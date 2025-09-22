Mỹ nhân có đôi chân dài nhất Vbiz: 2 lần thi quốc tế, ai gặp cũng phải "né" gấp!

Nhắc đến những nàng hậu sở hữu vóc dáng đáng mơ ước trong showbiz Việt, khán giả gần như không thể bỏ qua cái tên Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ngay từ khi mới đăng ký dự thi Miss World Vietnam 2022, cô gái sinh năm 2001 đến từ Cần Thơ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ chiều cao nổi bật 1m86, vượt trội hơn hẳn so với dàn thí sinh cùng thời. Lợi thế hình thể ấy giúp Bảo Ngọc luôn nổi bật trong mọi khung hình, thậm chí chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến cô chiếm trọn spotlight.

Không chỉ sở hữu chiều cao khủng, Bảo Ngọc còn gây sốt với đôi chân dài 1,23m, được netizen ví von như "cây xào" của làng nhan sắc. Đôi chân ấy sớm trở thành "thương hiệu cá nhân”"khiến khán giả nhớ đến ngay mỗi khi nhắc tên Bảo Ngọc. Nhờ lợi thế này, nàng hậu được gọi bằng danh xưng đặc biệt là "Hoa hậu có đôi chân dài nhất Vbiz".

Trong nhiều sự kiện, hình ảnh Bảo Ngọc sải bước đầy tự tin trên sân khấu, đôi chân miên man lướt đi như "càn quét" ánh nhìn, khiến khán giả phải trầm trồ. Không ít lần, chiều cao vượt trội còn khiến nàng hậu được đặt biệt danh "khủng long", đứng cạnh ai cũng nổi bật, đến mức nhiều sao Việt phải khéo léo “né gấp” hoặc chọn cách tạo dáng tinh tế để tránh lộ sự chênh lệch.

Khi xuất hiện ở cuộc thi nhan sắc, Bảo Ngọc đã gây chú ý vì chiều cao khủng và đôi chân dài 1,23m

Khi đăng quang, Á hậu Bảo Ngọc nổi bật hơn cả Hoa hậu Mai Phương khi chung khung hình

Hoà Minzy mang đôi "cà kheo" nhưng cũng phải chịu thua trước Bảo Ngọc

Trong một sự kiện, Bảo Ngọc phải cúi thấp người khi đứng cùng Erik

Bảo Ngọc là người "phá" kỷ lục đôi chân 1,22m của Lương Thuỳ Linh

Bảo Ngọc nổi bật khi chung khung hình với Hoa hậu Liên lục địa 2021

Bảo Ngọc không chỉ dừng lại ở lợi thế hình thể. Người đẹp sinh năm 2001 còn ghi điểm bởi gương mặt sắc nét, thần thái sang trọng, khả năng ngoại ngữ lưu loát và phong thái tự tin. Sau khi đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc đã có tới hai lần đại diện Việt Nam chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm 2022, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) và xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam giành được chiếc vương miện danh giá này, giúp Bảo Ngọc lập tức được xếp vào hàng những mỹ nhân có thành tích nổi bật nhất.

Chưa dừng lại, sắp tới đây, Bảo Ngọc tiếp tục mang chuông đi đánh xứ người tại Miss World, một trong những sân chơi lớn nhất hành tinh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, vốn tiếng Anh trôi chảy cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp, Bảo Ngọc hứa hẹn sẽ là nhân tố đáng mong chờ.

Bảo Ngọc là mỹ nhân hiếm hoi đăng quang 1 cuộc thi quốc tế lại tiếp tục chinh chiến ở đấu trường khác

Hiện tại, Bảo Ngọc đang bước sang giai đoạn mới của sự nghiệp, cô là gương mặt đắt show, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện lớn và trở thành "nàng thơ" của nhiều NTK tên tuổi. Trên mạng xã hội, hình ảnh của Bảo Ngọc cũng ngày càng sang trọng, trưởng thành và thời thượng hơn. Dù vậy, khán giả vẫn nhận xét cô giữ được sự gần gũi, giản dị trong cách giao tiếp, điểm cộng khiến nàng hậu luôn chiếm được thiện cảm.

Bảo Ngọc rèn luyện kỹ năng catwalk khi xuất hiện ở những vị trí quan trọng tại các đêm thời trang sau khi đăng quang

Hình thể ngày càng gợi cảm, mặn mà của Hoa hậu Bảo Ngọc

Không chỉ tập trung cho nghệ thuật, Bảo Ngọc còn chú trọng đầu tư học vấn. Cô liên tục trau dồi ngoại ngữ, tham gia các hoạt động cộng đồng và khẳng định mong muốn trở thành một hình mẫu hoa hậu vừa đẹp, vừa tri thức. Bảo Ngọc tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM. Nàng hậu gây ấn tượng với thành tích học tập "khủng": IELTS 8.0 cùng loạt học bổng danh giá như SEED của Chính phủ Canada, Singapore Joint Leaders hay học bổng từ Đại học New South Wales (Australia).

Bảo Ngọc còn ghi dấu với nhiều hoạt động cộng đồng – xã hội. Cô từng là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu, đại sứ toàn cầu cho Ngày Trái Đất tại Việt Nam, kêu gọi hơn 6.000 tình nguyện viên tham gia thu gom 35 tấn rác thải. Nàng hậu cũng đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị COP29 tại Azerbaijan, trước đó được vinh danh trong Top 10 cá nhân nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Bảo Ngọc lọt top 40 nữ doanh nhân tiêu biểu do Tổng Lãnh sự quán Mỹ lựa chọn, từng dẫn dắt dự án lọt top 10 cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia và top 5 sáng kiến môi trường của tổ chức CHANGE. Đồng thời, cô còn là nhà sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy giới trẻ hành động vì 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Song song đó, cuộc sống cá nhân của Bảo Ngọc cũng nhận nhiều sự quan tâm. Người đẹp thường chia sẻ hình ảnh đời thường năng động, sang chảnh nhưng vẫn trẻ trung đúng lứa tuổi. Từ cô gái chân dài gây chú ý ở một cuộc thi nhan sắc, Bảo Ngọc đã dần khẳng định mình như một biểu tượng của sự bứt phá.