Mỹ nhân 12 lần lọt top đẹp nhất thế giới: Bị tẩy chay vì quá đẹp, đóng phim không màng tiền bạc

Nana từng là thành viên của nhóm nhạc After School, rồi hoạt động sôi nổi ở cả lĩnh vực người mẫu, nghệ sĩ trang điểm lẫn diễn xuất. Cô nổi lên không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi vẻ đẹp được ví như “búp bê sống”. Thế nhưng, chính visual sắc sảo không góc chết ấy lại từng khiến cô bị chính người Hàn ghẻ lạnh suốt nhiều năm trời.

Nhan sắc chấn động, bị ghẻ lạnh vì quá đẹp

Nổi tiếng với danh xưng "mỹ nhân Hàn đẹp nhất thế giới" nhưng ít ai ngờ, Nana có tới tận 12 lần liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler, tính từ năm 2013 đến năm 2024. Đây là một kỷ lục mà không mỹ nhân, nam thần Hàn nào khác có thể vượt qua. Đặc biệt, cô còn đạt hạng 1 trong 2 năm là 2014 và 2015, sánh ngang với các gương mặt đình đám toàn cầu. Tuy nhiên, danh hiệu tưởng như đáng tự hào này lại khiến cô bị cộng đồng mạng Hàn Quốc mỉa mai, tẩy chay, cho rằng cô “mua vote, không xứng tầm”, “đẹp kiểu Tây không hợp mắt người châu Á”, và có thời gian Nana còn bị coi là “con ghẻ quốc dân” vì... quá đẹp.

Đó là chưa kể việc quá đẹp cũng khiến Nana gặp hạn chế khi lấn sân diễn xuất. Chính bản thân cô từng chia sẻ mình không được nhiều đạo diễn lựa chọn tin tưởng khi họ cho rằng nét đẹp của cô chỉ hợp với kiểu vai tiểu thư giàu có, không thể linh hoạt vai diễn.

Điều khiến Nana khác biệt là nét đẹp cá tính, sắc lạnh, trái ngược với vẻ dễ thương ngọt ngào vốn được ưa chuộng tại Hàn. Gương mặt cô hài hòa nhưng mạnh mẽ, với ánh mắt sắc như và đôi môi đầy đặn cuốn hút. Đặc biệt, đôi chân dài thẳng tắp, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo cùng thần thái lạnh lùng đã giúp cô được mệnh danh là “Barbie sống của K-pop”. Dù từng bị ghét, nhưng Nana vẫn là đại diện hiếm hoi của Hàn Quốc khiến fan quốc tế phát cuồng vì visual đỉnh cao có một không hai.

Sự nghiệp diễn xuất ấn tượng

Xuất thân idol nhưng thực tế, Nana chỉ thực sự nổi tiếng khi quyết định rẽ hướng sang diễn xuất. Đây cũng là lúc cô khiến khán giả bất ngờ vì không chỉ “đẹp để ngắm” mà còn diễn tốt vượt mong đợi. Từ vai diễn trong The Good Wife (2016) - nơi cô được khen vì lối diễn tự nhiên và sắc sảo, đến loạt phim như Kill It (2019), Into The Ring (2020), Oh My Ladylord (2021) hay Mask Girl (2023), Nana liên tục cho thấy sự tiến bộ và đa dạng hóa hình tượng. Đặc biệt, trong Mask Girl, cô hóa thân thành một nhân có tâm lý cực kỳ phức tạp, điên loạn, điều này đã khiến cô được khán giả và giới chuyên môn toàn cầu khen ngợi hết lời.

Sắp tới, Nana hứa hẹn sẽ tiếp tục gây sốt khi góp mặt trong bom tấn chuyển thể từ web novel nổi tiếng Toàn Trí Độc Giả, bên cạnh dàn sao khủng như Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop và Jisoo BLACKPINK. Dù có xuất thân idol nhưng hiện Nana đang được cho là cái tên sáng giá nhất của dàn cast này, khi mà những gương mặt còn lại đa phần đều gây tranh cãi về diễn xuất trong suốt sự nghiệp của mình.

Nana trong Toàn Trí Độc Giả

Điều đáng nói là Nana từng nhiều lần chia sẻ, cô đóng phim không đặt nặng cát-xê, mà chọn dự án dựa trên kịch bản và cơ hội học hỏi. Cô cũng từng xóa gần hết hình xăm trên người, thứ mà trước đó từng khiến cô bị hạn chế nhận vai để có thể tham gia nhiều thể loại hơn trong diễn xuất. Chính sự cầu thị, ham học hỏi và tâm huyết với nghề đã giúp Nana dần thoát khỏi cái bóng "idol lấn sân" và được công nhận là một diễn viên thực thụ.

Nguồn ảnh: Tổng hợp