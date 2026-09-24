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Mỹ nhân 18+ vừa có màn hở bạo gây chú ý

Linh An
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Mỹ nhân

Tại Vogue World 2026: Milano, Dakota Johnson tiếp tục cho thấy khả năng biến những thiết kế mang tinh thần táo bạo thành một diện mạo đầy cuốn hút mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Mỹ nhân "50 sắc thái" tham dự show diễn của Valentino. (Nguồn: Vouge)

Trên nền không gian cổ điển của Galleria Vittorio Emanuele II ở Milan, Dakota Johnson khiến bộ trang phục tường chừng như đơn giản nhưng lại sang một cách kỳ lạ. Bộ đồ được xây dựng theo hướng layering với phần áo khoác đen dáng dài phủ bên ngoài, bên trong là lớp trang phục ôm sát cơ thể. Những khoảng hở ở phần thân trên được tiết chế bằng chất liệu ren và vải xuyên thấu, tạo hiệu ứng "ẩn hiện" thay vì phô bày trực diện.

Phối cùng chiếc váy ngắn và lớp ren đen mỏng phủ bên ngoài, để lộ đôi chân một cách vừa phải. Đường viền ren ở gấu tạo thêm điểm nhấn nữ tính, trong khi phom dáng tương đối buông giúp tổng thể không bị quá nặng nề. Theo Vogue, trang phục của mỹ nhân "50 sắc thái" nằm trong bộ sưu tập Thu 2026 của Valentino, do Alessandro Michele thiết kế, với nhiều lớp ren và chiffon xuyên thấu.

Dakota Johnson tỏa sáng với Phong cách táo bạo Tại Vogue World 2026 - Ảnh 1.
Dakota Johnson tỏa sáng với Phong cách táo bạo Tại Vogue World 2026 - Ảnh 2.
Dakota Johnson tỏa sáng với Phong cách táo bạo Tại Vogue World 2026 - Ảnh 3.

Điểm đáng chú ý là Dakota không sử dụng quá nhiều phụ kiện để cạnh tranh với trang phục. Nữ diễn viên đeo những lớp vòng cổ bạc mảnh, mang theo một chiếc túi đen nhỏ với dây xích và hoàn thiện diện mạo bằng đôi giày cao gót mũi hở màu đen có chi tiết trang trí ở phần quai. Cách lựa chọn phụ kiện khá tiết chế giúp ánh nhìn tập trung vào chất liệu và cấu trúc của bộ đồ.

Với Dakota Johnson, màu đen dường như luôn là một trong những lựa chọn quen thuộc. Phong cách của cô trong nhiều năm qua thường xoay quanh sự giao thoa giữa nét phóng khoáng kiểu California, vẻ nữ tính và những món đồ kinh điển. Vogue từng nhận xét Johnson sở hữu một trong những phong cách dễ nhận diện tại Hollywood, khi cô có thể xuất hiện trong những thiết kế ren, họa tiết giàu tính bohemian nhưng cũng thường xuyên quay về với denim, áo khoác cổ điển hay những món đồ tối giản.

Dakota Johnson tỏa sáng với Phong cách táo bạo Tại Vogue World 2026 - Ảnh 4.
Dakota Johnson tỏa sáng với Phong cách táo bạo Tại Vogue World 2026 - Ảnh 5.
Dakota Johnson tỏa sáng với Phong cách táo bạo Tại Vogue World 2026 - Ảnh 6.

Nếu trang phục mang đến cảm giác ma mị và trưởng thành, gương mặt của Dakota lại tạo nên sự cân bằng. Mái tóc nâu dài buông tự nhiên, phần mái thưa ôm sát trán đã trở thành dấu hiệu nhận diện quen thuộc của nữ diễn viên. Chính Dakota từng chia sẻ rằng cô đã để tóc mái từ nhỏ và cảm thấy đó là kiểu tóc khiến bản thân giống mình nhất.

Dakota Johnson tỏa sáng với Phong cách táo bạo Tại Vogue World 2026 - Ảnh 7.
Dakota Johnson tỏa sáng với Phong cách táo bạo Tại Vogue World 2026 - Ảnh 8.

Đây cũng là một trong những điểm khiến vẻ đẹp của Dakota Johnson dễ nhận diện. Cô không phụ thuộc vào lớp trang điểm đậm để tạo hiệu ứng trên thảm đỏ. Đôi mắt xanh, hàng mi cong, làn da hồng hào cùng phần tóc mái đặc trưng tạo thành một diện mạo vừa cổ điển vừa hiện đại. British Vogue từng nhắc đến làn da căng khỏe, đôi môi thiên về các sắc berry và kiểu trang điểm mắt khói mềm như những yếu tố thường xuất hiện trong các diện mạo làm đẹp của nữ diễn viên.

Ở tuổi 36, Dakota Johnson vẫn duy trì hình ảnh thời trang có tính nhận diện cao. Phong cách đời thường của Dakota Johnson cũng thiên về sự tối giản, khi cô thường lựa chọn bảng màu cơ bản như đen, trắng, xanh denim hay nâu. Những món đồ quen thuộc như quần jeans, áo sơ mi, áo len, blazer hay trench coat được cô kết hợp theo cách đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, thoải mái và không quá cầu kỳ

Dakota Johnson tỏa sáng với Phong cách táo bạo Tại Vogue World 2026 - Ảnh 9.
Dakota Johnson tỏa sáng với Phong cách táo bạo Tại Vogue World 2026 - Ảnh 10.
Dakota Johnson tỏa sáng với Phong cách táo bạo Tại Vogue World 2026 - Ảnh 11.
Dakota Johnson tỏa sáng với Phong cách táo bạo Tại Vogue World 2026 - Ảnh 12.
Nam nghệ sĩ nổi tiếng hào hoa bán chân gà ở đường Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội
Tags

Dakota Johnson

Alessandro

thời trang

hở bạo

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