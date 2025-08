Mỹ nâng cấp bến tàu, Trung Quốc xây khách sạn: Washington lo bị Bắc Kinh theo dõi

Palau là một quốc đảo thuộc tiểu vùng Micronesia của Châu Đại Dương ở phía tây Thái Bình Dương. Quần đảo Micronesia gồm hơn 300 hòn đảo nằm về phía đông Philippines. Từ lâu nơi này đã sở hữu một vị thế chiến lược. Nhật Bản đã chiếm đóng Palau trong nửa đầu thế kỷ 20, sau đó giao tranh ác liệt với Mỹ tại đây trong Thế chiến II. Ngày nay, Palau là một mắt xích quan trọng trong Chuỗi đảo thứ hai, chuỗi tiền đồn trải dài từ Nhật Bản qua Guam và Micronesia đến Indonesia mà Mỹ đang củng cố. Quân đội Mỹ, vốn có quyền tiếp cận rộng rãi tại Palau theo một hiệp ước liên kết tự do song phương, coi quốc đảo này là một phần then chốt trong chiến lược phân tán lực lượng nhanh chóng và phô trương sức mạnh trong khu vực. (Theo The Washington Post)