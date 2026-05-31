Mỹ nhân chiến thắng Hương Giang đăng quang MGI All Stars: Cao 1,78m, vẻ đẹp mê đắm mọi ánh nhìn

Đêm 30/5, ánh đèn sân khấu tại Bangkok (Thái Lan) đã tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp của tân Hoa hậu MGI All Stars 2026 – Vanessa Pulgarín. Vượt qua 57 nhan sắc đình đám sau hai tuần tranh tài gay cấn, người đẹp đến từ Colombia đã chính thức đăng quang, mở ra một kỷ nguyên mới cho đấu trường nhan sắc này với vẻ đẹp sắc sảo nhưng đầy ngọt ngào.

Vanessa Pulgarín xuất sắc đăng quang.

Vẻ đẹp "vượt thời gian" gây thương nhớ

Không chạy theo những nét đẹp mong manh hay trẻ trung kiểu búp bê, Vanessa Pulgarín mang đến sân khấu MGI All Stars một định nghĩa mới về vẻ đẹp của sự trưởng thành. Ở tuổi 35, cô sở hữu diện mạo khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Gương mặt của Vanessa là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường nét góc cạnh, sắc bén của một siêu mẫu quốc tế và đôi mắt biết nói, luôn toát lên vẻ ấm áp, thiện cảm. Với chiều cao ấn tượng 1,78 m cùng vóc dáng săn chắc, nóng bỏng, mỗi bước đi của cô trên sàn diễn đều toát lên thần thái của một "nữ hoàng" thực thụ.

Nàng tân Hoa hậu có sắc vóc cực đỉnh.

Không chỉ là nhan sắc, ở Vanessa còn tỏa ra sự tự tin của một người phụ nữ đã tôi luyện qua nhiều đấu trường. Sự ngọt ngào của cô không đến từ vẻ ngoài đơn thuần, mà đến từ phong thái điềm tĩnh, nụ cười rạng rỡ của một người làm chủ cuộc chơi.

Vanessa có vẻ đẹp trưởng thành nhưng không kém phần ngọt ngào.

Hành trình "lội ngược dòng" đầy cảm hứng

Chiến thắng của Vanessa không phải là sự may mắn, mà là kết quả của một hành trình dài nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô được giới chuyên môn đánh giá là "ứng viên nặng ký" từ những ngày đầu đặt chân đến Bangkok nhờ bề dày kinh nghiệm đáng nể.

Bên cạnh danh xưng người mẫu sở hữu Instagram hơn một triệu người theo dõi, Vanessa còn là một trí thức thực thụ với tấm bằng cử nhân ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana.

Nàng hậu có học vấn đáng nể.

Ít ai biết rằng, vương miện này là sự đền đáp cho hành trình đầy gian nan của cô. Từ giải Á hậu 1 Senorita Colombia , trải nghiệm tại Miss International 2017 cho đến Top 12 Miss Universe 2025 , mọi thử thách đều là những nấc thang để cô hoàn thiện bản thân.

Vanessa từng chinh chiến ở nhiều đấu trường.

Đêm chung kết rực rỡ sắc màu

Trong đêm thi quyết định, Vanessa Pulgarín đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo và khán giả qua các phần thi trang phục dạ hội, áo tắm và thử thách mặt mộc. Kết quả chung cuộc đã làm hài lòng người hâm mộ quốc tế với tân Hoa hậu Vanessa Pulgarín (Colombia), Á hậu 1 Maria Faith Porter (Ghana), Á hậu 2 Hương Giang (Việt Nam), top 5 gồm Mariana Bečková (Cộng hòa Czech) và Gazini Ganados (Philippines).

Sự lên ngôi của Vanessa Pulgarín không chỉ là niềm tự hào của Colombia mà còn là nguồn cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ trên thế giới: Tuổi tác chưa bao giờ là giới hạn nếu bạn sở hữu tài năng, bản lĩnh và một trái tim đầy khát vọng. Nàng "nữ hoàng" 35 tuổi đã chứng minh rằng, vẻ đẹp đích thực là sự kết hợp hài hòa giữa nhan sắc sắc sảo, tâm hồn ngọt ngào và trí tuệ thâm sâu.