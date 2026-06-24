Mỹ nhân có ánh mắt kì lạ khi ngồi cạnh Võ Điền Gia Huy: Nổi tiếng khi tậu BMW năm 23 tuổi, không dám so mặt cũ với hiện tại

Sau sự kiện, khoảnh khắc của người đẹp 2002 và Võ Điền Gia Huy được chia sẻ rầm rộ.

Có những gương mặt từng khiến cộng đồng mạng nhớ mãi chỉ bằng một khoảnh khắc. Nhưng sau vài năm, khi gặp lại ở một diện mạo hoàn toàn khác, nhiều người phải mất vài giây mới nhận ra. Hot girl học đường Mai Hà Hoàng Yến là trường hợp như vậy.

Mới đây, cô nàng xuất hiện tại một sự kiện thời trang và nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi diện mạo trưởng thành, quyến rũ. Cô lựa chọn thiết kế váy tông nâu ôm sát, cắt xẻ táo bạo khoe vòng 1 đầy đặn. Lối trang điểm sắc sảo cũng góp phần tạo nên hình ảnh gợi cảm.

Từ trái qua: Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Võ Điền Gia Huy, Mai Hà Hoàng Yến (Nguồn: @dai.duong.nho)

Hoàng Yến còn được xếp ngồi hàng đầu cùng nhiều gương mặt nổi tiếng như Nhã Phương, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Mai Ngô, Võ Điền Gia Huy,...

Tuy nhiên, khoảnh khắc Mai Hà Hoàng Yến ngồi cạnh Võ Điền Gia Huy cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Trong một vài góc quay, ánh mắt của cô hướng sang phía nam diễn viên khiến một bộ phận cư dân mạng nhận xét biểu cảm này trông có phần kỳ lạ.

Ngược lại nhiều ý kiến khác cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc bị cắt ra khỏi bối cảnh. Bởi hướng di chuyển của người mẫu trên sàn diễn là từ trái sang phải, Hoàng Yến cần nhìn về phía bên phải để theo dõi màn trình diễn - cũng chính là hướng Võ Điền Gia Huy ngồi cạnh cô. Vì vậy đây cũng có thể là hướng nhìn tự nhiên của Hoàng Yến khi theo dõi sự kiện.

Không riêng Hoàng Yến, nhiều người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung có mặt tại sự kiện đều nhìn về phía bên phải

Màn xuất hiện này cũng khiến nhiều người nhắc lại hình ảnh Hoàng Yến thời còn đi học, cho rằng cô nàng đã khác đi rất nhiều so với trước đây. Thậm chí, khác biệt giữa hai giai đoạn khiến không ít người nhận xét nếu đặt ảnh cũ và hiện tại cạnh nhau thì gần như "không dám so", vì như 2 người khác nhau!

Được biết, Mai Hà Hoàng Yến sinh năm 2002, đang sống và làm việc tại TP.HCM. Cô được biết đến từ những năm còn học cấp 3, từng viral với những bộ ảnh học đường trong trẻo với áo sơ mi trắng và áo dài trắng. Từ đó, cô được cộng đồng mạng gọi bằng những cái tên như “hot girl che nắng”, “hot girl áo trắng”,...

Hoàng Yến ngày xưa

Sau khi học xong THPT, Hoàng Yến theo học tại Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, đồng thời làm sáng tạo nội dung trên MXH. Trên các tài khoản MXH, hot girl thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc. Hiện tại Hoàng Yến có 1,4 triệu người theo dõi trên TikTok và con số này trên Instagram là 963 nghìn người.

Hiện tại cô theo đuổi phong cách trưởng thành và gợi cảm hơn. Những bộ váy ôm sát, thiết kế cắt xẻ hay các concept chụp hình cá tính dần xuất hiện nhiều hơn trên trang cá nhân của cô. Sự thay đổi này cũng khiến hình ảnh của Hoàng Yến trở nên đa dạng.

Về nhan sắc, Hoàng Yến không ngại chia sẻ những thay đổi của mình. Cô từng sử dụng một số phương pháp làm đẹp để cân chỉnh đường nét, trong đó có tiêm môi.

Tháng 4/2026, người đẹp 2002 được cho là đã nâng ngực khi liên tục xuất hiện với hình ảnh gợi cảm khoe vòng 1 đầy đặn. Song đây chỉ là dự đoán từ cư dân mạng, Hoàng Yến không chia sẻ thêm về thông tin này.

Cư dân mạng nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở vóc dáng của Hoàng Yến

Bên cạnh các thủ thuật làm đẹp, nhan sắc vóc dáng hiện tại của Hoàng Yến cũng là kết quả của việc duy trì tập luyện đều đặn.

Gym và pilates là 2 bộ môn cô theo đuổi thường xuyên để cải thiện sức bền và giữ cơ thể săn chắc. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2002 cũng nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc check-in tại sân quần vợt. Việc thử sức với nhiều bộ môn giúp lịch trình tập luyện của cô bớt nhàm chán, đồng thời cho thấy sự đầu tư khá rõ rệt cho vóc dáng và phong cách của mình.

Hoàng Yến dành nhiều thời gian cho luyện tập

Ngoài làm sáng tạo nội dung trên MXH, Hoàng Yến còn quảng cáo cho các nhãn hàng, livestream trên các nền tảng TMĐT,... Cuối năm 2025, cô nàng từng khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ việc tậu một chiếc BMW ở tuổi 23.

Một số hình ảnh khác của Hoàng Yến:

Hoàng Yến thay đổi khá nhiều so với trước đây

Cô nàng thường xuyên check-in đi du lịch nhiều nơi

Nhiều trang phục được lựa chọn để khoa dáng triệt để

(Ảnh: IGNV)