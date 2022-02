Mỹ: Người phụ nữ gốc Á bị bám đuôi, đâm chết tàn bạo trong nhà

Tờ New York Times đưa tin nạn nhân, được xác định là cô Christina Yuna Lee, là người gốc Á mới nhất bị thương hoặc thiệt mạng trong 1 loạt các vụ tấn công ngẫu nhiên ở TP New York, nhiều vụ trong số đó do người mắc bệnh tâm thần gây ra.

Camera an ninh do tờ New York Post thu được cho thấy cô Lee bị một người đàn ông theo dõi và đi theo vào trong căn hộ. Trong video, cô Lee bước vào tiền sảnh của tòa nhà ngay trước 4 giờ 30 phút và đi dọc hành lang rồi bị khuất khỏi tầm nhìn của camera khi người đàn ông, được cảnh sát xác định là Assamad Nash, 25 tuổi, theo dõi cô.

Một lúc sau, những người hàng xóm gọi cảnh sát để báo cáo về tiếng xô xát và khi cơ quan chức năng đến hiện trường, cửa căn hộ của cô Lee bị khóa. Sau khi phá cửa, họ tìm thấy cô Lee đã tử vong trong bồn tắm còn Nash cố trốn thoát bằng cửa sổ sau nhưng không thành công. Hắn ta bị bắt giữ ngay bên trong căn hộ. Trên người Nash có nhiều vết cắt và vết rách nên hắn được đưa đến bệnh viện Bellevue.

Các vụ tấn công người châu Á đã gia tăng kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu. Ảnh: Reuters

Theo hồ sơ tòa án, Nash từng bị bắt vì một số tội nhẹ, trong đó có vụ hắn đấm vào mặt một người đàn ông 62 tuổi sau khi ông này quẹt thẻ tàu điện cho một người khác.

Mặc dù cảnh sát chưa gọi vụ sát hại cô Lee là tội ác vì căm ghét nhưng những vụ tấn công người Mỹ gốc Á đã gia tăng kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu. Vào tháng 12-2021, Sở Cảnh sát báo cáo tình trạng người gốc Á bị tấn công đã tăng 361% so với năm trước. Hồi tháng 1, bà Michelle Alyssa Go, một phụ nữ gốc Á, đã bị xô vào tàu đang chạy dẫn đến tử vong khi đang chờ tàu ở Quảng trường Thời đại.

Trong vụ mới nhất, giới chức trách cho biết dường như cô Lee không quen kẻ tấn công hay có bất kỳ liên hệ nào với hắn trước khi bị theo dõi. Trong một bài đăng trên Twitter chiều 13-2, thị trưởng Eric Adams khẳng định:

"Hôm nay chúng ta sẽ sát cánh với cộng đồng người châu Á. Dù nghi phạm thực hiện hành vi tàn ác này đang bị giam giữ nhưng những điều kiện tạo ra những kẻ như hắn vẫn còn. Nhiệm vụ của chính quyền này rất rõ ràng: Chúng tôi sẽ không để tình trạng bạo lực này mất kiểm soát".