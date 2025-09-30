Mỹ nam U50 trẻ như 20, hủy hôn với nàng thơ kém 19 tuổi về quê nuôi cua

Nhắc đến những nam thần tượng điển trai, tài năng từng gây chao đảo màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc) đời đầu, Quách Phẩm Siêu là cái tên không thể bỏ qua, bên cạnh Ngôn Thừa Húc, Minh Đạo, Hạ Quân Tường... Mỹ nam này từng khuynh đảo showbiz với ngoại hình nổi bật. Đến hiện tại, anh được ví là "ma cà rồng" hack tuổi đẳng cấp, "soái ca trẻ mãi không già" của showbiz Hoa ngữ.

Tài tử U50 nhưng trẻ trung như tuổi 20

Quách Phẩm Siêu sinh năm 1977. Anh vào showbiz từ năm 19 tuổi. Với chiều cao vượt trội 1,87 m, cùng nét điển trai chuẩn thần tượng, Quách Phẩm Siêu trở thành người mẫu quảng cáo cho nhiều hãng thời trang hàng đầu thế giới. Một thời, anh liên tục chiếm vị trí số 1 đắt show trong giới người mẫu nam ở Đài Loan (Trung Quốc).

Đến năm 2004, Quách Phẩm Siêu chuyển sang đóng phim thần tượng sau nhiều lần được các nhà sản xuất săn đón, gửi kịch bản về tận nhà. Ngay ở tác phẩm đầu tay Đấu Ngư đóng cùng An Dĩ Hiên, Quách Phẩm Siêu đã một bước vươn lên vị trí mỹ nam hàng đầu châu Á. Hình tượng "bad boy" nhưng chung tình của anh trong phim khiến bao trái tim thiếu nữ khi ấy mê mệt. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục tham gia diễn xuất trong 18 Tuổi Không Đợi Được Nữa, Hoàng Tử Gặp Công Chúa, Tình Yêu Đẹp Lắm... Tuy nhiên, những bộ phim này không đạt được thành công như kỳ vọng khiến danh tiếng của Quách Phẩm Siêu dần tụt dốc.

Quách Phẩm Siêu từng là mỹ nam thần tượng top 1 của showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Mãi đến năm 2018, tên tuổi Quách Phẩm Siêu mới được chú ý trở lại nhờ vẻ ngoài trẻ trung không đổi, vẫn hệt như khi mới vào nghề của nam diễn viên. Trong phim Người Đàm Phán, tài tử 41 tuổi khiến công chúng "phát sốt" với diện mạo đẹp trai, trẻ trung hơn cả nam chính Hoàng Tử Thao 25 tuổi. Năm 2020 Quách Phẩm Siêu tiếp tục gây bất ngờ khi tái ngộ khán giả trong Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư, với ngoại hình như bị thời gian bỏ quên. Cũng từ đó, anh được ví là "ma cà rồng" hack tuổi đẳng cấp, "soái ca trẻ mãi không già" của showbiz Hoa ngữ.

Quách Phẩm Siêu như "ngoại lệ" của thời gian, bao năm vẫn không thấy già đi

Hủy hôn đáng tiếc với bạn gái diễn viên kém 19 tuổi

Quách Phẩm Siêu có đời tư vô cùng kín tiếng. Hoạt động showbiz nhiều năm nhưng Quách Phẩm Siêu hiếm khi công khai chuyện hẹn hò. Phải đến năm 2021, mỹ nam này mới chính thức báo tin vui yêu đương với nữ diễn viên Mã Trạch Hàm. Mối tình của cặp sao gây bất ngờ với công chúng vì chênh lệch tuổi tác đến 19 tuổi.

Sau đó, Quách Phẩm Siêu tung ảnh cưới "tình bể bình" với người đẹp Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư. Nam diễn viên còn mua nhà tân hôn ở Bắc Kinh (Trung Quốc), và cho biết sẽ rước nàng về dinh vào năm 2023.

Thế nhưng, chờ mòn mỏi 2 năm trời, công chúng vẫn chưa thấy Quách Phẩm Siêu cưới Mã Trạch Hàm. Đến tháng 2/2025, Quách Phẩm Siêu gây xôn xao khi đăng bài thông báo chia tay, hủy bỏ hôn sự với Mã Trạch Hàm. Trước động thái của Quách Phẩm Siêu, Mã Trạch Hàm cũng đăng bài xác nhận đã chia tay tài tử đình đám từ lâu. Tuy nhiên, cả 2 không tiết lộ nguyên nhân chấm dứt cuộc tình của mình.

Quách Phẩm Siêu hủy cưới, chia tay bạn gái diễn viên kém 19 tuổi

Trước đó, vào năm 2022, mối quan hệ của Quách Phẩm Siêu và Mã Trạch Hàm cũng đã lộ dấu hiệu trục trặc. Mã Trạch Hàm đã đăng bài úp mở về việc cô bị lừa dối trên MXH. Nữ diễn viên gọi người gây ra vụ việc là "đáng kinh tởm", nói dối vô số lần khiến cô chán ghét, ghê sợ. Sau đó, Mã Trạch Hàm xóa bỏ bài đăng. Cư dân mạng ngay lập tức nghi ngờ cô đang ám chỉ bạn trai nổi tiếng Quách Phẩm Siêu. Không ít người suy đoán rằng Quách Phẩm Siêu đã lừa dối Mã Trạch Hàm nên dẫn đến đổ vỡ mối quan hệ ngay trước ngày cưới.

Về quê nuôi cua, trồng lúa mì

Sau tuyên bố hủy hôn với Mã Trạch Hàm, Quách Phẩm Siêu bắt tay vào kinh doanh nông sản. Nam diễn viên đã thuê 40 cái ao, với diện tích 2,67 hecta tại Giang Tô (Trung Quốc) để nuôi cua. Thương hiệu "Chớp nhoáng hết sạch trăm mẫu ao - cua Bạo Vương" của Quách Phẩm Siêu là đối tác phân phối chiến lược sản phẩm cua lông, cua gạch của nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc JD.com. Mỗi 1 vụ mùa cua được giá, Quách Phẩm Siêu có thể bỏ túi hàng tỷ đồng.

Quách Phẩm Siêu kiếm tiền tỷ nhờ nuôi cua

Ngoài ra, Quách Phẩm Siêu còn có cánh đồng trồng lúa mì ở quê dì ruột tại Sơn Đông (Trung Quốc). Cứ đến vụ mùa thu hoạch, mọi người lại thấy nam diễn viên lái máy kéo, lái xe ba gác, đi gặt cùng người thân. Nam diễn viên cho biết việc trồng nông sản không giúp anh kiếm được nhiều tiền, nhưng lại mang đến niềm vui tinh thần, hàng năm đều được gặp lại cô chú, anh em họ hàng xa.

Nam diễn viên cũng chẳng ngại xắn tay đi ra đồng thu hoạch lúa mì cùng người thân

Nguồn: Sina, Sohu



