Mỹ nhân bị mắng khắp MXH chỉ vì chiếc áo giá 16 triệu

The Epoch Times, đưa tin bộ phim Nếu Con Là Người Mẹ Yêu Nhất Trên Đời (tên tiếng Anh Till love do us apart) do Đồng Lệ Á và Justin Hoàng Minh Hạo đóng chính chỉ đạt 10 triệu NDT sau 4 ngày ra mắt, trong khi vốn đầu tư lên tới hơn 100 triệu NDT. Tác phẩm có nguy cơ mất trắng chi phí sản xuất.



Theo đó, vào ngày đầu tiên công chiếu là 23/8, phim chỉ đạt doanh thu 4,55 triệu NDT, không gây tiếng vang và dự đoán doanh thu cuối chỉ đạt 25 triệu NDT. Theo tính toán từ Maoyan, một bộ phim muốn thu hồi vốn phải có doanh thu gấp khoảng 3 lần chi phí sản xuất, như vậy, If phải đạt khoảng 300 triệu NDT mới hoàn vốn. Nhưng với tình hình phòng vé ảm đạm, phim có thể lỗ tới hơn 250 triệu NDT.

Phim mới của mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á doanh thu thảm hại

Theo Epoch Times, tác phẩm ban đầu được giới thiệu là màn lột xác của Đồng Lệ Á. Để vào vai người phụ nữ khuyết tật không thể sử dụng tay, mỹ nhân Tân Cương đã mất hàng tháng trời luyện tập cách ăn mỳ, gấp quần áo, mở cửa bằng chân. Cô cũng hy sinh nhan sắc để bôi đen mặt, cắt tóc bù xù, mặc trang phục dân dã.

Bộ phim có nội dung kể về cô gái Phúc Giai Nghệ (Đồng Lệ Á) và người em trai quen biết tại viện phúc lợi Phúc Mãn Đa sống nương tựa với nhau, cuộc sống không quá sung túc nhưng yên bình. Thế nhưng một ngày nọ họ nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi và quyết định nuôi dưỡng nó.

Theo Sohu, phim vốn định kể một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, hướng tới sự đồng cảm với khán giả. Thế nhưng, người xem chỉ cảm thấy nội dung phim giả tạo, "đại minh tinh đang cố đóng vai người nghèo để tự làm bản thân cảm động", Sohu bình luận.

Cô vào vai người phụ nữ tật nguyền nhưng muốn nuôi dạy một đứa trẻ

Theo đó, phản ứng của người bình thường khi bắt gặp một đứa trẻ là sẽ báo cảnh sát để tìm lại người thân cho chúng. Tuy nhiên, Phúc Giai Nghệ lại muốn nuôi dưỡng nó, khi cảnh sát tìm đến cô còn cố giấu. Nếu Phúc Giai Nghệ là một người phụ nữ bình thường khán giả còn có thể hiểu được, nhưng cô là một người khuyết tật, tự mình sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, giờ lại "đèo bòng" thêm một đứa nhỏ không thể tự chăm sóc bản thân.

"Bởi vì đứa trẻ bị vứt bỏ nên cô ấy nhất định phải nhận nuôi dưỡng đứa nhỏ? Sao không tìm lại người nhà cho nó? Cô ấy không nghĩ đến việc một người khuyết tật nuôi đứa nhỏ sẽ ảnh hưởng tới nó thế nào hay sao?", khán giả chỉ trích nội dung của phim Nếu Con Là Người Mẹ Yêu Nhất Trên Đời.

Vai diễn của Đồng Lệ Á thiếu chân thực

Bên cạnh đó, nhân vật của Đồng Lệ Á còn bị chỉ trích vì mặc áo trị giá 4.800 nhân dân tệ (16 triệu đồng) trong khi là cô gái nghèo từng sống tại viện phúc lợi.

"Các minh tinh trong giới giải trí giờ chẳng hiểu cuộc sống của dân thường nữa. Dân nghèo không dám mặc áo giá 4.800 tệ đâu. Đúng là giả tạo", "Tôi không xem những bộ phim đám minh tinh giả nghèo giả khổ, tự làm bản thân cảm động rồi muốn khán giả cống nạp những đồng tiền lương ít ỏi của mình", "Những bộ phim như này nói về người nghèo nhưng không hiểu người nghèo, lại giống như đang sỉ nhục người nghèo", "Thất bại của Từ Tranh với Ngược Dòng Cuộc Sống cũng vì diễn viên giàu thích đóng vai người nghèo đấy", là những bình luận được The Epoch Times đăng tải.