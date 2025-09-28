Mỹ nhân 2k1 trong "bao nhiêu lời hát anh chỉ viết về một người" hot nhất hiện tại là ai?

Sau khi livestage 2 của chương trình Anh Trai Say Hi phát sóng, một ca khúc khiến dân tình muốn replay cả chục lần đã xuất hiện. Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn được cho là bản ballad mà ai nghe cũng "lụy". Đáng chú ý hơn, các thành viên trong nhóm đều chia sẻ đã lấy từ cảm xúc thật, câu chuyện thật để đưa vào bài hát.

Điều này khiến dân tình không khỏi tò mò, đặc biệt là câu hát: "Bao nhiêu lời hát anh chỉ viết về một người". Không ít netizen đặt ra thắc mắc, cô gái nào lại khiến các Anh Trai team Vũ Cát Tường "lụy" cỡ này?

Netizen cho rằng Nruburn (Trần Đoàn Bảo Ngọc, SN 2001) là người con gái được nhắc đến trong lời bài hát. Đến hiện tại, từ khóa tìm kiếm Nruburn cũng được nhắc đến rất nhiều dưới mỗi đoạn clip của bài hát này.

Nruburn (Trần Đoàn Bảo Ngọc, SN 2001)

Cho những ai chưa biết, mỹ nhân này là một hot Instagram chính hiệu, hot girl, người mẫu quen mặt tại TP.HCM. Cách đây 5 năm, cô nàng đã nổi tiếng và ghi điểm với diện mạo trong trẻo, cá tính nhưng vẫn nữ tính, có nét riêng không trộn lẫn. Bên cạnh đó, Bảo Ngọc còn được nhắc đến nhiều với body đẹp siêu thực, sở hữu vòng eo nhỏ xíu mà ai cũng mơ ước. Gu thẩm mỹ, thời trang của cô nàng cũng là điều khiến dân tình trầm trồ khi theo đuổi style gợi cảm, khoe trọn vẹn điểm mạnh hình thể.

Hot girl, người đẹp trên MXH Việt đúng là không thiếu, nhìn đâu cũng có thể thấy những cô nàng sở hữu visual cực phẩm, body đẹp chất ngất. Song không phải ai cũng giữ được độ hot trường tồn từ năm này qua năm khác giống như Bảo Ngọc.

Một cô gái sinh năm 2k1 từng viral với “công thức” da trắng, mặt xinh, ăn mặc đẹp, nay vẫn được "phong thần" với gương mặt xinh đẹp không góc chết, sở hữu một lượng người yêu thích “hùng hậu”. Thậm chí, cô nàng này còn nhận nhiều lời khen bởi ngày càng thăng hạng, cuốn hút khó rời mắt hơn trước.

Hiện tại, Bảo Ngọc vẫn giữ vững phong độ nhan sắc. Cô được nhận xét nhìn trưởng thành, thu hút hơn trước. Mỹ nhân Gen Z vẫn trung thành với style sexy nhưng có phần cá tính hơn, mạnh dạn “flex” đường cong, đặc biệt là chiếc bụng phẳng kì, không chút mỡ thừa.

Bảo Ngọc sở hữu body vạn người mê

Vòng eo phằng lì, săn chắc có tạo dáng cỡ nào cũng không lộ mỡ thừa

Được biết, Bảo Ngọc hiện đang làm KOL trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Trên trang cá nhân của mình, cô chủ yếu đăng tải hình ảnh khoe outfit, check-in nhiều điểm du lịch và tận hưởng cuộc sống của mình. Mặc dù có đến 473k người theo dõi nhưng Bảo Ngọc lại rất kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều về cảm xúc hay những thứ thuộc về đời sống riêng tư, tình cảm.

Cô chủ yếu tập trung xây dựng hình ảnh đẹp, năng động, chỉn chu đúng chuẩn hot girl hiện đại. Ngoài ra trên TikTok của mình, Bảo Ngọc thỉnh thoảng cũng thoải mái trong việc thể hiện tính cách vui vẻ, “tẻn tẻn” của bản thân khi đu trend hot.

Một số hình ảnh khác của Bảo Ngọc:

Ảnh: IGNV