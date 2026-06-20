Mỹ nhân 6 triệu người theo dõi phải nghỉ việc sau câu nói sai về Messi

Nữ MC Florencia Peña đã nhận sai.

Nữ MC người Argentina Florencia Peña vừa nghỉ việc sau scandal đưa tin sai sự thật về Messi. Trước đó, mỹ nhân sở hữu 6 triệu người theo dõi trên Instagram đã gây xôn xao dư luận khi thông báo trên sóng truyền hình rằng bố của Messi đã qua đời và El Pulga sẽ phải tạm rời đội tuyển Argentina.

Nữ MC Florencia Peña

Florencia Peña cho biết, cô nhận được thông tin từ tổ biên tập ở giữa buổi phát sóng và lập tức thông báo với người xem. Phải đến sau khi chương trình kết thúc, Florencia Peña mới biết thông tin về bố của Messi là sai sự thật. Nữ MC này đã công khai gửi lời xin lỗi đến gia đình Messi và xin nghỉ việc ở kênh Luzu TV.

Về phía Luzu TV, kênh truyền hình này đã đã đưa ra lời xin lỗi tới gia đình Messi cũng như người xem. Toàn bộ tổ sản xuất chương trình đưa tin thất thiệt về Messi cũng bị sa thải.

Messi hiện đang đạt phong độ cao tại World Cup 2026. Ngôi sao người Argentina vừa hat-trick vào lưới Algeria trong trận ra quân để san bằng kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup của Klose (16 bàn).

Highlights trận Argentina 3-0 Algeria