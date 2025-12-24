Mỹ nhân 33 tuổi làm dâu hào môn gia tộc kín tiếng, bố mẹ chồng cưng như con gái ruột, tặng quà cưới gây sốc

Diễm My 9x được biết đến là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp và kín tiếng của showbiz Việt. Cuối tháng 12 năm 2023, mỹ nhân sinh năm 1990 về chung nhà với doanh nhân Vinh Nguyễn sau hơn 6 năm gắn bó, chính thức trở thành dâu hào môn. Gia đình nhà chồng Diễm My được nhận xét là một trong những gia tộc kín tiếng nhưng có nền tảng vững vàng trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và ẩm thực.

Trong lễ gia tiên, Diễm My 9x thu hút sự chú ý khi được mẹ chồng trao tặng sính lễ giá trị lớn. Bên cạnh nhẫn kim cương cỡ lớn, gia đình chồng còn dành tặng cặp đôi một căn biệt thự trắng 2 tầng tại TP. HCM làm quà tân hôn. Cơ ngơi này nằm ngay sát nhà bố mẹ chồng, thuận tiện cho việc sinh hoạt và qua lại giữa hai gia đình.

Diễm My 9x lên xe hoa năm 33 tuổi với chồng doanh nhân. Nữ diễn viên được mẹ chồng yêu thương như con gái ruột, trao tặng sính lễ giá trị lớn trong đám cưới, nổi bật là căn biệt thự trắng 2 tầng

Biệt thự 2 tầng là nơi tổ chức lễ gia tiên của Diễm My và doanh nhân Vinh Nguyễn

Bên trong biệt thự

Căn biệt thự 2 tầng được vợ chồng Diễm My dành nhiều tâm huyết trong khâu thiết kế. Mọi không gian trong nhà đều được tính toán kỹ lưỡng, từ bố cục, ánh sáng cho đến vật liệu sử dụng. Cặp đôi lựa chọn phong cách thiết kế đương đại, ưu tiên các mảng không gian mở để tăng độ thông thoáng và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Nhờ đó, tổng thể căn nhà mang cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại, các đường nét có sự uyển chuyển vừa đủ, tạo nên vẻ hiện đại nhưng vẫn giàu tính thẩm mỹ và nghệ thuật.

Không gian bên trong biệt thự 2 tầng của vợ chồng Diễm My

Dịp lễ Tết hay đời thường đều được Diễm My trang trí với nhiều cây hoa đẹp mắt

Đồ trang trí trong căn biệt thự được vợ chồng Diễm My lựa chọn theo tinh thần tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Phòng khách có diện tích rộng, bố trí liền kề khu bếp, tạo cảm giác kết nối và ấm cúng cho không gian sinh hoạt chung. Nữ diễn viên chia sẻ rằng hai vợ chồng cô ưu tiên lựa chọn các món nội thất ngoại nhập, chú trọng chất lượng, thiết kế và giá trị thẩm mỹ. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ cảm nhận được sự đầu tư chỉn chu và đẳng cấp của ngôi nhà.

Phòng khách thoáng đãng, có diện tích rộng, bố trí liền kề khu bếp

Góc nhỏ gần cửa sổ được tận dụng làm nơi đọc sách và thư giãn

Bên trong biệt thự trắng có một không gian đặc biệt là hầm chứa rượu vang, được thiết kế như một hang đá thu nhỏ. Toàn bộ khu vực mang cảm giác mộc mạc, trầm lắng và có phần huyền bí. Ở trung tâm hầm đặt một chiếc bàn lớn cùng ghế ngồi, tạo nên không gian vừa riêng tư vừa ấm cúng, phù hợp để thưởng thức rượu và trò chuyện trong những buổi gặp gỡ thân mật.

Hầm chứa rượu vang trong biệt thự được thiết kế như một hang đá thu nhỏ

Không gian phòng tắm được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông trắng chủ đạo, mang lại cảm giác tinh tế và sang trọng. Toàn bộ khu vực giữ sự đồng bộ về màu sắc, kết hợp nền đá marble nhẹ nhàng cùng hệ thống ánh sáng bố trí vừa đủ, tạo nên tổng thể thanh thoát và thư giãn.

Không gian phòng tắm hiện đại với tông trắng chủ đạo

Không gian sân vườn trong biệt thự tràn ngập mảng xanh của cây cối, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Lối đi nhỏ bên hông nhà nổi bật với hàng cây nhiệt đới cao vút, mang đến cảm giác như lạc vào một khu vườn yên tĩnh giữa phố thị. Diễm My thường hái hoa lá từ vườn để cắm bình, trang trí cho phòng khách và các không gian bên trong, giúp căn nhà luôn tươi mới và sinh động.

Biệt thự có khoảng sân vườn xinh xắn, phủ kín màu xanh của cây lá.

Tổng hợp