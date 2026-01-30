Mỹ nhân bị đuổi khỏi showbiz: Visual biến dạng, giọng hát vũ đạo có đủ mà lạ lắm

Thời gian gần đây, cái tên Kim Thần bất ngờ bị kéo trở lại tâm điểm dư luận khi một vụ việc cũ liên quan đến tai nạn giao thông bị “đào” lại, khiến hình ảnh của nữ diễn viên lao dốc nghiêm trọng. Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, Kim Thần bị cáo buộc là người trực tiếp gây ra vụ tai nạn nhưng đã rời khỏi hiện trường và để trợ lý đứng ra nhận trách nhiệm thay.

Thời gian gần đây, cái tên Kim Thần bất ngờ bị kéo trở lại tâm điểm dư luận (Ảnh: Weibo)

Cụ thể, Sohu cho biết vào ngày 16/3/2025, Kim Thần được cho là đã lái xe đâm vào biển báo và tường của một tòa nhà tại quận Kha Kiều, thành phố Thiệu Hưng. Vụ va chạm khiến trợ lý Từ Trường Thanh bị thương nhẹ. Sau tai nạn, cả hai đã rời đi, và trong báo cáo ban đầu, cảnh sát giao thông xác định Từ Trường Thanh là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác khi công ty bảo hiểm rà soát lại camera giám sát và phát hiện Kim Thần mới là người cầm lái. Từ đây, phía bảo hiểm đã đệ đơn kiện với cáo buộc gian lận bảo hiểm. Để vụ việc lắng xuống, Kim Thần được cho là đã chi khoảng 105.000 NDT nhằm yêu cầu nguyên đơn rút đơn kiện. Dù vậy, cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, Kim Thần và studio giữ im lặng, trong khi gia đình nữ diễn viên từ chối tiếp xúc truyền thông.

Điều khiến công chúng phẫn nộ không chỉ nằm ở hành vi gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường, mà còn ở việc để trợ lý “gánh tội” thay. Nghi vấn lừa đảo bảo hiểm càng đẩy hình ảnh Kim Thần xuống đáy, khiến cô bị gắn mác dối trá, thiếu trách nhiệm và tham lam. Chính vì vậy, dù vụ việc chưa có kết luận cuối cùng, làn sóng chỉ trích dành cho nữ diễn viên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Kim Thần được cho là đã lái xe đâm vào biển báo và tường của một tòa nhà (Ảnh: Weibo)

Trước khi scandal pháp lý bùng nổ, Kim Thần từng nhiều lần trở thành đề tài tranh cãi vì diện mạo thay đổi chóng mặt. Không ít lần, cô leo thẳng hot search xứ Trung khi xuất hiện tại các sự kiện với gương mặt cứng đờ, thiếu biểu cảm, khiến khán giả gần như không nhận ra. Những bức ảnh chụp cận mặt nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo vô số bình luận tiếc nuối cho nhan sắc tự nhiên của mỹ nhân sinh năm 1990. Nhiều ý kiến cho rằng việc can thiệp thẩm mỹ quá mức đã khiến gương mặt Kim Thần trở nên khác lạ, thậm chí có dấu hiệu biến chứng. Trước áp lực dư luận, nữ diễn viên lên tiếng giải thích rằng sự thay đổi này xuất phát từ việc tự trang điểm, đồng thời thừa nhận bản thân buồn bã trước những phản hồi tiêu cực và hứa sẽ cẩn trọng hơn với hình ảnh cá nhân.

Kim Thần từng nhiều lần trở thành đề tài tranh cãi vì diện mạo thay đổi chóng mặt (Ảnh: Weibo)

Dù vậy, nếu nhìn lại xuất phát điểm, Kim Thần từng là gương mặt được đánh giá cao về năng lực biểu diễn. Cô xuất thân là vũ công được đào tạo bài bản, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh - một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật danh giá hàng đầu Trung Quốc. Nhờ khả năng cảm nhạc tốt, kiểm soát hình thể chắc chắn và biểu cảm sân khấu linh hoạt, Kim Thần nhanh chóng ghi dấu ấn khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1.

Tại chương trình, cô chinh phục khán giả bằng loạt tiết mục kết hợp ca hát và vũ đạo, được đánh giá cao về độ chính xác, phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu ngay cả khi đứng cạnh các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Sau chương trình, Kim Thần liên tục xuất hiện tại các gala và sân khấu âm nhạc lớn, theo đuổi những màn trình diễn thiên về hình thể và tính nghệ thuật.

Kim Thần từng là gương mặt được đánh giá cao về năng lực biểu diễn (Ảnh: Weibo)

Màn trình diễn từng gây sốt của Kim Thần

Tuy nhiên, cũng từ đây Kim Thần bắt đầu đối mặt với những đánh giá trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng dù sở hữu đầy đủ kỹ năng ca hát và vũ đạo, phong cách biểu diễn của cô vẫn thiếu yếu tố bùng nổ hoặc bản sắc rõ ràng, khiến tổng thể các màn trình diễn dù chỉn chu nhưng chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Điều này cũng phần nào phản ánh giới hạn khi Kim Thần bước ra khỏi vai trò diễn viên để theo đuổi hình tượng mới.