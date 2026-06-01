Mỹ nhân bị cấm sóng tổ chức concert hát nhép lộ liễu, cháy vé mà vẫn lỗ vốn

Đầu tư làm concert đầu tay, nữ diễn viên này nhận về cái kết đắng.

Mới đây, trong một buổi livestream giao lưu với người hâm mộ, Triệu Lộ Tư lần đầu chia sẻ về nhiều ồn ào xoay quanh mình trong thời gian qua. Đáng chú ý, nữ diễn viên tiết lộ bản thân và những người thân thiết từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong giai đoạn khó khăn nhất. Cô kể về người bạn thân từng chụp quảng cáo cho nhãn hàng mình đại diện và hé lộ bản thân từng bị cấm sóng: “Khi ở bên tôi lúc khó khăn, cô ấy cũng bị cấm sóng, cũng bị ngành bỏ rơi, cũng không thể làm việc... nhưng cô ấy vẫn đứng ở phía tôi”.

Triệu Lộ Tư trong livestream mới đây

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư gây chú ý khi đề cập đến concert Stay Romantic từng tổ chức tại Thái Lan. Theo nữ diễn viên, dù chương trình bán vé thành công nhưng về mặt tài chính lại không hề mang đến lợi nhuận như nhiều người tưởng tượng. “Thực ra việc tổ chức buổi hòa nhạc lỗ vốn không ít đâu mọi người, nhưng điều quan trọng là cơ hội để chúng ta được gặp nhau. Chúng tôi đã cố ý tạo ra cơ hội gặp gỡ như thế này, từ việc biểu diễn, tập luyện và lên sân khấu, cho đến khoảnh khắc cuối cùng chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện kiếm tiền”, Triệu Lộ Tư chia sẻ.

Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi concert Stay Romantic được xem là dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư. Tối 9/5, nữ diễn viên tổ chức đêm diễn tại IMPACT Arena (Thái Lan), địa điểm có sức chứa khoảng 12.000 khán giả. Đây là lần đầu tiên cô thực hiện một concert bán vé ở nước ngoài với thời lượng kéo dài gần 4 tiếng.

Triệu Lộ Tư đầu tư cho concert đầu tay

Trong đêm diễn, Triệu Lộ Tư xuất hiện với hình tượng ngọt ngào qua ca khúc Different Shade Of Red trước khi liên tục thay đổi tạo hình trong các tiết mục Champagne Drop, Black Queen cùng nhiều phần trình diễn khác. Nữ diễn viên còn chuẩn bị một ca khúc tiếng Thái dành riêng cho khán giả bản địa, đồng thời dành nhiều thời gian giao lưu và tương tác với người hâm mộ.

Một trong những yếu tố được khen ngợi nhiều nhất của concert là phần hình ảnh. Triệu Lộ Tư đầu tư đáng kể cho trang phục Haute Couture, liên tục thay đổi phong cách từ nữ tính đến quyến rũ. Với lợi thế nhan sắc nổi bật cùng sức hút vốn có trên mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh và video từ đêm diễn nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, giúp Stay Romantic trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn giải trí châu Á.

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích vì lộ hát nhép trong khi giá vé cao

Các màn trình diễn của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi

Tuy nhiên, hiệu ứng truyền thông tích cực không kéo dài quá lâu khi concert bắt đầu đối mặt với làn sóng tranh cãi. Tâm điểm nằm ở nghi vấn hát nhép. Nhiều đoạn video được khán giả đăng tải cho thấy khẩu hình của nữ diễn viên bị cho là không khớp hoàn toàn với phần âm thanh phát ra từ hệ thống loa.

Không ít người bày tỏ sự thất vọng khi bỏ ra số tiền từ khoảng 1,9 triệu đồng đến hơn 7,5 triệu đồng để mua vé nhưng trải nghiệm nhận về chưa thực sự thuyết phục. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng việc sử dụng quá nhiều backtrack hoặc hát đè đã khiến cảm xúc của một concert trực tiếp bị giảm đáng kể.

Một số khán giả nhận xét Triệu Lộ Tư đang cố gắng xây dựng hình tượng nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp nhưng khoảng cách giữa tham vọng và năng lực thực tế vẫn còn khá lớn

Ngoài vấn đề giọng hát, kỹ năng trình diễn của Triệu Lộ Tư cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Trong nhiều tiết mục theo đuổi hình tượng trưởng thành và quyến rũ, nữ diễn viên thực hiện các động tác vũ đạo mang màu sắc sexy. Tuy nhiên, phần thể hiện bị đánh giá còn khá cứng, thiếu lực và chưa đủ độ uyển chuyển.

Một số khán giả nhận xét Triệu Lộ Tư đang cố gắng xây dựng hình tượng nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp nhưng khoảng cách giữa tham vọng và năng lực thực tế vẫn còn khá lớn. Đặc biệt khi đặt cạnh các idol được đào tạo nhiều năm tại Hàn Quốc hay Nhật Bản, nữ diễn viên bị cho là lép vế ở cả khả năng hát lẫn nhảy. Nhiều bình luận trên mạng xã hội thậm chí sử dụng những từ ngữ gay gắt như “nhảy loăng quăng”, thiếu thần thái sân khấu hoặc chưa sở hữu khí chất của một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ. Những ý kiến này tiếp tục đẩy concert Stay Romantic vào vòng xoáy tranh luận kéo dài nhiều tuần sau khi kết thúc.

Khâu sản xuất chương trình cũng không tránh khỏi chỉ trích

Khâu sản xuất chương trình cũng không tránh khỏi chỉ trích. Một bộ phận khán giả cho rằng sân khấu được đầu tư ở mức tương đối đơn giản so với mặt bằng các concert cùng phân khúc giá vé. Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và hệ thống vũ công hỗ trợ chưa đủ nổi bật để tạo cảm giác hoành tráng cho một chương trình kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ.

Từ đây xuất hiện nhiều quan điểm cho rằng một số ngôi sao Hoa ngữ đang tận dụng danh tiếng cá nhân để mở concert trong khi chất lượng sản phẩm chưa đạt kỳ vọng của khán giả. Không ít người đem Stay Romantic so sánh với các concert của nghệ sĩ Hàn Quốc hoặc Nhật Bản có mức giá tương đương và cho rằng chương trình của Triệu Lộ Tư còn khá sơ sài.

Dù vậy, cộng đồng người hâm mộ nữ diễn viên cũng nhanh chóng lên tiếng bảo vệ thần tượng. Theo họ, Triệu Lộ Tư vốn xuất thân là diễn viên, chưa từng trải qua quá trình đào tạo idol chuyên nghiệp. Việc một diễn viên có thể tự đứng trên sân khấu gần 4 tiếng, liên tục thay đổi tiết mục và tương tác với khán giả đã là nỗ lực đáng ghi nhận. Fan cũng nhấn mạnh rằng trước concert tại Thái Lan, Triệu Lộ Tư từng tổ chức hai buổi biểu diễn miễn phí tại Trung Quốc với quy mô khoảng 6.000 khán giả. Điều này cho thấy nữ diễn viên không hoàn toàn đặt yếu tố thương mại lên hàng đầu. Ngoài ra, việc tổ chức một concert ở nước ngoài kéo theo rất nhiều chi phí phát sinh liên quan đến địa điểm, vận chuyển thiết bị, nhân sự và sản xuất. Đây được xem là một trong những lý do khiến chương trình dù bán hết vé vẫn có khả năng rơi vào tình trạng thua lỗ.

Ngoài ra, việc tổ chức một concert ở nước ngoài kéo theo rất nhiều chi phí phát sinh liên quan đến địa điểm, vận chuyển thiết bị, nhân sự và sản xuất

Sinh năm 1998 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Triệu Lộ Tư bắt đầu sự nghiệp từ những web-drama kinh phí thấp như Phượng Tù Hoàng hay Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta. Bước ngoặt đến với cô nhờ thành công của Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn trước khi tiếp tục khẳng định vị thế qua Trường Ca Hành, Tinh Hán Xán Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Sở hữu ngoại hình ngọt ngào, khả năng tạo xu hướng mạnh trên mạng xã hội cùng lượng người hâm mộ đông đảo, Triệu Lộ Tư nhanh chóng trở thành một trong những tiểu hoa đán nổi bật nhất thế hệ mới. Ít người biết rằng trước khi nổi tiếng với diễn xuất, Triệu Lộ Tư từng có mối liên hệ khá gần gũi với âm nhạc. Cô tham gia vòng sơ tuyển Super Girl năm 2016 và từng đăng tải nhiều video cover trên mạng xã hội. Chính ngoại hình đúng tiêu chuẩn thần tượng khiến không ít khán giả lầm tưởng cô xuất thân từ các công ty đào tạo idol.

Trước khi nổi tiếng với diễn xuất, Triệu Lộ Tư từng có mối liên hệ khá gần gũi với âm nhạc

Về âm nhạc, cô sở hữu chất giọng nhẹ nhàng, phù hợp với những ca khúc ballad hoặc nhạc phim. Nữ diễn viên từng thể hiện một số OST cho các dự án mình tham gia nhưng chưa bao giờ được đánh giá là ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc nổi bật. Điểm hạn chế lớn nhất nằm ở khả năng hát live. Đây cũng là nguyên nhân khiến concert Stay Romantic trở thành tâm điểm tranh cãi khi khán giả kỳ vọng nhiều hơn vào năng lực biểu diễn trực tiếp của cô. Về vũ đạo, Triệu Lộ Tư thường xuyên đăng tải các video dance cover trên TikTok và Douyin. Tuy nhiên, phần lớn những màn trình diễn này mang tính giải trí và tương tác với người hâm mộ hơn là thể hiện kỹ năng chuyên môn.

Sự chuyển hướng sang âm nhạc diễn ra trong bối cảnh sự nghiệp phim ảnh của Triệu Lộ Tư có dấu hiệu chững lại. Trước đó, nữ diễn viên từng cho biết bản thân muốn chờ đợi một kịch bản phù hợp trước khi quay trở lại màn ảnh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân sâu xa liên quan đến những tranh cãi kéo dài từ dự án Tình Nhân và mâu thuẫn với công ty quản lý cũ.

Từ vị thế ngôi sao săn đón hàng đầu, Triệu Lộ Tư dần đối mặt với nghi vấn bị nhiều dự án e ngại hợp tác vì những rủi ro phát sinh ngoài chuyên môn

Cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư gặp biến cố sức khỏe sau thời gian căng thẳng liên quan đến đoàn phim Tình Nhân. Nữ diễn viên công khai chỉ trích công ty quản lý cũ và bày tỏ không muốn tiếp tục hoàn thành những cảnh quay còn lại của dự án. Những phát ngôn sau đó khiến hình ảnh của cô trong mắt một bộ phận nhà sản xuất bị ảnh hưởng. Từ vị thế ngôi sao săn đón hàng đầu, Triệu Lộ Tư dần đối mặt với nghi vấn bị nhiều dự án e ngại hợp tác vì những rủi ro phát sinh ngoài chuyên môn. Điều này khiến khoảng thời gian hơn 400 ngày không có tác phẩm phim mới của cô càng nhận được nhiều sự chú ý.

Giữa lúc sự nghiệp diễn xuất chưa có dấu hiệu khởi sắc, Triệu Lộ Tư lại liên tục đẩy mạnh hoạt động âm nhạc

Sau concert ở Thái Lan, Triệu Lộ Tư công bố sẽ tiếp tục tổ chức concert tại Macau, Trung Quốc vào ngày 11/7. Giữa lúc sự nghiệp diễn xuất chưa có dấu hiệu khởi sắc, Triệu Lộ Tư lại liên tục đẩy mạnh hoạt động âm nhạc. Từ việc phát hành MV Champagne Drop, tổ chức concert riêng cho tới những động thái xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, nữ diễn viên cho thấy quyết tâm tìm kiếm hướng đi mới.

Sau concert ở Thái Lan, Triệu Lộ Tư công bố sẽ tiếp tục tổ chức concert tại Macau, Trung Quốc vào ngày 11/7

Tuy nhiên, con đường này có lẽ sẽ không hề dễ dàng. Những tranh cãi về hát nhép, kỹ năng trình diễn và chất lượng concert cho thấy sức hút ngôi sao có thể giúp bán vé, nhưng để được công nhận như một nghệ sĩ âm nhạc thực thụ lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Với Triệu Lộ Tư, việc chinh phục khán giả bằng năng lực sân khấu có lẽ vẫn là thử thách lớn nhất ở thời điểm hiện tại.