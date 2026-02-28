Mỹ nhân cao 1m76 bí ẩn trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đang náo loạn hot search là ai?

Với doanh thu 355 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại, Thỏ Ơi!! tiếp tục là dấu ấn khẳng định khả năng làm phim ngày càng lên tay và tầm nhìn của Trấn Thành, trong vai trò đạo diễn. Không chỉ dàn cast chính mang đến nhiều bất ngờ, Trấn Thành còn chăm chút tỉ mỉ cho nhóm diễn viên phụ, mỗi người đều có một vai trò riêng. Một trong những chi tiết gây sốc nhất chính là màn tái hợp của một cặp sao từng vướng nghi vấn tình cảm ngoài đời, nay lại vào vai… người yêu cũ trên màn ảnh.

Trong phim, Quốc Anh đảm nhận vai Sơn, ông xã của Hải Lan (Văn Mai Hương). Sơn được xây dựng là mẫu đàn ông có phần hoang dã, nhiệt huyết nhưng hết lòng vì vợ. Tuy nhiên, anh luôn ở thế dưới cơ Hải Lan, từ công việc đến vị thế xã hội, và thường xuyên trở thành tâm điểm của những cơn ghen khi có tương tác với phụ nữ khác.

Ngay từ đầu phim, chi tiết Sơn chụp ảnh cùng người yêu cũ trong buổi họp lớp, dù cả hai đứng cách nhau một khoảng an toàn, cũng đủ khiến Hải Lan bùng nổ. Nhưng điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả lại là gương mặt vào vai tình cũ ấy: MLee.

Sự xuất hiện của MLee nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, và sau gần 2 tuần công chiếu Thỏ Ơi!!, MLee vẫn duy trì được độ thảo luận cho mình. Trên nền tảng TikTok, hàng loạt topic liên quan đến nhân vật trong Thỏ Ơi!! nhận được sự quan tâm lớn.

MLee bất ngờ gây sốt MXH

Ngoài đời, cô và Quốc Anh từng dính nghi vấn hẹn hò sau khi cùng tham gia Cuộc Đua Kỳ Thú năm 2019. Tin đồn kéo dài nhiều năm mà không có lời phủ nhận chính thức nào. Đến đầu năm 2025, MLee bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái khép lại hành trình 7 năm, làm dấy lên thông tin cả hai đã “đường ai nấy đi”.

Dù chưa từng xác nhận mối quan hệ, cặp đôi nhiều lần bị đồng nghiệp trêu chọc công khai. Tại Giọng Ải Giọng Ai, dàn nghệ sĩ như Trấn Thành, Trường Giang hay Thu Trang từng không ít lần úp mở chuyện tình cảm của MLee và Quốc Anh ngay trên sóng truyền hình. Thậm chí trong buổi họp báo ra mắt Thỏ Ơi!!, Trấn Thành còn bị “soi” khẩu hình như đang hỏi MLee đã gặp Quốc Anh chưa, khiến cô chỉ biết cười trừ đầy ngượng ngùng.

Trước màn cameo gây chú ý này, MLee vốn không xa lạ với điện ảnh khi từng góp mặt trong các dự án như Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé hay Võ Sinh Đại Chiến. Với chiều cao 1m76 cùng sắc vóc lai tây cuốn hút. MLee xứng đáng được biết đến nhiều hơn. Bên cạnh diễn xuất, cô còn hoạt động sôi nổi trong vai trò ca sĩ, người mẫu, từng tạo dấu ấn tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và tham gia Miss Universe Vietnam.

Chỉ một vai cameo thoáng qua nhưng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng, có lẽ đó cũng là “nước cờ” cao tay mà Trấn Thành dành cho khán giả mùa Tết năm nay.