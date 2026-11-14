Mỹ nam VTV 2 đời vợ, nay yêu say đắm Chị đẹp nóng bỏng

Từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam diễn viên điển trai VTV hiện tìm được hạnh phúc bên một Chị đẹp cũng từng ly hôn.

NSƯT Việt Anh là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua hàng loạt bộ phim như Chạy án, Người phán xử, Sinh tử và Hướng dương ngược nắng. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong độ cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, Việt Anh là một trong những nam diễn viên nổi bật của màn ảnh phía Bắc. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp thành công, đời sống tình cảm của anh cũng trải qua không ít thăng trầm.

Việt Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Anh từng kết hôn với biên tập viên, phóng viên truyền hình Thùy Linh. Cặp đôi có một con gái chung tên thân mật là Dâu Tây, sinh năm 2007, trước khi cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2010.

Sau đó, nam diễn viên gắn bó với Hương Trần. Cả hai đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới. Năm 2017, Việt Anh và Hương Trần đón con trai Đậu Đậu chào đời. Tuy nhiên, đến năm 2019, cặp đôi xác nhận đường ai nấy đi. Sau hai lần đổ vỡ, Việt Anh khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nam diễn viên từng chia sẻ bản thân mong muốn có người đồng hành, thấu hiểu và cùng chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống.

NSƯT Việt Anh là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua hàng loạt bộ phim như Chạy án, Người phán xử, Sinh tử và Hướng dương ngược nắng. Ảnh: FBNV

Với nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, Việt Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2023. Ảnh: FBNV

Sau hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Việt Anh hiện đang có chuyện tình ngọt ngào bên diễn viên Quỳnh Nga, mỹ nhân nổi tiếng với biệt danh “Cá sấu chúa” và từng tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Chuyện tình của Việt Anh và Quỳnh Nga từng khiến khán giả tò mò suốt nhiều năm. Cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau tại các sự kiện, buổi gặp gỡ bạn bè và những chuyến du lịch. Không ít lần, những cử chỉ thân thiết của cặp diễn viên làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài, Việt Anh và Quỳnh Nga đều khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Cả hai cùng tham gia nhóm bạn nghệ sĩ phía Bắc nên thường xuyên có những dịp hội ngộ.

Sau hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Việt Anh hiện đang có chuyện tình ngọt ngào bên diễn viên Quỳnh Nga. Ảnh: FBNV

Đến tháng 7/2026, Việt Anh và Quỳnh Nga bất ngờ có động thái xác nhận mối quan hệ tình cảm. Tối 15/7, cặp đôi đồng loạt đăng tải video ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến công tác kết hợp du lịch tại Nga.

Ngày 16/7, Việt Anh chính thức xác nhận chuyện tình cảm với truyền thông. Nam diễn viên tiết lộ anh và Quỳnh Nga đã chuyển từ mối quan hệ bạn bè sang yêu đương được khoảng một năm. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định công khai vì cảm thấy đây là thời điểm phù hợp.

Sau khi công khai, cặp đôi ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng. Việt Anh và Quỳnh Nga thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện, cùng chơi pickleball và đi du lịch.

Đến tháng 7/2026, Việt Anh và Quỳnh Nga bất ngờ có động thái xác nhận mối quan hệ tình cảm. Ảnh: FBNV

Việt Anh và Quỳnh Nga hiện công khai đồng hành trong nhiều hoạt động, khiến chuyện tình của hai nghệ sĩ nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ảnh: FBNV

Không chỉ công khai tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga còn gây chú ý khi cùng nhau chuẩn bị tổ ấm. Tháng 7/2026, chỉ ít ngày sau khi xác nhận hẹn hò, cặp đôi tiết lộ đã cùng mua một căn nhà tại Hà Nội. Đây là tài sản chung mà hai nghệ sĩ quyết định đầu tư để chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài bên nhau.

Theo những hình ảnh và thông tin được chia sẻ, căn nhà nằm trong khu đô thị ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Cặp đôi dành nhiều thời gian trao đổi với đơn vị thiết kế, lên phương án cải tạo và lựa chọn phong cách nội thất phù hợp.

Việc mua nhà chung khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về khả năng Việt Anh và Quỳnh Nga sẽ sớm tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cả hai từng chia sẻ rằng không muốn đặt áp lực lên chuyện kết hôn.

Trước khi tìm được hạnh phúc bên Quỳnh Nga, Việt Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Ảnh: FBNV

Quỳnh Nga bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ trước khi nổi tiếng nhờ vai Vũ Vũ trong bộ phim Lập trình cho trái tim. Nhân vật có biệt danh “Cá sấu chúa” giúp tên tuổi Quỳnh Nga được đông đảo khán giả biết đến.

Năm 2014, Quỳnh Nga kết hôn với người mẫu Doãn Tuấn. Sau thời gian chung sống, cả hai chia tay và nữ diễn viên chính thức xác nhận ly hôn vào tháng 3/2019. Sau đổ vỡ hôn nhân, Quỳnh Nga trở lại hoạt động nghệ thuật, gây chú ý với vai Nhã trong phim Về nhà đi con.

Những năm tiếp theo, Quỳnh Nga tiếp tục tham gia các bộ phim truyền hình, chương trình giải trí và sự kiện nghệ thuật. Năm 2023, cô góp mặt trong mùa đầu tiên của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Đến tháng 1/2025, người đẹp giành ngôi vị quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2024.