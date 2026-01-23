Mỹ nhân 18 tuổi bị cả MXH tấn công vì thân mật với Anh Tú Atus, thái độ của Diệu Nhi mới đáng bàn

Chỉ sau một đoạn clip ngắn được đăng tải trên mạng xã hội, cái tên Đoàn Minh Anh - nữ chính 18 tuổi của phim điện ảnh Nhà Ba Tôi Một Phòng - bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi. Điều đáng nói, tâm bão không xuất phát từ nội dung phim hay diễn xuất, mà từ những khoảnh khắc ngọt ngào cô chia sẻ cùng bạn diễn Anh Tú Atus, người đang được công bố là nam chính của dự án phim Tết 2026 do Trường Giang đạo diễn.

Cụ thể, sau khi ekip Nhà Ba Tôi Một Phòng xác nhận Anh Tú Atus sẽ đóng cặp với Đoàn Minh Anh, nữ diễn viên trẻ đã đăng tải một đoạn clip tổng hợp các trích đoạn tình cảm giữa hai nhân vật An và Phát trong phim và hậu trường. Kèm theo đó là dòng trạng thái mang màu sắc dí dỏm: “Ba Thạch lỡ khoe với hàng xóm láng giềng rồi nên thôi con công khai luôn”, đồng thời gắn thẻ tên Anh Tú. Dù rõ ràng đây chỉ là động thái quảng bá dự án và công khai bạn diễn, đoạn clip vẫn nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ một bộ phận cư dân mạng.

Hàng loạt bình luận công kích xuất hiện dồn dập, cho rằng cách Minh Anh lựa chọn hình ảnh và câu chữ “quá đà”, dễ gây hiểu lầm. Nhiều ý kiến gay gắt như: “Caption ứa gan”, “Edit như đang yêu nhau thật”, “Tưởng chính thất không đó”, thậm chí có người còn nhắc thẳng đến Diệu Nhi - vợ của Anh Tú Atus với thái độ so sánh, suy diễn không cần thiết. Đặc biệt một bức ảnh trong clip ghi lại khoảnh khắc Anh Tú nắm tay Minh Anh càng khiến tranh cãi bị đẩy lên cao trào, dù đây hoàn toàn chỉ là cảnh phim.

Trước làn sóng phản ứng tiêu cực, Đoàn Minh Anh nhanh chóng lên tiếng xin lỗi ngay dưới phần bình luận. Nữ diễn viên bày tỏ sự chân thành, cho biết bản thân không có ý gây hiểu lầm hay khiến khán giả khó chịu, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa cô và Anh Tú Atus ngoài đời chỉ là đồng nghiệp.

"Dạ em thành thật xin lỗi nếu chiếc clip này đã làm cho mọi người không vui và hiểu lầm. Em sẽ rút kinh nghiệm cho những clip sau ạ. Cảm ơn cả những lời động viên, mong mọi người vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ dự án phim điện ảnh Nhà Ba Tôi Một Phòng của Đạo diễn Trường Giang và dàn cast. Vẫn mong mọi người yêu thương cả 2 nhân vật An và Phát trong phim ạ, còn ở ngoài thì chúng em là những người đồng nghiệp với nhau ạ. Minh Anh cảm ơn mọi người."

Giữa lúc dư luận còn chưa hạ nhiệt, thái độ của Diệu Nhi mới thực sự khiến nhiều người chú ý. Thay vì im lặng hay phản ứng căng thẳng, nữ diễn viên đã trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng của Minh Anh với giọng điệu vui vẻ, nhẹ nhàng: “Cặp đôi gà bông này sao mà đáng yêu quá. Tết này ra rạp cày phim 10 mùng luôn mới được”. Động thái này nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, được xem như lời gỡ rối tinh tế, dập tắt mọi suy diễn không đáng có, đồng thời thể hiện sự văn minh và thoải mái của Diệu Nhi trước những ồn ào xoay quanh bạn diễn của chồng.

Nhà Ba Tôi Một Phòng là dự án phim Tết 2026 nhận được nhiều kỳ vọng, đánh dấu lần đầu Anh Tú Atus đảm nhận vai nam chính trong một tác phẩm điện ảnh do Trường Giang cầm trịch. Trong phim, Anh Tú Atus vào vai Phát - bạn trai của An (Đoàn Minh Anh), một chàng trai trẻ trung, tinh nghịch nhưng chân thành. Nhân vật Phát không chỉ là tuyến tình cảm của nữ chính mà còn là điểm va chạm quan trọng trong mối quan hệ gia đình giữa An và người cha đơn thân nghiêm khắc ông Thạch (Trường Giang).

Câu chuyện phim xoay quanh đời sống của hai cha con sống chung trong một không gian chật hẹp, nơi yêu thương luôn song hành cùng kiểm soát. Việc An giấu cha để hẹn hò cùng Phát vô tình phá vỡ những nguyên tắc bất thành văn trong gia đình, kéo theo chuỗi tình huống dở khóc dở cười. Với màu sắc gia đình, hài hước pha lẫn những khoảng lặng cảm xúc, Nhà Ba Tôi Một Phòng không chỉ kể câu chuyện yêu đương gà bông của người trẻ, mà còn đặt ra câu hỏi về cách các bậc cha mẹ học cách buông tay, lắng nghe và thấu hiểu con cái. Giữa những tranh cãi ngoài lề, bộ phim vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn ấm áp cho khán giả trong mùa Tết 2026.