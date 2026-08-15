Mỹ nhân 17 năm "bị thời gian bỏ quên": Nhan sắc cực phẩm không tì vết, sự nghiệp tình duyên lại cay đắng đủ bề

Nữ ca sĩ là trường hợp "hồng nhan bạc phận" nổi tiếng của showbiz.

Thời gian gần đây, nhan sắc của Jiyeon (T-ARA) tiếp tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Một chủ đề trên mạng xã hội tại Hàn Quốc đăng tải hình ảnh mới của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Đáng chú ý, loạt ảnh ghi lại diện mạo của Jiyeon tại fan meeting của T-ARA ở Malaysia khiến ngoại hình của cô ở tuổi 33 tiếp tục bàn tán.

Nhan sắc của Jiyeon (T-ARA) tiếp tục được bàn tán

Trong loạt ảnh mới, Jiyeon tiếp tục gây chú ý với gương mặt thanh thoát, đường nét hài hòa và thần thái ngày càng quyến rũ. Ở tuổi 33, nữ ca sĩ gần như không có nhiều thay đổi so với thời còn trẻ. Những đường nét đặc trưng trên gương mặt vẫn được giữ nguyên, từ đôi mắt, sống mũi đến đường viền hàm. Tuy nhiên, thay vì vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo thời mới nổi tiếng, Jiyeon hiện tại mang nét trưởng thành, sắc sảo và sang hơn. Nhiều người nhận xét thời gian dường như không làm thay đổi quá nhiều diện mạo của nữ ca sĩ, thậm chí còn khiến cô trở nên cuốn hút và quyến rũ hơn.

Jiyeon quyến rũ mặn mà ở tuổi 33 và nhan sắc dường như không bị thời gian lu mờ

Sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen dành cho nhan sắc của Jiyeon. Nhiều cư dân mạng nhận xét nữ ca sĩ vẫn giữ được gương mặt thanh thoát, đường nét hài hòa và thần thái ngày càng cuốn hút. Ở tuổi 33, Jiyeon được khen trẻ hơn tuổi thật, trong khi những đường nét từng làm nên vẻ đẹp đặc trưng của cô thời còn trẻ gần như vẫn được giữ nguyên.

Nhiều lời khen ngợi dành cho nhan sắc hiện tại của Jiyeon

Sau hơn 17 năm hoạt động, nữ ca sĩ vẫn giữ được những đường nét thanh thoát, gương mặt hài hòa từng khiến cô nổi bật từ thời T-ARA. Một số ý kiến cho rằng thời gian gần như không làm thay đổi diện mạo của Jiyeon, thậm chí càng trưởng thành, cô càng toát lên vẻ sắc sảo và quyến rũ hơn.

Từ khi debut cùng T-ARA, Jiyeon đã gây chú ý nhờ visual nổi bật và gương mặt gần như không thay đổi theo thời gian. Ở tuổi 33, nhan sắc vẫn là yếu tố giúp nữ ca sĩ duy trì sức hút, trong khi hành trình sự nghiệp và tình duyên lại trải qua không ít thăng trầm.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Jiyeon đã được chú ý bởi đôi mắt sắc, đường nét thanh thoát và thần thái sang trọng

Jiyeon sinh năm 1993 và ra mắt cùng T-ARA vào năm 2009, khi mới 16 tuổi. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, cô đã được chú ý bởi đôi mắt sắc, đường nét thanh thoát và thần thái sang trọng. Danh xưng "tiểu Kim Tae Hee" cũng gắn với Jiyeon trong giai đoạn này, giúp cô trở thành một trong những gương mặt hút fan nhất đội hình T-ARA.

Jiyeon cùng T-ARA từng có thời gian hoàng kim rực rỡ khắp châu Á khi nhóm liên tục tạo hit

Cùng T-ARA, Jiyeon trải qua thời kỳ đỉnh cao khi nhóm liên tục tạo hit với Bo Peep Bo Peep, Roly-Poly, Cry Cry, Lovey-Dovey hay Day By Day. Bên cạnh ca hát, cô còn lấn sân diễn xuất qua Cao Thủ Học Đường, Dream High 2 và nhiều dự án khác.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang phát triển mạnh, Jiyeon cùng T-ARA vướng vào scandal liên quan đến Hwayoung năm 2012. Là một trong những thành viên nổi tiếng nhất nhóm, cô chịu sức ép lớn từ dư luận. Vụ việc khiến hoạt động của T-ARA tại Hàn Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong nhiều năm. Dù đã được minh oan vào năm 2017, cả T-ARA và Jiyeon đều không thể quay trở lại thời hoàng kim khi nhiều năm liên tục bị công chúng Hàn Quốc tẩy chay.

Scandal bắt nạt của Hwayoung năm 2012 khiến sự nghiệp của T-ARA lụi tàn và Jiyeon cũng chịu ảnh hưởng không hề nhỏ

Sau khi rời MBK Entertainment vào năm 2017, Jiyeon tiếp tục hoạt động tự do, phát hành sản phẩm solo và mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường. Năm 2018, cô gây chú ý với khán giả Việt Nam khi kết hợp cùng SOOBIN trong Đẹp Nhất Là Em. Ca khúc được phát hành bằng cả tiếng Hàn và tiếng Việt, giúp Jiyeon có thêm dấu ấn tại thị trường Việt Nam.

Không chỉ sự nghiệp lận đận, chuyện tình cảm của Jiyeon cũng nhiều lần khiến cô chịu tổn thương

Không chỉ sự nghiệp lận đận, chuyện tình cảm của Jiyeon cũng nhiều lần khiến cô chịu tổn thương. Năm 2015, cô hẹn hò Lee Dong Gun sau khi đóng chung Encounter. Hai người chia tay năm 2017, nhưng chỉ khoảng một tháng sau, nam diễn viên công khai tình cảm với Jo Yoon Hee rồi kết hôn, khiến Jiyeon vướng nghi vấn bị phản bội dù nguyên nhân chia tay được công bố là do lịch trình.

Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm của Jiyeon khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối

Tháng 12/2022, Jiyeon kết hôn với cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun sau khoảng một năm hẹn hò. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm. Từ giữa năm 2024, cả hai liên tục vướng tin đồn rạn nứt sau những động thái và thông tin xoay quanh đời tư của Hwang Jae Gyun. Đến tháng 10/2024, phía Jiyeon và Hwang Jae Gyun xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân từng nhận được nhiều lời chúc phúc.

Hiện tại, Jiyeon vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá tích cực, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và fan meeting ở nhiều thị trường châu Á

Hiện tại, Jiyeon vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá tích cực, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và fan meeting ở nhiều thị trường châu Á. Dù sự nghiệp và tình duyên từng trải qua không ít biến động, cô vẫn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ sau nhiều năm hoạt động. Jiyeon liên tục thực hiện các buổi gặp gỡ, giao lưu để tri ân khán giả, đồng thời vẫn gây chú ý mỗi khi xuất hiện nhờ nhan sắc được nhận xét gần như không thay đổi theo thời gian.

Ảnh: IG/X/ Weibo







