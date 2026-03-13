Mỹ nhân "50 Sắc Thái" Dakota Johnson gây sốt với bộ ảnh quá gợi cảm

Mới đây, thương hiệu thời trang đình đám Calvin Klein đã chính thức công bố chiến dịch quảng bá bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 với sự xuất hiện của "nàng thơ" Hollywood – Dakota Johnson. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên hợp tác cùng nhà mốt, mang đến một loạt hình ảnh mang phong cách tối giản nhưng vô cùng gợi cảm, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Trong loạt ảnh do nhiếp ảnh gia Gordon von Steiner thực hiện, Dakota Johnson khiến người xem không thể rời mắt khi khoe trọn vóc dáng săn chắc và đường cong quyến rũ. Đặc biệt, ngôi sao sinh năm 1989 không ngần ngại tạo dáng bán khỏa thân, tự tin dùng tay che ngực để tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể.

Chia sẻ về buổi chụp hình trên tạp chí Harper's Bazaar, Johnson cho biết không khí làm việc vô cùng thoải mái. "Có rất nhiều nhạc hay, nhiều câu chuyện cười. Tôi thường xuyên đi lại trong tình trạng gần như không mặc gì và mọi người thì thường... tránh nhìn thẳng vào mắt tôi" , cô hóm hỉnh kể lại.

Lấy cảm hứng từ nét cổ điển của những năm 1990, bộ sưu tập mới tập trung vào trải nghiệm người dùng với các đường cắt tinh tế, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái tuyệt đối.

Ngoài ra, Dakota còn tiết lộ sở thích mặc denim của mình. Cô cho biết việc chọn quần jeans phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng.

Quần jeans ống rộng dành cho những ngày muốn sự thoải mái nhưng vẫn nổi bật, không cần thắt lưng, chỉ cần xắn gấu là đủ sành điệu.

Quần jeans bó sát cạp cao là lựa chọn ưu tiên khi cô cảm thấy "wow, hôm nay mình trông thật lộng lẫy".

Hình tượng quyến rũ vốn đã gắn liền với Dakota Johnson kể từ vai diễn Anastasia Steele trong loạt phim Fifty Shades of Grey (50 Sắc Thái). Từ sau thành công của tác phẩm này, cô liên tục trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng cao cấp như Gucci hay Intimissimi. Với chiến dịch Calvin Klein 2026, Dakota một lần nữa khẳng định vị thế của một biểu tượng thời trang: táo bạo, hiện đại và luôn biết cách khiến mình trở thành tâm điểm.