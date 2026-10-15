HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ nhân bị rút phim mới vì trúng chiêu trò trong showbiz: Vừa mất tiền, vừa dính họa

Mộng Zu
|

Khán giả vừa xót xa, vừa bức xúc thay cho mỹ nhân này.

Thời điểm hiện tại, Thái Văn Tịnh đang là tâm điểm chú ý của khán giả yêu phim Trung Quốc với hàng loạt diễn biến bất ngờ xoay quanh bộ phim mới.

Vào ngày 14/10 vừa qua, nữ diễn viên gây sốt mạng xã hội với cảnh nóng đầy cuốn hút bên Trần Tĩnh Khả trong Lãng Mạn Không Chính Thức. Bộ phim được cho là chuẩn bị lên sóng, còn đây là tư liệu quảng bá, khiến khán giả cực kỳ mong chờ.

- Ảnh 1.

Lãng Mạn Không Chính Thức vốn được cho là chuẩn bị lên sóng, đang khiến khán giả hết sức mong chờ.

Thế nhưng trong ngày 14/10, bên cạnh sức hút từ bộ phim, Thái Văn Tịnh còn bất ngờ gây chú ý vì một câu chuyện liên quan đến người hâm mộ. Tại Cbiz, việc fandom bỏ tiền mua suất chiếu trực tuyến để phát miễn phí cho khán giả đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc, thường được gọi là "bao rạp". Fandom của Thái Văn Tịnh cũng thực hiện hoạt động này để ủng hộ thần tượng.

Tuy nhiên, vì nghĩ rằng nhiều người hâm mộ có thể vẫn còn đi học hoặc chưa có điều kiện kinh tế, nữ diễn viên đã chủ động bỏ tiền bao rạp thay fan. Vốn dĩ, đây hoàn toàn là câu chuyện đẹp về tình cảm hai chiều giữa thần tượng và người hâm mộ. Thế nhưng, Thái Văn Tịnh bất ngờ xuất hiện trên Hot Search với tên gọi "Nghệ sĩ đầu tiên tẩy chay hoạt động bao rạp".

- Ảnh 2.

Tin đồn vì Hot Search tẩy chay bao rạp, phim của Thái Văn Tịnh bị rút lịch phát sóng và thay bằng Thắp Sáng Đêm Đen gây náo loạn MXH.

Đáng nói hơn là sau đó mạng xã hội xuất hiện thông tin Lãng Mạn Không Chính Thức bị rút lịch phát sóng, Thắp Sáng Đêm Đen được đưa lên để thay thế. Thế rồi, tác phẩm có sự góp mặt của Trần Triết Viễn và Tưởng Hân thực sự được xác nhận lên sóng ngay chiều 15/10.

Chuỗi diễn biến liên tiếp khiến không ít cư dân mạng nghi ngờ Thái Văn Tịnh đã bị chơi xấu. Theo giả thuyết đang được bàn tán, nữ diễn viên có thể đã bị biến thành người tiên phong chống lại văn hóa bao rạp, một hoạt động mang đến nguồn thu quan trọng cho các nền tảng chiếu phim. Nếu có người đầu tiên công khai phản đối, rất có thể sẽ xuất hiện người thứ hai, thứ ba làm theo, qua đó ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của những bên liên quan.

- Ảnh 3.

Chỉ một Hot Search nhưng lại khiến 2 bộ phim, 4 diễn viên chính cùng nhiều người liên quan bị ảnh hưởng.

Sự hoài nghi càng gia tăng bởi Thắp Sáng Đêm Đen quy tụ hai tên tuổi đáng chú ý là Trần Triết Viễn và Tưởng Hân. Một dự án như vậy thường được kỳ vọng có kế hoạch quảng bá bài bản, thay vì bất ngờ lên sóng.

Đáng nói, nếu những nghi vấn này là sự thật, không chỉ Thái Văn Tịnh mà ngay cả Thắp Sáng Đêm Đen cũng vô duyên vô cớ trở thành bên chịu thiệt. Bởi như một lẽ tất yếu, việc phim lên sóng mà thiếu thời gian PR, tạo nhiệt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức hút và thành tích của tác phẩm.

- Ảnh 4.

Có phải Thái Văn Tịnh đang thực sự bị nhắm vào?

Showbiz vốn là thế giới hào nhoáng nhưng chưa bao giờ chỉ có màu hồng. Đằng sau ánh đèn sân khấu là cuộc cạnh tranh khốc liệt, nơi danh tiếng, tài nguyên và lợi ích luôn đan xen. Nếu những nghi vấn xoay quanh Thái Văn Tịnh là sự thật, đây sẽ tiếp tục là một minh chứng cho mặt trái đầy khắc nghiệt của giới giải trí, nơi ngay cả một hành động xuất phát từ thiện ý cũng có thể bị lợi dụng để đẩy nghệ sĩ vào thế bất lợi.

Vợ cũ MC Thành Trung: Chồng mà chạy theo "cô khác" chị em ta chớ có dại mà chạy theo tiếp nhé
Tags

Thái Văn Tịnh

lãng mạn

thắp sáng

trần triết viễn

Tưởng Hân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

01:27
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại