Quang cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 12/1/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo hãng tin Reuters ngày 7/2, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia và Phó Đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood đã mâu thuẫn tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về Ukraine.

“Nga đã phóng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên cung cấp nhằm vào Ukraine ít nhất 9 lần. Nga và Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về hành động của mình khi làm suy yếu các nghĩa vụ lâu dài theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ”, ông Wood nói trước Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. Cả Moskva và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc của Mỹ.

Trong khi đó, ông Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an: “Chúng tôi có bằng chứng không thể chối cãi rằng một tên lửa đất đối không Patriot đã được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công máy bay vận tải quân sự Nga chở tù binh Ukraine. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa rằng Washington cũng là bên đồng lõa trực tiếp trong vụ việc”.

Ngày 24/1, một máy bay vận tải quân sự Il-76 của Không quân Nga đã bị rơi khiến tất cả 74 người trên máy bay, trong đó có 65 tù binh Ukraine, thiệt mạng và Moskva đổ lỗi cho Kiev đã bắn rơi máy bay.

Các nhà điều tra Nga tuần trước cho biết họ có bằng chứng cho thấy quân đội Ukraine đã bắn hạ máy bay vận tải quân sự bằng tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất.

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau vụ Ukraine tấn công Lisichansk, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng khi sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp nhằm vào một tiệm bánh và nhà hàng vào cuối tuần trước.

Ông Wood nói Mỹ không thể xác minh thông tin một cách độc lập, nhưng bày tỏ sự tiếc thương về tất cả thương vong dân sự.

Cũng tại cuộc họp trên của Hội đồng Bảo an, Đặc phái viên Nga tại LHQ cáo buộc Mỹ đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh toàn cầu, đồng thời làm suy yếu trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của LHQ.

Theo ông Nebenzya, Mỹ đang lôi kéo các quốc gia lớn nhất ở Trung Đông vào một cuộc xung đột. “Gần đây, Mỹ không ngừng tấn công các cơ sở được cho là của các nhóm thân Iran ở Iraq và Syria, Mỹ đang tìm cách lôi kéo các quốc gia lớn nhất ở Trung Đông vào một cuộc xung đột toàn khu vực. Rõ ràng là các cuộc không kích của Mỹ nhằm mục đích đặc biệt là làm nóng thêm cuộc xung đột”.