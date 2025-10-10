Mỹ nhân có cam thường đỉnh nhất Vbiz, đẹp hơn cả Ninh Dương Lan Ngọc

Thời gian gần đây, “chiến thần cam thường” của Vbiz dường như đang gọi tên một gương mặt mới: Bích Ngọc - diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Việt. Dù chỉ qua những khung hình quay cận không chỉnh sửa, nữ diễn viên vẫn khiến netizen xao xuyến nhờ visual trong trẻo, tự nhiên cùng khí chất ngọt ngào chuẩn “nàng thơ”. Bích Ngọc từng để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt tác phẩm nổi bật như Thạch Thảo , Hương Vị Tình Thân hay Mùa Viết Tình Ca . Không chỉ gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên, cô còn sở hữu vẻ đẹp pha trộn giữa nét dịu dàng, thanh lịch, được so sánh cùng nhiều mỹ nhân Cbiz như Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư.

Bích Ngọc chính là "nữ thần cam thường" mới của Vbiz. Dù diện trang phục lộng lẫy hay đơn giản, nữ diễn viên đều ghi điểm nhờ nhan sắc ngọt ngào, tự nhiên.

Cam thường hút gần 1 triệu lượt xem của Bích Ngọc. (Nguồn: dicunghuutai)

Chỉ với 15 giây ngắn ngủi, Bích Ngọc khiến người xem không thể rời mắt nhờ vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết. Nữ diễn viên diện mẫu váy dài trắng dài thướt tha, phom dáng đơn giản nhưng tôn trọn đường nét mềm mại của cơ thể. Vẻ đẹp của cô toát lên nét thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Lối makeup nhẹ nhàng với lớp nền mỏng, má ửng hồng và đôi môi đỏ tự nhiên càng khiến visual của Bích Ngọc thêm phần nổi bật. Kiểu tóc búi gọn nhưng vẫn để hờ vài lọn buông lơi càng tăng vẻ mong manh, nữ tính của mỹ nhân sinh năm 1997.

Cận cảnh visual xinh đẹp, đường nét thanh tú của Bích Ngọc.

Netizen tấm tắc khen nhan sắc của Bích Ngọc, thậm chí còn so với Ninh Dương Lan Ngọc hay nói đây mới là mỹ nhân đẹp nhất showbiz.

Đáng chú ý, vẻ đẹp của Bích Ngọc còn được so sánh với Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư. Nữ diễn viên sở hữu đôi mắt to tròn, nụ cười sáng cùng khí chất nhẹ nhàng hao hao 2 mỹ nhân đình đám Cbiz.

Ngay từ khi chạm ngõ điện ảnh, Bích Ngọc đã gây ấn tượng với visual đậm chất “ngọc nữ” với những đường nét vừa ngọt ngào vừa thanh thoát. Gương mặt cô hài hòa với làn da trắng mịn như sứ, sống mũi cao nhẹ nhàng và đôi mắt to long lanh luôn ánh lên vẻ dịu dàng, trong sáng. Nụ cười nhẹ cùng đôi môi cong tự nhiên giúp nữ diễn viên toát lên khí chất hiền lành, gần gũi nhưng vẫn đầy cuốn hút. Ở mọi góc chụp, cô đều mang đến cảm giác mong manh, nữ tính và tự nhiên.