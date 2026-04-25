Mỹ nhân 99 dính "phốt" yêu thiếu gia tập đoàn vẫn cặp đại gia U60, giờ sinh con ra không ai nhận

Hoàng Nhất Minh "bắt cá 2 tay", vừa yêu thiếu gia vừa nhận bao nuôi của đại gia

Ngày 25/4, theo tờ 163, tình cũ của Hoàng Nhất Minh đã lên tiếng tố cáo nữ ca sĩ này không chung thủy trong tình yêu. Theo người đàn ông, trong thời gian quen mình, Hoàng Nhất Minh đã lén lút qua lại và nhận bao nuôi của 1 đại gia U60. Sau khi chuyện ngoại tình vỡ lở, anh chia tay Hoàng Nhất Minh. Người đẹp sinh năm 1999 chuyển sang hẹn hò thiếu gia Vương Tư Thông, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với vị đại gia lớn tuổi kia.

Theo người đàn ông, anh bóc trần góc khuất đời tư của Hoàng Nhất Minh vì không chịu nổi việc bị bạn gái cũ bôi xấu. 2 năm qua, anh ra sức giúp đỡ, chăm sóc cho đối phương lúc mang thai và làm mẹ đơn thân. Tình cũ của nữ ca sĩ cho biết cả Vương Tư Thông và đại gia lớn tuổi kia đều không nhận con lẫn mẹ, từ chối chu cấp cho Hoàng Nhất Minh. Cả hai người đàn ông giàu có này đều cấm cửa không muốn gặp mặt hay liên hệ với nữ ca sĩ 27 tuổi dù cô nhiều lần bế con đến tìm.

Tình cũ đã công khai bóc phốt Hoàng Nhất Minh yêu đương lộn xộn, cặp kè cùng lúc thiếu gia và đại gia. Cuối cùng, cô bị bỏ rơi khi mang thai và sinh con.

"Tôi và Hoàng Nhất Minh biết nhau từ lúc học tiểu học, đến trung học thì yêu nhau rồi chia tay. Tôi từng rất yêu, cảm thông cho hoàn cảnh của cô ấy, nhưng cô ấy lại liên tục làm tổn thương tôi. Lúc mang thai, cô ấy tìm đến chỗ tôi khóc lóc thảm thiết. Tôi chăm sóc, đưa cô ấy đi khám thai và ủng hộ việc cô ấy sinh đứa bé ra. Nhưng rồi sao, khi bé Thiểm Thiểm lớn lên, cô ấy lại tiêm nhiễm vào đầu con rằng tôi là người chú xấu xa, dẫn dắt dân mạng nói rằng tôi không thương đứa trẻ, không đối xử tốt với đứa trẻ. Hoàng Nhất Minh - tôi là công cụ để cô giải trí trên mạng à? Để cô đem ra xây dựng hình tượng à? Cô không chỉ lừa dối cư dân mạng, cô còn lừa dối cả tôi. Đứa trẻ này thực sự là của người đàn ông nào, có lẽ phía sau vẫn phải đặt một dấu chấm hỏi lớn đấy" , bạn trai cũ của Hoàng Nhất Minh chỉ trích nữ idol.

Tuyên bố cha của con gái là Vương Tư Thông, sẵn sàng làm xét nghiệm ADN

Vào 6/2024, Hoàng Nhất Minh thông báo đã sinh con, đang làm mẹ đơn thân. Sau đó, cô có buổi livestream chấn động tố cáo Vương Tư Thông - thiếu gia ăn chơi bậc nhất xứ tỷ dân - bỏ rơi mẹ con cô, sống vô trách nhiệm. " Cha của con gái tôi là Vương Tư Thông. Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì mình đã nói. Tôi nói chuyện này không phải vì muốn lợi dụng Vương Tư Thông để bản thân nổi tiếng hơn. Tôi chỉ muốn con gái có cha và sẵn sàng để con làm xét nghiệm huyết thống", Hoàng Nhất Minh cho biết.

Theo Hoàng Nhất Minh, cô và Vương Tư Thông từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi. Cả hai chia tay trong êm đẹp, không hề có mâu thuẫn cá nhân. Hai tháng sau khi đường ai nấy đi, nữ ca sĩ phát hiện bản thân mang thai. Tuy nhiên, Hoàng Nhất Minh không thông báo cho Vương Tư Thông. Trước lời khuyên can của bạn bè rằng sẽ gặp nhiều khó khăn nếu làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, Hoàng Nhất Minh quyết định phá thai. Nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra, cô được bác sĩ thông báo gặp vấn đề về sinh sản. Nếu phá thai, khả năng làm mẹ trong tương lai của cô sẽ rất thấp. Do đó, Hoàng Nhất Minh đã giữ lại con.

Hoàng Nhất Minh tuyên bố đứa trẻ cô sinh ra là con gái của thiếu gia Vương Tư Thông. Nữ ca sĩ này thừa nhận cô tự ý sinh con cho Vương Tư Thông mà không thông báo.

Hoàng Nhất Minh chia sẻ mẹ cũng ủng hộ quyết định sinh con của cô, và bà tuyên bố rằng nếu Vương Tư Thông không nuôi, nhà gái sẽ tự nuôi nấng đứa trẻ. Sau khi sinh con, nữ ca sĩ sinh năm 1999 đặt tên em bé là Winky, rồi thông báo cho Vương Tư Thông. Tuy nhiên, Vương Tư Thông đã phũ phàng block Hoàng Nhất Minh sau khi nhận được ảnh của con gái trên Wechat. Về sau, khi nhận thấy cuộc sống làm mẹ đơn thân không dễ dàng, Hoàng Nhất Minh tiếp tục cầu cứu tình cũ hỗ trợ, nhưng Vương Tư Thông phớt lờ. Điều này khiến nữ ca sĩ gen Z bất mãn, quyết định lên mạng tung hê mọi chuyện và thậm chí còn cho con gái 1 tuổi quay quảng cáo kiếm tiền nhằm gây sức ép cho tình cũ.

Dù vậy, thiếu gia Vương Tư Thông và gia đình anh đều quyết không nhận con, nhận cháu. Vương Tư Thông lo bản thân là kẻ đổ vỏ, còn cha mẹ vị thiếu gia không muốn có 1 cô con dâu tai tiếng như Hoàng Nhất Minh. Do đó, họ để mặc cho Hoàng Nhất Minh chăm sóc đứa trẻ suốt 2 năm qua. Gần đây, nữ ca sĩ bị tòa án hạn chế tiêu dùng xa xỉ vì mất điểm "tín dụng xã hội" do nợ nần hơn 4 tỷ đồng không trả. Để có tiền nuôi con và trả nợ, cô phải đi bán quần áo ở siêu thị với thời gian làm việc 12 tiếng/ngày.

Sau khi đứa trẻ chào đời, cô yêu cầu Vương Tư Thông san sẻ gánh nặng nuôi con nhỏ, nhưng bị từ chối. Thiếu gia này và gia đình anh cũng không nhận con, nhận cháu.

Hoàng Nhất Minh sinh năm 1999, từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 2 vào năm 2020. Cô có sự nghiệp nghệ thuật mờ nhạt. Hoàng Nhất Minh từng vướng tai tiếng bạo lực học đường, chuyên bắt nạt, chụp ảnh khoả thân nhục mạ bạn học từ lúc học cấp 2.

Vương Tư Thông sinh năm 1988, là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt. Anh được xem là thiếu gia giàu có và tai tiếng nhất Trung Quốc vì lối sống ăn chơi, thường xuyên có phát ngôn gây sốc cũng như hành vi khoe khoang thái quá trên mạng xã hội. Vương Tư Thông lại còn có đường tình đầy tai tiếng và phong phú. Danh sách bạn gái của anh toàn diễn viên, ca sĩ, người mẫu và hot girl mạng xinh đẹp, nóng bỏng. Vương Tư Thông có thói quen đổi bạn gái sau 3 tháng hẹn hò.

