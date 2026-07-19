Mỹ nhân bị chê vì quá đẹp

Mạnh Tử Nghĩa gây tranh cãi vì liên tục góp mặt trong các dự án cổ trang, tuy nhiên tạo hình không có nhiều sự khác biệt khiến người xem khó theo dõi.

Theo QQ , nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa được đánh giá là một trong những tiểu hoa đán nổi bật nhất của lứa sinh sau năm 1995 sau thành công của phim Cửu trọng tử (2024). Tuy nhiên, người đẹp dần khiến khán giả ngán ngẩm vì rập khuôn trong diễn xuất, không dám làm xấu, trang điểm một kiểu khiến khán giả đại chúng khó nhận ra cô đang thể hiện vai diễn nào.

Hiện tại, Mạnh Tử Nghĩa có phim cổ trang Bách hoa sát đang lên sóng, nhưng cô gây tranh cãi vì tạo hình "10 phim như một" với phong cách trang điểm đậm chất "hot girl mạng" với bọng mắt to, lông mày lá liễu, làn da trắng tới mức không thể nhìn thấy những biểu cảm vi mô, đôi môi màu đỏ nổi bật. Trong nhiều phim như Thượng công chúa, Cửu trọng tử, Đào hoa ánh giang sơn ... Mạnh Tử Nghĩa trung thành với kiểu tóc chải bồng phía sau để lộ trán, trang phục cũng là những màu như hồng trắng xanh nhạt... Tạo hình lặp lại khiến người xem khó phân biệt cô đang diễn nhân vật nào, trong tác phẩm nào.

Khán giả khó nhận ra Mạnh Tử Nghĩa đang đóng vai nào vì tạo hình quá giống nhau.

Theo QQ , Mạnh Tử Nghĩa đại diện cho lứa diễn viên chỉ cần lên hình đẹp, không quan tâm nhân vật đó ra sao. Cô áp dụng nhiều xu hướng làm đẹp đang nổi trên mạng xã hội vào phim, khiến các nhân vật trở nên hiện đại, thiếu đi nét cổ điển. Từ đường nét khuôn mặt, cách trang điểm, đến miếng độn vai đều tuân theo vẻ đẹp thời thượng hiện tại, nhưng lại khiến các nhân vật như được đúc từ một khuôn. Diễn xuất là quá trình các diễn viên nhập tâm vào nhân vật, Mạnh Tử Nghĩa quá chú trọng đến ngoại hình, chỉ cần nhân vật đẹp theo đúng tiêu chuẩn trên mạng xã hội.

Tình huống của Mạnh Tử Nghĩa cũng giống với Cúc Tịnh Y, từng bị chê vì nhiều vai diễn trang điểm giống nhau, ngay cả trong cảnh quay đám tang cũng tô son điểm phấn, cảnh bị bắt cóc cũng xinh đẹp chỉn chu.

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, thi đỗ vào khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, một trong hai ngôi trường hàng đầu Trung Quốc đào tạo về diễn xuất. Nhờ vẻ đẹp nổi bật, cô được chọn là hoa khôi Bắc Ảnh. Tuy nhiên, trong những năm đầu sự nghiệp, Mạnh Tử Nghĩa chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cũng không có công ty lớn chống lưng nên từng nhiều lần bị từ chối vai diễn.

Trong một cuộc phỏng vấn, Mạnh Tử Nghĩa nói cô bị đoàn phim loại với lý do "quá xinh đẹp không phù hợp với vai diễn". Thế nhưng, trong show giải trí Sinh viên năm nhất, Mạnh Tử Nghĩa từng tranh cãi với đàn chị Viên Vịnh Nghi, vì tự ý đổi hóa trang, không muốn bôi bẩn lên mặt. Viên Vịnh Nghi tức giận tới mức ôm ngực, chất vấn đàn em: "Thế bây giờ em là ai? Đạo diễn hay diễn viên? Diễn viên có thể tự ý thay đổi hóa trang như vậy à?".

Trong show Diễn viên mời vào chỗ, đạo diễn Quách Kính Minh cũng chỉ trích vì Mạnh Tử Nghĩa sử dụng chuyên viên trang điểm riêng, thay vì dùng người do ban tổ chức sắp xếp như thí sinh khác. Phong cách trang điểm của Mạnh Tử Nghĩa bị đạo diễn Quách đánh giá là đẹp như hot girl mạnh nhưng thiếu chiều sâu và độ phù hợp với nhân vật.

Diễn xuất không có tiến bộ, Mạnh Tử Nghĩa dần khiến khán giả hết kiên nhẫn.

Theo QQ , Mạnh Tử Nghĩa cũng từng gặp rắc rối với vẻ ngoài xinh đẹp khi đóng phim Võ thần Triệu Tử Long , nữ chính là ca sĩ Hàn Quốc Yoona, thành viên nhóm nhạc SNSD. Yoona bị đánh giá không phù hợp với tạo hình cổ trang, trong khi Mạnh Tử Nghĩa đóng vai người hầu lại nổi bật hơn. Vì truyền thông có sự so sánh giữa hai người và khen ngợi Mạnh Tử Nghĩa nên cô bị chỉ trích mua bài tự khen bản thân, dẫm đạp lên danh tiếng của đàn chị để nổi danh.

Ngoại hình nổi bật cũng khiến Mạnh Tử Nghĩa gặp không ít định kiến. Nữ diễn viên được nhận xét có ngoại hình giống Angelababy, song không ít người cho rằng cô chỉ giống như bình hoa di động.