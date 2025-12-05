Mỹ nam Việt đáng thương nhất hiện tại: Đóng phim nào cũng gặp kiếp nạn, đẹp trai diễn đỉnh mà sao đen đủi quá vậy

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt mang tính đột phá đối với Liên Bỉnh Phát khi anh xuất sắc giành được danh hiệu Thị đế tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 62. Đây là thành tích chưa diễn viên Việt nào đạt được, đồng thời mở ra cánh cửa lớn dành cho thị trường phim ảnh Việt Nam tới trường quốc tế. Song, hành trình này không hề trải đầy hoa hồng. 2 bộ phim Liên Bỉnh Phát đóng chính liên tiếp gặp "tam tai" khiến người hâm mộ lo lắng.

Mới đây, Bẫy Tiền - phim 16+ do Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng đóng chính - đột ngột bịrút khỏi rạp sát ngày khởi chiếu. Nhà sản xuất chưa ấn định ngày phát hành mới, cho biết dời lịch chiếu vì muốn giới thiệu phim vào thời điểm phù hợp hơn, giúp khán giả trải nghiệm trọn vẹn. Ekip hướng dẫn người đã mua vé liên hệ với hệ thống rạp để được hỗ trợ hoàn tiền. Bẫy tiền rút khỏi rạp chỉ trước một ngày công chiếu. Có tin đồn NSX muốn tránh đụng độ với đối thủ mạnh không kém Long Diên Hương.

Hôm 27/11, Quán Kỳ Nam được ghi nhận chỉ có lác đác vài suất chiếu mỗi ngày. Lướt qua một lượt trên các hệ thống bán vé, không khó để thấy Quán Kỳ Nam chỉ có khoảng 3-4 suất chiếu ở một vài rạp chiếu, còn lại là chỉ có duy nhất 1 khung giờ - thường là buổi sáng - cho khán giả tới xem. Suất chiếu sáng thường thưa khách, nhiều người muốn đến ủng hộ cũng khó.

Đáng nói, bộ phim lại nhận về nhiều phản ứng tích cực từ nhiều người dùng MXH, được đánh giá cao cả về chất lượng lẫn dàn cast. Việc một bộ phim được đánh giá cao, mọi thứ đều được thực hiện tinh tế và giàu cảm xúc như Quán Kỳ Nam lại chỉ có vài suất chiếu thưa thớt khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người cho biết phải săn từng khung giờ, thậm chí di chuyển sang rạp xa hơn để kịp xem trước khi phim… biến mất khỏi rạp.

Liên Bỉnh Phát là 1 diễn viên có thực lực, biết đặt cảm xúc đúng nơi đúng lúc ở các bối cảnh khác nhau. Ví dụ như trong Quán Kỳ Nam, Liên Bỉnh Phát không phải kiểu trí thức điển hình như người ta vẫn hình dung về một dịch giả từng du học Pháp. Nhưng ở anh lại có một sự từng trải, đĩnh đạc và tử tế rất chân thật, không cần phô diễn mà vẫn thấy. Anh chàng cũng sở hữu diện mạo điển trai, nam tính mang đậm chất điện ảnh.