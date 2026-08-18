Mỹ nam Việt duy nhất khiến Chi Pu vừa gặp đã hôn luôn, đẹp như hoàng tử lại còn cao 1m88

Ai mà khiến một mỹ nhân như Chi Pu rung động ngay từ lần đầu gặp như thế?

Năm 2023, dự án điện ảnh Người Mặt Trời từng gây chú ý khi khai thác một chủ đề mới lạ tại thị trường trong nước: Thế giới ma cà rồng. Bộ phim xoay quanh cuộc chiến sinh tồn, những xung đột nội tâm và tình yêu bị cấm đoán giữa thế giới loài người và những sinh vật bóng đêm khát máu. Trong tphim, Thuận Nguyễn và Chi Pu đảm nhận hai vai diễn là Marco và Triệu - những ma cà rồng quyền lực, quyến rũ nhưng cũng đầy tàn nhẫn.

Ngay khi phim công chiếu, cặp đôi đã khiến màn ảnh rộng "chao đảo" bởi phản ứng hóa học bùng nổ. Những phân cảnh tay đôi giữa Marco và Triệu vừa mang màu sắc u tối, vừa toát lên sự cuồng nhiệt, ma mị của tình yêu đồng loại. Dân tình không tiếc lời khen ngợi, khẳng định đây là một trong những cặp đôi có ngoại hình và sự ăn ý đẹp nhất màn ảnh Việt. Từng ánh mắt, cử chỉ cho đến các phân đoạn lãng mạn đều tự nhiên đến mức khiến người xem vỗ tay rần rần.

Để có được những thước phim quyến rũ và tự nhiên như vậy, ở ngoài đời, Chi Pu cũng tự nhận bản thân có một sự kết nối và ăn ý đặc biệt với Thuận Nguyễn. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, cả hai đã được ê-kíp nhận xét là đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Trong một buổi phỏng vấn, Chi Pu từng tiết lộ một kỷ niệm "động trời" ngay trong lần đầu tiên hai người chạm mặt. Theo đó, Thuận Nguyễn là bạn cast cuối cùng của Chi Pu. Vừa xuất hiện, nam diễn viên đã khiến Chi Pu bị "sốc visual" vì "bước đến như một hoàng tử" mặt vest và áo sơ mi. Sự chỉn chu và nghiêm túc chuẩn bị cho buổi casting như vậy khiến Chi Pu đánh giá rất cao bạn diễn của mình. Cô nói tiếp: "Khi cast với nhau, anh Thuận là bạn diễn duy nhất mà trong lúc cast em hôn luôn".

Lý giải cho hành động táo bạo này, Chi Pu cho biết chính phong thái của Thuận Nguyễn đã tạo cho cô một cảm giác an toàn và đáng tin tưởng. Bản thân cô cũng tự nhận là không hiểu sao hay có động lực gì mà cô tiến tới hôn bạn diễn luôn. Sau một hồi phân tích, Chi Pu thừa nhận: "Thì người ta cũng là trai đẹp mà".

Không chỉ những khung hình trong phim, hiệu ứng cặp đôi của Thuận Nguyễn và Chi Pu khiến MXH bấy giờ thích thú mỗi khi xuất hiện tại các thảm đỏ và sự kiện quảng bá phim. Sánh đôi cùng nhau, cả hai chiếm trọn spotlight nhờ gu thời trang đồng điệu và visual tràn màn hình.

Quả thực, Thuận Nguyễn khiến một mỹ nhân đình đám như Chi Pu phải "rung động" ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi ngoại hình của anh là điều không khó hiểu. Nam diễn viên sở hữu một visual chuẩn nam thần với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng và nụ cười má lúm đồng tiền cực duyên. Đặc biệt, vóc dáng chuẩn mẫu với chiều cao khủng 1m88 giúp Thuận Nguyễn dễ dàng cân đẹp mọi phong cách thời trang, từ những bộ vest lịch lãm như hoàng tử đến phong cách lãng tử, bụi bặm.

Thuận Nguyễn sinh năm 1992, xuất thân là người mẫu và từng đoạt danh hiệu Á vương 4 cuộc thi Mister Global 2017. Trước khi lấn sân sang màn ảnh rộng, anh là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Thế Giới Trẻ và được khán giả yêu mến qua nhiều dự án phim sitcom, web-drama. Bước ngoặt điện ảnh của anh ghi dấu ấn qua các vai diễn trong Bẫy Ngọt Ngào, Thanh Sói và đặc biệt là vai diễn lấy đi nhiều nước mắt trong Người Vợ Cuối Cùng. Thuận Nguyễn được đánh giá là một diễn viên có thực lực, chịu lăn xả và nghiêm túc với nghề (anh từng giảm tận 23kg để vào vai trong Bẫy Ngọt Ngào).

Trong năm 2026, Thuận Nguyễn thử sức với chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Anh liên tục gây sốt và "thoát vòng" thành công nhờ những màn trình diễn lăn xả, điển hình như màn tap dance trên đôi giày bọc lửa đầy quả cảm tại Công diễn 2. Bước đi này không chỉ giúp nam diễn viên đập tan những hoài nghi về bản thân mà còn chứng minh tư duy "không đứng yên" với nghệ thuật sau 15 năm làm nghề bền bỉ.