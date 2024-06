Mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất showbiz vẫn trẻ khó tin ở tuổi 53, cứ đóng phim là được đề cử giải thưởng lớn

QQ đưa tin giải thưởng truyền hình danh giá Bạch Ngọc Lan vừa công bố danh sách tranh giải Nữ chính xuất sắc nhất (Thị hậu) và cái tên Diêm Ny lại xuất hiện như một lẽ thường gặp. Vai năm trở lại đây, Diêm Ny diễn xuất ngày càng thăng hoa, mỗi tác phẩm ra mắt đều được đánh giá cao và lọt vào vòng cuối tranh giải. Đối thủ của cô tại Bạch Ngọc Lan lần này sẽ là Châu Tấn, Đường Yên, Dương Tử và Nhậm Tố Tịch.

Diêm Ny sinh năm 1971 tại Tây An, Thiểm Tây trong một gia đình công nhận bình thường. Tuy nhiên, sau đó, gia đình nữ diễn viên chuyển tới gần xưởng phim Tây An, được hun đúc trong không khí nghệ thuật, Diêm Ny yêu thích diễn xuất từ nhỏ. Khi trưởng thành, Diêm Ny từng ghi danh vào một trường cao đẳng kế toán nhưng không vẫn cảm thấy mông lung. Cho đến hai năm sau, nữ diễn viên mới mạnh dạn từ bỏ con đường được gia đình định sẵn để theo đuổi nghệ thuật. Cô thi vào Đoàn kịch của Cục Chính trị Quân khu Lan Châu, sau đó được quân đội cử đi học tại Khoa Biểu diễn của Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Tuy nhiên, trong thời gian sau đó, Diêm Ny ít có cơ hội diễn xuất trên màn ảnh mà chủ yếu diễn kịch sân khấu. Theo Sohu, nguyên nhân là do nữ diễn viên không có ngoại hình xuất sắc và có mối quan hệ tốt dẫn tới sự nghiệp dậm chân tại chỗ. Phải đến năm 1999, cô mới có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Gà Trống Gáy Vang, Gà Mái Đẻ Trứng. Diêm Ny còn xuất hiện trong các phim như Kiếm Hiệp Tự, Hành Động Quốc Gia, Câu chuyện trong bếp, Xe tốc hành mạnh mẽ và dần trở nên nổi tiếng với hình tượng nữ diễn viên hài duyên dáng.

Năm 2001, Diêm Ny được mời tham gia diễn vai Đông Tương Ngọc trong phim điện ảnh Võ Lâm Ngoại Truyện. Bộ phim đạt thành công vang dội, trở thành một trong những tác phẩm kinh điển đến nay vẫn được khán giả nhắc lại. Vai diễn bà chủ quán trọ thông minh hài hước cũng là một trong những vai diễn sáng nhất trong sự nghiệp của Diêm Ny.

Năm 2009 với bộ phim truyền hình Gió bắc thổi, Diêm Ny giành được 6 giải thưởng truyền hình quan trọng, trong đó có Phi Thiên 2009 và Kim Ưng 2010. Cũng trong năm 2009, Diêm Ny còn được đạo diễn lớn Trương Nghệ Mưu mời hợp tác trong phim Tam Thương Phách Án Kinh Kỳ. Tác phẩm này được tham gia tranh giải tại LHP quốc tế Berlin. Ngoài ra, Diêm Ny còn có 6 lần được đề cử giải thưởng diễn xuất tại Bạch Ngọc Lan, chứng minh diễn xuất đa dạng, cuốn hút của cô.

Diêm Ny thành công trong sự nghiệp nhưng lại bị đánh giá là ngôi sao thất bại trong tình trường. Nữ diễn viên từng kết hôn khi chưa nổi tiếng nhưng không phải vì tình yêu mà do cha mẹ sắp xếp. Thời điểm đó, khi tiền đồ sự nghiệp vẫn còn tối tăm, gia đình muốn Diêm Ny có một chỗ dựa nên yêu cầu cô kết hôn với một người ngoài ngành làm công an. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không kéo dài lâu do khác biệt về lối sống quan niệm. Diêm Ny từng chia sẻ thời điểm được mời đóng Võ Lâm Ngoại Truyện là lúc hôn nhân của cô đang trục trặc. Do đó, lần đầu Diêm Ny đã từ chối nhà sản xuất. Đến khi được mời làn lần thứ hai cô mới nhận lời. Thế nhưng, hôn nhân đổ vỡ ảnh hưởng lớn tới tâm trạng của cô. "Thời điểm đó, cứ ban ngày tôi diễn cảnh hài hước cười vô tư nhưng đến đêm lại âm thầm khóc", Diêm Ny chia sẻ.

Sau khi ly hôn, Diêm Ny ở vậy nuôi con gái. Thỉnh thoảng, truyền thông bắt gặp cô đi cùng các bạn trai như Vương Vĩ, Vương Khải Danh, Trương Dật, người sau càng trẻ tuổi hơn người trước, song không ai có thể ở bên Diêm Ny lâu dài. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn đang mải miết đi tìm tình yêu cho mình.

Theo Sohu, ngoài tài năng diễn xuất, Diêm Ny còn được yêu thích nhờ thân hình trẻ trung, sự nghiêm khắc trong việc giữ gìn vóc dáng. Thực tế, Diêm Ny từng có khoảng thời gian bỏ quên chính mình. Cô bị chê vì phong cách quê mùa, vóc dáng mập mạp, bắp chân to. Đóng vợ chồng cùng với Hồ Ca, Diêm Ny bị chê giống mẹ của nam diễn viên. Diêm Ny từng bị chê là có một siêu năng lực luôn chọn được những bộ đồ xấu nhất để mặc lên người. Đến năm 2016, khi đã bước sang tuổi 45, Diêm Ny mới nhận ra cần phải thay đổi và tự yêu bản thân hơn. Cô quyết tâm giảm 30 kg trong một năm bằng cách tập luyện thể dục cường độ cao ít nhất 2 tiếng mỗi ngày, thực hiện các chế độ ăn nghiêm ngặt, từ bỏ nhiều sở thích ăn uống như mỳ bò, đồ ngọt. Khi Diêm Ny xuất hiện lại trong tầm mắt truyền thông, tất cả đều bất ngờ trước sự lột xác của cô.

Đến nay, khi đã bước sang tuổi 53, Diêm Ny vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung. Thậm chí, khán giả bình luận: "Nếu chỉ nhìn chân của Diêm Ny thì tôi đoán cô ấy chỉ tầm 20 tuổi", "Nếu đến lúc hơn 50 mà tôi vẫn giữ được thân hình như Diêm Ny thì lúc ngủ cũng cười", "Trong giới giải trí Hoa ngữ có những báu vật như ngực của Lý Tiểu Nhiễm, chân của Diêm Ni, eo của Ân Đào, các nữ minh tinh càng ngày càng trẻ đẹp, là tấm gương để chúng ta noi theo, "Khí chất ngự tỷ của Diêm Ny khiến tôi muốn quỳ xuống chân cô ấy". Diêm Ny hiện tại được khen ngợi với danh xưng Nữ thần bất tử của màn ảnh Hoa ngữ.