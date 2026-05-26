Mỹ nhân 2004 khiến trật tự tiểu hoa đán đảo lộn

Bộ phim Thư Tình Gửi Bà Ngoạ i công chiếu đã 26 ngày nhưng sức hút vẫn không sụt giảm. Hiện tại, mỗi ngày phim thu về khoảng 100 triệu NDT, nâng tổng doanh thu lên tới 1,1 tỷ NDT. Không những vậy, điểm chất lượng trên trang Douban của phim còn tăng lên tới 9,2/10, là phim có điểm cao nhất trong năm 2026.

Với thành tích trên Lý Tư Đồng từ một cô gái vô danh một đêm thành sao, trở thành nữ diễn viên thế hệ 10X đầu tiên có doanh thu phim điện ảnh đóng chính đạt hơn 1 tỷ NDT. Từ đó, Lý Tư Đồng trở thành cái tên làm đảo lộn trật tự nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 2000.

Lý Tư Đồng chỉ cần 1 phim đã nhảy lên vị trí Top tiểu hoa đán lứa 2000

Cô được ví là "sao tử vi tinh" của giới giải trí Hoa ngữ

Trước đó, nhóm tiểu hoa 10X được khán giả biết tới nhiều nhất là "em gái quốc dân" Trương Tử Phong, thần đồng diễn xuất Văn Kỳ, Triệu Kim Mạch, Lưu Hạo Tồn, Ảnh hậu lứa 2000 đầu tiên Lý Canh Hy. Họ đều là những người có kinh nghiệm diễn xuất sớm, được đào tạo bài bản và có những người phía sau nâng đỡ mạnh mẽ.

Trong đó, Trương Tử Phong đóng phim từ nhỏ, lớn lên dưới ánh mắt khán giả và truyền thông. Cô đạt giải Ảnh hậu Hoa Biểu với tác phẩm Chị Gái Tôi. Trương Tử Phong được khen diễn xuất xuất sắc, cảnh khóc lay động hàng triệu trái tim khán giả.

Lý Canh Hy gây tranh cãi khi nhận giải Ảnh hậu Kim Kê với bộ phim Chúng Ta Cùng Nhau Rung Chuyển Mặt Trời. Tuy nhiên, phía sau cô là sự hỗ trợ của công ty quản lý lớn và đại hoa đán Từ Tịnh Lôi. Do đó, tương lai sự nghiệp của Lý Canh Hy rất vững chắc.

Nhóm tiểu hoa đán 10X trước đó đã quá quen mặt với khán giả

Vì vậy khán giả thích thú với gương mặt nghệ sĩ mới

Văn Kỳ cũng được coi là thần đồng diễn xuất với giải Nữ phụ xuất sắc nhất giải Kim Mã từ tác phẩm Huyết Quan Âm.

Triệu Kim Mạch thành công ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Cô là Nữ diễn viên lứa 2000 đầu tiên có phim phá mốc 10.000 nhiệt độ trên cả ba nền tảng phim trực tuyến. Tác phẩm điện ảnh tiêu biểu có Lưu Lạc Địa Cầu.

Cái tên còn lại là Lưu Hạo Tồn đang gây bão với vai nữ chính trong phim Chủ Giác (Vai Chính) với mức rating vượt 4,2%, lập kỷ lục năm 2026. Lưu Hạo Tồn còn là "gà cưng" của "quốc sư giới nghệ thuật Trung Quốc" Trương Nghệ Mưu.

Lý Tư Đồng là diễn viên tay ngang đột ngột nổi tiếng chỉ sau một bộ phim. Diễn xuất của cô trong Thư Tình Gửi Bà Ngoại chân thật giàu cảm xúc. Trước đó, cô là sinh viên năm 2 của ngành Kỹ thuật tài chính tại Đại học Tài chính và Kinh tế Quảng Đông.

Lý Tư Đồng đã quyết định ký hợp đồng với công ty quản lý nghệ thuật

Lý Tư Đồng có sở thích quay các video ngắn, nhờ đó, cô được đạo diễn Lam Hồng Xuân phát hiện. Lam Hồng Xuân muốn thực hiện tác phẩm Thư tình gửi bà ngoại như phần kết của bộ ba phim về người dân Triều Sán "Triều Sán tam bộ khúc". Khi Lam Hồng Xuân gọi điện cho cha mẹ Lý Tư Đồng để mời cô đến thử vai, nữ diễn viên còn cho rằng đây là trò lừa đảo. Tuy nhiên, sau quá trình thử vai, đạo diễn Lam Hồng Xuân cho rằng Lý Tư Đồng rất phù hợp với vai nữ chính Tạ Nam Chi.

Bộ phim lấy bối cảnh hàng chục năm trước, Trịnh Mộc Sinh vì hoàn cảnh mà đi xa lập nghiệp, hàng tháng gửi thư và tiền về cho vợ con ở quê nhà. Nhưng chẳng ngờ Mộc Sinh bị tai nạn qua đời nơi đất khách quê người, để lại người vợ Diệp Thục Nhu một mình nuôi ba con khôn lớn. Tuy nhiên, Tạ Nam Chi, người đã chịu ơn Trịnh Mộc Sinh đã thay ông gửi tiền và viết thư cho Diệp Thục Nhu suốt 18 năm. Phim được khen ngợi thể hiện tình người của người Triều Sán và là "hình mẫu kinh điển của tinh thần phụ nữ giúp đỡ phụ nữ" (Girls help girls).