Mỹ nhân bỏ showbiz, cưới thiếu tập đoàn bất động sản nghìn tỷ: Không sung sướng như người đời tưởng tượng!

Kiều Hân là nữ diễn viên luôn gây chú ý với gia thế và khối tài sản đáng ngưỡng mộ cùng cuộc sống nhung lụa từ nhỏ. Cha mẹ Kiều Hân được cho biết là doanh nhân có tiếng hoạt động trong lĩnh vực tài chính, nhà hàng và khách sạn. Đến tháng 5/2024, công chúng bất ngờ phát hiện Kiều Hân biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí hơn 700 ngày. Sau đó, nguồn tin thân cận cho biết nữ diễn viên đã lặng lẽ rút khỏi showbiz, kết hôn với thiếu gia tập đoàn bất sản theo ý muốn của cha mẹ. Dù 2 gia đình môn đăng hộ đối, song cuộc sống làm dâu hào môn của người đẹp này vẫn không hề dễ dàng, sung sướng như công chúng vẫn tưởng.

Mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz Trung Quốc

Kiều Hân sinh năm 1993, vào showbiz từng năm 2012. Cô nổi tiếng nhờ vai diễn Quan Tước Nhĩ trong Hoan Lạc Tụng (2016). Sau đó, Kiều Hân tiếp tục diễn xuất Hoan Lạc Tụng 2, Lang Nha Bảng, Vinh Quang Bình Phàm, Trầm Thuỵ Hoa Viên, Yên Ngữ Phú...

Tuy nhiên, sự nghiệp của Kiều Hân không được chú ý bằng thân thế của cô. Năm 2019, chỉ trong một đêm, các từ khóa liên quan đến gia đình giàu có của nữ diễn viên đều nằm trong top trending, được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang MXH ở Trung Quốc.

Kiều Hân là thiên kim của giới giải trí, "được ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra. Ảnh: Weibo.

Theo tờ Sina, Kiều Hân là tiểu thư nhà tài phiệt đích thực ở xứ tỷ dân. Từ năm cấp 2, cô đã dùng đồ xa xỉ và sở hữu 1 bộ sưu tập túi hiệu của Dior, Chanel, Hermès với giá trị hơn 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng). Khi còn là sinh viên đại học, Kiều Hân đã đến trường bằng xe sang Mercedes-Benz, Lamborghini hay Ferrari.

Gia đình nữ diễn viên sống tại trang viên đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải (Trung Quốc), với diện tích lên tới 1.200 m2. Vườn nhà Kiều Hân có thể đậu trực thăng và khoảng 200 chiếc xe. Được biết giá cho 1 mét vuông đất ở khu nhà của Kiều Hân là 200.000 NDT (tương đương 700 triệu đồng).

Ngoài bất động sản ở Trung Quốc, gia đình sao nữ còn sở hữu biệt thự hạng sang ở Canada. Trên 1 show truyền hình, Kiều Hân cho biết cô sống như công chúa trong vòng tay của cha mẹ: "Bố tôi bảo sẽ nuôi tôi cho đến khi lấy chồng. Sau khi tôi kết hôn, bố sẽ nuôi cả chồng của tôi nữa". Do đó, cô được khán giả Trung Quốc gọi là "Mỹ nhân 9X giàu nhất Trung Quốc", "công chúa Thượng Hải", "Vương Tư Thông phiên bản nữ"...

Kiều Hân lớn lên trong nhung lụa. Ảnh: Sina.

Với gia thế khủng, cô được mệnh danh là "Công chúa Thượng Hải", "mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz Trung Quốc". Ảnh: Weibo.

Vỡ mộng hôn nhân với thiếu gia tập đoàn bất động sản

Tháng 7/2024, Kiều Hân bị "tóm gọn" khoảnh khắc tình cảm bên 1 người đàn ông lạ mặt ở Nhật Bản. Sau đó, truyền thông Trung Quốc cho biết người đàn ông đó là chồng của Kiều Hân. Nữ diễn viên và ông xã đã tổ chức lễ báo hỷ, chỉ có người trong gia tộc tham dự từ tháng 9/2023. Đến tháng 10/2024, Kiều Hân chính thức đăng ký kết hôn với nửa kia.

Theo iFeng, chồng của Kiều Hân là Lại Bách Lâm. Anh là con trai thứ 2 của chủ tịch tập đoàn bất động sản Hồng Vinh Nguyên Thâm Quyến. Lại Bạch Lâm tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, có ngoại hình ưa nhìn, chiều cao lý tưởng và rất "xứng đôi vừa lứa" với nữ diễn viên 9X. Sau khi về nước, anh giữ chức CEO cấp cao trong tập đoàn gia đình. Cuộc hôn nhân của cả 2 không phải liên hôn gia tộc vì lợi ích kinh tế. Kiều Hân và Lại Bách Lâm hẹn hò kín đáo một thời gian dài rồi mới quyết định về chung nhà. Lại Bách Lâm được tiết lộ rất yêu chiều Kiều Hân.

Theo bảng xếp hạng Những người giàu nhất toàn cầu năm 2024 (Hurun Global Rich List 2024), ông Lại Hải Dân - cha chồng của Kiều Hân - đứng thứ 427 với khối tài sản 49,5 tỷ NDT (hơn 173 nghìn 196 tỷ đồng). Gia đình họ Lại được cho biết thâu tóm 1 nửa đế chế bất động sản ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Bối cảnh và khối tài sản khủng của nhà chồng Kiều Hân khiến khán giả trầm trồ.

Vào tháng 10/2024, Kiều Hân và Lại Bách Lâm được tiết lộ đã chính thức đăng ký kết hôn. Ảnh: Sina.

Sau khi kết hôn, Kiều Hân dần giảm bớt công việc, chuyển sang lối sống kín đáo hơn, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và gần như rút lui khỏi giới giải trí. Thi thoảng, cô chia sẻ vlog đi du lịch khắp nơi trên thế giới, tham gia các hoạt động giải trí thượng lưu như cưỡi ngựa, chơi golf, nghỉ dưỡng trên du thuyền... Cuộc sống làm thiếu phu nhân hào môn thoải mái, sung túc và tràn đầy màu sắc của Kiều Hân khiến dư luận trầm trồ.

Tuy nhiên, theo nguồn tin trong showbiz hình ảnh Kiều Hân tận hưởng cuộc sống xa hoa sau khi kết hôn chỉ là hào nhoáng bên ngoài, còn đằng sau các gia đình quyền lực luôn tồn tại những góc khuất khiến các cô dâu "lao tâm khổ tứ". Và sự thật là mỹ nhân sinh năm 1993 có cuộc sống làm dâu nhà tỷ phú không hề dễ dàng.

Kiều Hân muốn duy trì hoạt động nghệ thuật sau khi cưới, nhưng gia đình chồng cô không đồng ý. Bố mẹ chồng tỷ phú của Kiều Hân đã "tuýt còi" cấm cô đóng phim, quay quảng cáo, đi sự kiện, mặc hở hang và có mối quan hệ thân mật quá mức với đồng nghiệp khác giới. Họ còn yêu cầu nữ diễn viên này tuyên bố giải nghệ để ở nhà sinh con, học lễ nghi làm 1 thiếu phu nhân hào môn đoan trang, hiền thục và kín đáo.

Không chỉ vậy, Kiều Hân còn bị giám sát cuộc sống 24/7 từ cách ăn mặc, ứng xử đến các hoạt động trên MXH. Quy tắc làm dâu khắt khe của nhà chồng khiến Kiều Hân chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, điều khiến cô vỡ mộng nhất lại là chồng thiếu gia chẳng dám cãi lời cha mẹ, đứng về phía vợ.

Kiều Hân bị nhà chồng ép giải nghệ để làm thiếu phu nhân hào môn kín tiếng. Không chỉ vậy, Kiều Hân còn bị giám sát cuộc sống 24/7 từ cách ăn mặc, ứng xử đến các hoạt động trên MXH. Ảnh: Sina.

Đối mặt với cuộc sống làm dâu hào môn không hề dễ dàng và ngột ngạt, Kiều Hân được cho biết chẳng có ý định và cũng chẳng thể ly hôn. So với các tiểu hoa đán hiện tại, Kiều Hân tụt dốc danh tiếng, có trở lại showbiz cũng không cạnh tranh nổi bởi cô đã dừng đóng phim 3 năm, thi thoảng mới tham dự 1 vài sự kiện cho có.

Hơn nữa, việc đổ vỡ hôn nhân chỉ sau 1 thời gian ngắn sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cô. Ngoài ra, cha mẹ Kiều Hân cũng không cho phép nữ diễn viên ly hôn bởi nhà thông gia có tiền có quyền, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình họ về mọi mặt. Cho nên, mỹ nhân này hiện cố thích nghi với cuộc sống nhiều chuẩn mực, quy tắc của nhà tỷ phú bất động sản.

Kiều Hân bị cha mẹ cấm ly hôn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu