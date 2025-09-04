Mỹ nhân bị đuổi khỏi showbiz vì bán dâm lên tiếng sau 9 năm im lặng: "Tôi biến mất không phải để trốn tránh...”

Vào năm 2016, nữ ca sĩ nổi tiếng G.NA bị kết tội bán dâm. Cô hết đường sống tại showbiz Hàn, quay về Canada sống âm thần. Đến nay, G.NA bất ngờ chia sẻ về những khó khăn trong quá khứ và con đường chữa lành của cô: "Xin chào 1 lần nữa... Tôi đã âm thầm chịu đựng điều này trong nhiều năm. Trong thời gian làm việc ở làng giải trí Hàn Quốc, tôi đã trải qua trải nghiệm làm thay đổi bản thân sâu sắc. Điều đau đớn nhất không phải là những gì đã xảy ra... mà là sự im lặng. Tôi biến mất không phải để trốn tránh, mà là để tồn tại.

Nhưng tôi không còn là cô gái sợ hãi đó nữa. Tôi không còn bị định nghĩa bởi quá khứ nữa, mà bởi những gì tôi chọn làm bây giờ. Tôi đã chữa lành, tôi đã trưởng thành và tôi đang lấy lại tiếng nói của mình… không phải để sống lại những vết thương cũ, mà là để tiến về phía trước với sự trung thực và tình yêu. Gửi đến những người hâm mộ trung thành của tôi, những người chưa bao giờ ngừng tin tưởng tôi… cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng. Gửi đến những người đã rời xa, tôi hiểu. Và với bất kỳ ai bị im lặng vì xấu hổ… câu chuyện của bạn vẫn chưa kết thúc. Dạo này các bạn thế nào? Đã lâu rồi. Yêu nhiều, Gina".

G.NA lần đầu lên tiếng thẳng thắn về scandal bán dâm sau 9 năm

Đây là lời chia sẻ thẳng thắn đầu tiên của G.NA sau 9 năm bị kết tội mại dâm và bị đuổi khỏi showbiz Hàn Quốc. Với bài đăng đầy cảm xúc, giọng ca sinh năm 1987 đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ và công chúng, làm dấy lên những đồn đoán về hướng đi tương lai của cô. Nhiều người cho rằng có thể G.NA có dự định tái xuất showbiz.

G.NA sinh năm 1987, có tên đầy đủ là Gina Choi và ra mắt năm 2010 dưới trướng công ty giải trí Cube Entertainment. Trong sự nghiệp kéo dài 6 năm, G.NA tạo dựng được tên tuổi với tư cách nghệ sĩ solo. Gia tài âm nhạc của cô bao gồm một album phòng thu đầy đủ, 4 EP và nhiều đĩa đơn cũng như các bản nhạc phim truyền hình. Một số tác phẩm đáng chú ý của G.NA có thể kể đến bản song ca cùng Bi Rain Things I Want To Do When I Have A Lover và màn kết hợp với Hyuna trong A Bitter Day. Album phòng thu đầu tay Black And White cũng mang lại cho nữ ca sĩ sự nổi tiếng đáng kể.

G.NA là ca sĩ solo nổi tiếng những năm 2010

Tuy nhiên, tất cả sụp đổ vào năm 2016 khi G.NA vướng scandal bán dâm. Cô bị cáo buộc có tên trong danh sách 4 nghệ sĩ tham gia hành vi bán dâm cho một doanh nhân Hàn kiều tại Mỹ với giá 35 triệu won/lần (664 triệu đồng). Nữ ca sĩ bác bỏ cáo buộc "đổi tình lấy tiền". Cô tuyên bố chỉ gặp gỡ vị doanh nhân để xem mắt do người quen giới thiệu. Người làm mối là bạn đã cho G.NA vay tiền để giải quyết khó khăn tài chính. Giọng ca sinh năm 1987 khẳng định không biết người bạn thực chất là môi giới mại dâm cao cấp.

Dư luận Hàn Quốc không tin những lời thanh minh của G.NA. Không chỉ bị cộng đồng mạng tẩy chay, cô còn đối mặt với tình cảnh bị đông đảo người hâm mộ quay lưng. Cuối cùng, kết quả điều tra cho thấy G.NA phạm tội bán dâm và phải nộp phạt 2 triệu won (gần 38 triệu đồng).

