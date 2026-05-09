"Mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất showbiz" gặp cảnh thảm: Bị chồng chủ tịch bỏ rơi vì ghép tử cung thất bại, giờ xuống cấp như bà lão 80 tuổi

Tại showbiz Hàn Quốc, nói đến nhân vật tiên phong, đại diện cho cộng đồng LGBTQ+, Harisu là cái tên ở top 1. Từ hơn 2 thập kỷ trước, khi xã hội vẫn chưa cởi mở về các vấn đề giới tính, cộng đồng LGBTQ+ vẫn bị cấm kỵ ở Hàn Quốc, Harisu đã trở thành hiện tượng sau khi công khai là người chuyển giới. Cô cũng được mệnh danh là "Hoa hậu chuyển giới Hàn Quốc", "Mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất xứ Hàn".

Harisu xinh đẹp, tài năng nhưng cuộc đời của người đẹp Kbiz lại gặp phải nhiều sóng gió, không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Mới đây, trên một talkshow, Harisu đau lòng tâm sự về chuyện cô khao khát được trở thành mẹ, có một đứa con cho riêng mình nhưng không thể. Không những vậy, việc lựa chọn sống đúng với con người thật cũng đang khiến mỹ nhân này gặp nhiều di chứng về sức khỏe.

Biểu tượng chuyển giới Hàn Quốc khuynh đảo giới giải trí châu Á những năm 2000

Harisu đã bắt đầu làm việc trong làng giải trí từ năm 1991, khi cô vẫn còn là nam giới với cái tên Lee Kyung Yeop trên giấy tờ. Đến năm 1995, Harisu đi chuyển giới. Cô chia sẻ từ khi còn nhỏ vốn đã nhận ra giới tính thật của bản thân, thường xuyên lén mặc váy của mẹ, trang điểm, học cách nói chuyện và chăm chút cho mình như con gái.

Tuy nhiên, bố của Harisu không hề thích điều này chút nào, thường xuyên trách mắng con nặng nề, phạt quỳ và thậm chí dùng đòn roi. Cũng may là mẹ Harisu hiểu được nỗi lòng và ủng hộ hết mực khi cô quyết định lên bàn phẫu thuật để trở thành con gái ở tuổi 20.

Năm 2001, Harisu trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong video quảng cáo mỹ phẩm. Công chúng ai cũng ấn tượng với nhan sắc của Harisu và tò mò danh tính của cô gái này. Sự nổi tiếng của Harisu tăng vọt chỉ sau 1 đêm khi công chúng biết cô là người chuyển giới.

Harisu ngay lập tức chớp lấy thời cơ, vào showbiz đóng phim và ca hát. Harisu từng đảm nhận vai chính trong tác phẩm Yellow Hair 2, đóng vai khách mời trong MV của Turbo. Không chỉ vậy, cô còn ra mắt với tư cách ca sĩ solo, phát hành ablum Temptation, 2 Liar, Foxy Lady. Các sản phẩm nghệ thuật của Harisu nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ từ khán giả Hàn Quốc.

Từ năm 2004, sự nghiệp của Harisu vươn tầm quốc tế. Cô sang Đài Loan (Trung Quốc) đóng vai chính trong phim Hi! Honey. Sau đó, sang Nhật Bản tham gia phim Yonfan's Color Blossoms cùng nữ diễn viên kỳ cựu Keiko Matsuzaka. Cô còn liên tiếp mở rộng hoạt động tại Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Malaysia.

Do đó, không quá lời khi nói rằng trong thập niên 2000, Harisu là hiện tượng chuyển giới cực hot trên khắp châu Á, gây sốt với gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng. Theo truyền thông xứ Trung, ở thời kỳ đỉnh cao, người đẹp được trả cát-xê lên đến 100 triệu won (1,8 tỷ đồng)/ngày.

10 năm hôn nhân cay đắng với chủ tịch kém 6 tuổi

Sở hữu đường nét gương mặt sắc sảo và vóc dáng gợi cảm, Harisu không chỉ có lượng fan nam đông đảo mà còn thu hút sự chú ý của nhiều nghệ sĩ nam trong làng giải trí Hàn Quốc. Theo Harisu, sau khi cô nổi tiếng, đã có hơn 100 người đàn ông thành đạt bao gồm ca sĩ, diễn viên, diễn viên hài, vận động viên thể thao... theo đuổi cô. Trong đó, có 1 ca sĩ hạng A muốn kết hôn, cung phụng Harisu cả đời, nhưng cô từ chối vì không có tình cảm.

Năm 2007, Harisu bất ngờ kết hôn với chủ tịch công ty, doanh nhân kém 6 tuổi Micky Jung. Micky Jung là cựu rapper, thành viên của nhóm nhảy EQ. Đám cưới của cặp đôi là sự kiện gây chấn động, bởi đây là hôn lễ đầu tiên của 1 nghệ sĩ chuyển giới tại Hàn Quốc. Đến năm 2017, Harisu và Micky Jung ly hôn sau 10 năm chung sống. Nguyên nhân là do tính cách khác biệt, áp lực nợ nần và vấn đề sinh con nối dõi làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả 2.

Đám cưới của cặp đôi là sự kiện gây ồn ào truyền thông vào năm 2007. Tuy nhiên, sau 10 năm chung sống, mỹ nhân chuyển giới ly hôn vì áp lực không thể sinh con và chồng vỡ nợ.

Theo Harisu, chồng cô là con 1 trong gia đình. Dù anh không đề cập đến chuyện sinh con và thậm chí sẵn sàng nhận con nuôi, song cha mẹ của Micky Jung lại không cởi mở như vậy. Do đó, Harisu đã đi cấy ghép tử cung với hy vọng có thể mang thai và sinh con, nhưng thất bại. Sau khi biết con dâu của mình hoàn toàn vô sinh, cha mẹ của Micky Jung đã vô cùng tức giận, ngày nào cũng trách móc, buông lời cay nghiệt. Cuối cùng do quá mệt mỏi và áy náy với chồng, Harisu quyết định buông bỏ cuộc hôn nhân này.

“Anh ấy vì tôi mà chịu quá nhiều thiệt thòi. Dư luận nghiệt ngã gièm pha anh ấy yêu người đồng tính, là kẻ dị hợm. Mỗi lần như vậy, anh chỉ lặng yên và tự trách bản thân. Tôi chọn ly hôn vì mong anh ấy có thể tìm được người phụ nữ tốt, có con, trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bình thường. Với tôi, anh mãi là người đàn ông tốt, người bạn không thể thay thế” , Harisu rơi nước mắt khi nói về chồng cũ trên 1 show truyền hình. Theo tờ Nate, chồng cũ của Harisu hiện tại đã tái hôn và có con.

Gánh chịu di chứng kinh hoàng và cuộc sống bình yên hiện tại

Harisu chia sẻ đã trải qua các cuộc phẫu thuật chuyển giới đau đớn, như có ai "lóc da lột xương" cô. Trong thời gian đó, Harisu chỉ có thể nằm trên giường bệnh cả ngày lẫn đêm. Cơn đau thể xác dữ dội buộc cô phải dựa vào thuốc giảm đau để vượt qua từng ngày. Theo Harisu, cô cắn răng chịu đựng suốt 3 năm, cơn đau thể xác mới dần thuyên giảm.

Tuy nhiên, để giữ được nhan sắc xinh đẹp và vẻ nữ tính, Harisu phải uống đủ loại thuốc, bổ sung hoocmon nữ mỗi ngày. Nhưng các thuốc này có tác dụng phụ rất lớn, khiến Harisu bị loãng xương, cơ thể rệu rã xuống cấp như bà lão 80 tuổi. Chưa kể, vì lạm dụng "dao kéo" để duy trì nhan sắc trẻ trung, gương mặt của Harisu cũng ngày càng trở nên đơ cứng, kém tự nhiên, cằm nhọn hoắc quái dị.

Do sức khỏe không đảm bảo, Harisu hiện tại thi thoảng mới xuất hiện trong các sự kiện, chương trình trong showbiz. Công việc chính của Harisu hiện tại là quay YouTube, livestream trò chuyện với người hâm mộ và điều hành công ty chuyên sản phẩm chăm sóc thú cưng do cô sáng lập. Với số tiền khổng lồ kiếm được ở thời hoàng kim, Harisu không cần làm việc quá nhiều vẫn đủ sống. Người đẹp hiện sở hữu một ngôi nhà rộng hơn 200 m2 và 1 mảnh đất ở Yeoju (Hàn Quốc).

Năm 2017, Harisu được 1 doanh nhân giàu có hơn 4 tuổi theo đuổi và đồng ý mở lòng hẹn hò. Mỹ nhân xứ Hàn cho biết tình mới có ngoại hình đúng gu của cô, tính cách tốt, cao hơn 1,80m, thân hình đẹp và có cơ bắp. Tuy nhiên, cả hai được cho là đã âm thầm đường ai nấy đi. Ở hiện tại, Harisu không còn nhắc đến người đàn ông này. Cuộc sống của cô giờ chỉ xoay quanh công việc, gia đình và cún cưng.

Người đẹp hiện điều hành công ty chuyên sản phẩm chăm sóc thú cưng, sở hữu một ngôi nhà rộng hơn 200 m2 và 1 mảnh đất ở Yeoju (Hàn Quốc).

Nguồn: Nate, Kbizoom