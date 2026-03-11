Mỹ nhân chỉ nặng 45kg mà vác cả con heo lẫn cõng bạn diễn 1m90, mặt và body chả liên quan gì đến nhau

Theo Sina , vai diễn Phàn Trường Ngọc trong phim Trục Ngọc như dành riêng cho Điền Hi Vi. Nữ diễn viên sinh năm 1997 phù hợp cả về ngoại hình lẫn tính cách với nhân vật này.

Phàn Trường Ngọc là cô gái thôn quê làm nghề mổ lợn, có sức khỏe lớn, không ngại đánh nhau với đàn ông, giết lợn khiêng lợn là chuyện thường ngày. Trên phim trường, không thiếu cảnh Điền Hi Vi vác con lợn 40kg một cách dễ dàng với nụ cười trên môi.

Điền Hi Vi cõng lợn trong phim Trục Ngọc

Loạt ảnh Điền Hi Vi cõng bạn diễn nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Công chúng cho rằng nữ diễn viên có tinh thần chuyên nghiệp, không ngại khổ ngại bẩn khi diễn xuất.

Điền Hi Vi có gương mặt ngọt ngào dễ mến, nụ cười trong trẻo dễ thương, nhưng lại là cô gái không ngại xông pha, luôn nhiệt tình và tràn đầy năng lượng. Chính vì vậy, vai diễn Phàn Trường Ngọc mạnh mẽ, một người sau này sẽ theo chồng ra chiến trường đánh giặc mới dành cho cô.

Bên cạnh đó, Điền Hi Vi còn thường sử dụng sức mạnh của mình để cõng hay bồng bế các bạn diễn nam. Trong đó, Hứa Khải, Vương Hạc Đệ hay Trương Lăng Hách đều là những ngôi sao cao trên 1m80, thậm chí Trương Lăng Hách còn cao 1m90. Việc Điền Hi Vi tự mình cõng bạn diễn mà không tỏ ra mệt mỏi hay quá sức càng làm cho nhân vật trở nên chân thực hơn. Vì chỉ một người phụ nữ có sức mạnh hiếm có như vậy mới có thể theo chồng đi đánh giặc. Đổi lại là các ngôi sao nữ gầy yếu khác, khán giả sẽ cho rằng tình tiết phim không phù hợp.

Điền Hi Vi thử sức trong việc bế các bạn diễn nam

Nữ diễn viên từng gây trầm trồ với thân hình nhỏ gọn nhưng cơ bắp rắn chắc

Khi tham gia show giải trí, Điền Hi Vi không ngại làm các công việc tay chân cần sức mạnh

Theo Sina , để thổi hồn vào nhân vật Phàn Trường Ngọc, Điền Hi Vi đã dành ba tháng để trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Nữ diễn viên cũng không ngại vác lợn, chăn lợn giống như vai diễn của mình. Ngoài ra, Điền Hi Vi còn hoàn thành khóa huấn luyện thể lực cường độ cao, tự thực hiện 80% các cảnh hành động trong phim.

"Nhỏ này cười thì ấm mà đấm thì đau", "Xinh quá, đúng kiểu Bối Vi Vi, thân hình bốc lửa nhưng mặt thì thanh thuần", "Bắp tay này nhìn là biết tập luyện ngày tháng năm dài với bao nỗ lực cố gắng mới có, chứ không phải tay béo mỡ hay đô tự nhiên. Và nhiều người mê thích kiểu tay này, chính bản thân Điền Hi Vi thích nên cô ấy thấy tự tin và tự hào với bản thân", "Thề body bạn này bốc cực kì", "Cực thích Điền Hi Vi, cười ngọt ngào, body bốc lửa, diễn xuất ổn", "Body của Điền Hi Vi chuẩn kiểu tôi thích luôn, ba vòng xịn xong tay chân thì nhỏ", "Nhìn nó khoẻ khoắn gì đâu, tôi cũng muốn vừa trắng vừa có bắp tay như này", khán giả mê mẩn ngoại hình của Điền Hi Vi.

Điền Hi Vi từng chia sẻ cô là một người yêu thể thao, thích vận động, luôn cảm thấy bản thân có nhiều năng lượng dùng mãi không hết. Chính vì vậy, nữ diễn viên đã luyện được thân hình rắn chắc và những cơ bắp quyến rũ khác hẳn với xu hướng đẹp phải gầy hiện tại.

Điền Hi Vi cũng có vóc dáng đẹp, chiều cao 1m68 với các đường cong gợi cảm

Ngược lại, ngôi sao phim Trục Ngọc lại có đôi mắt to long lanh linh động, làn da trắng sứ, đường nét tinh xảo, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, xinh xắn như búp bê. Cô không ngại để mặt mộc hoàn toàn ngay trên show truyền hình. Điền Hi Vi cũng thường xuyên góp mặt trong top mỹ nhân đẹp nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995.

Sự trái ngược về khí chất, giữa khuôn mặt ngây thơ ngọt ngào và tính cách mạnh mẽ của Điền Hi Vi thu hút khán giả

Nhiều người yêu mến vì nữ diễn viên không đi theo hình tượng yếu đuối được ưa chuộng mà thoải mái thể hiện bản thân

Điền Hi Vi cũng rất thích để mặt mộc xuất hiện trên mạng xã hội

Vai diễn Phàn Trường Ngọc của Điền Hi Vi đang nhận được sự yêu thích của khán giả



