thìa với Dương Tử, nam diễn viên bị chỉ trích là ngoại tình, đóng phim với ai thì yêu người đó. Sau đó, sự nghiệp của Lưu Học Nghĩa cũng chững lại, dù các tác phẩm của anh có thành tích tốt hay không tốt, nam diễn viên cũng không phải là người được nhắc tới nhiều, danh tiếng và địa vị đều chẳng thể bật lên.

Lưu Học Nghĩa đóng chung với Trương Dư Hi cũng gặp thị phi

Tài tử trở thành kẻ bạc tình, danh tiếng xấu đi thấy rõ

Nam diễn viên Vương Tử Kỳ chưa thành sao hạng A, nhưng liên tiếp có tác phẩm được yêu thích như Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân, Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác,... Nhưng mới đây, anh đóng cặp với Trương Dư Hi trong Đoán Xem Tôi Là Ai, phim lên sóng chẳng có chút thành tích, độ hot nào, chiếu xong cũng không ai hay.

Hiện tại, Trương Dư Hi đang có tác phẩm Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai đóng cùng Trần Tinh Húc, thành tích vô cùng thê thảm, lượt xem một ngày chỉ 4-5 triệu dù cả hai đều có ngoại hình đẹp, rất bắt mắt.

Không ai có thể "gánh" nổi Trương Dư Hi

Danh sách những ngôi sao chịu ảnh hưởng "thể hàn" (chỉ nghệ sĩ không có tiếng tăm, lăng xê mãi không nổi) bởi Trương Dư Hi còn có thể kể đến Ngao Thụy Bằng, Viêm Á Luân, Đồng Mộng Thực. Trong đó, Viêm Á Luân còn bị khui ra vụ cưỡng ép người tình đồng tính quan hệ tình dục, quay phim nóng và phát tán khi không được phép.

Theo QQ, Trương Dư Hi có ngoại hình đẹp nhưng diễn xuất nhạt, cô không chịu làm xấu mình hoặc tìm cách xây dựng nhân vật hấp dẫn hơn, vì vậy làm ảnh hưởng tới bạn diễn.