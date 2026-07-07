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Mỹ nam U40 hot nhất Việt Nam lúc này: Cứ xuất hiện là viral, mặc càng đơn giản càng đẹp

Linh An
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Visual của mỹ nam này vẫn thống trị cõi mạng.

Không quá khi nói rằng Thơm (Da LAB) đang là một trong những gương mặt gây ấn tượng nhất tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Mùa 2 với màn "lột xác" visual đầy ấn tượng. Từ hình ảnh nghệ sĩ giản dị, có phần bụi bặm quen thuộc, nam ca sĩ gây ấn tượng với diện mạo bảnh bao, trẻ trung và cuốn hút hơn hẳn. Gần như mỗi khoảnh khắc lên sóng của Thơm đều nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và thảo luận.

Mỹ nam U40 hot nhất Việt Nam lúc này: Cứ xuất hiện là viral, mặc càng đơn giản càng đẹp- Ảnh 1.

Các topic về visual Thơm đều nhận được lượng tương tác lớn trên MXH.

Mới đây, trong tập phát sóng thứ hai của chương trình, thành viên Da LAB tiếp tục "thống trị" cõi mạng với giao diện bảnh bao chuẩn nam thần. Không cần đến những bộ cánh cầu kỳ, phong cách đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính, lịch lãm.

Mỹ nam U40 hot nhất Việt Nam lúc này: Cứ xuất hiện là viral, mặc càng đơn giản càng đẹp- Ảnh 2.

Không cần đến những bộ trang phục cầu kỳ hay loạt phụ kiện đắt đỏ, Thơm vẫn sáng bừng với phong cách tối giản. Thành viên Da LAB lựa chọn công thức quen thuộc gồm áo thun đen trơn phối cùng quần jeans xanh nhạt, tạo nên tổng thể năng động, trẻ trung và cá tính. Thiết kế basic ôm vừa vặn càng tôn lên vóc dáng cân đối cùng bờ vai rộng, cánh tay săn chắc của nam rapper.

Mỹ nam U40 hot nhất Việt Nam lúc này: Cứ xuất hiện là viral, mặc càng đơn giản càng đẹp- Ảnh 3.

Visual gây thương nhớ cõi mạng của Thơm trong tập 2 dù anh không lên stage trình diễn.

Điểm cộng lớn nhất nằm ở visual ngày càng thăng hạng với gương mặt góc cạnh, đường quai hàm sắc nét, sống mũi cao cùng làn da sáng khỏe. Mái tóc vuốt gọn kết hợp cặp kính đặt hờ trên đầu mang đến cảm giác phóng khoáng, thời thượng, pha trộn giữa vibe "boyfriend material" và một chút bad boy khiến người xem khó rời mắt.

Nếu ở outfit áo thun đen, Thơm gây thương nhớ với vẻ nam tính tối giản thì anh lại khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với khí chất "tổng tài" khi diện sơ mi đen. Thiết kế basci với phần cúc áo được mở hờ vừa đủ khoe phần xương quai xanh và bờ ngực săn chắc, tạo điểm nhấn đầy cuốn hút mà không hề phô trương. Vẫn với kiểu tóc nam tính cùng cặp kính gọng đen, thành viên Da LAB toát lên vẻ lịch lãm pha chút tri thức. Nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng đầy ấm áp của ngôi sao sinh năm 1989 tiếp tục giúp anh hút thêm lượng lớn người hâm mộ.

Chỉ cần 1 chiếc sơ mi đen đơn giản, Thơm sáng bừng với giao diện đẹp như tổng tài. (Nguồn: Threads)

Mỹ nam U40 hot nhất Việt Nam lúc này: Cứ xuất hiện là viral, mặc càng đơn giản càng đẹp- Ảnh 4.
Mỹ nam U40 hot nhất Việt Nam lúc này: Cứ xuất hiện là viral, mặc càng đơn giản càng đẹp- Ảnh 5.
Mỹ nam U40 hot nhất Việt Nam lúc này: Cứ xuất hiện là viral, mặc càng đơn giản càng đẹp- Ảnh 6.

Loạt khoảnh khắc viral với visual "10 điểm không có nhưng" của Thơm.

Thơm vốn sở hữu những đường nét nam tính rõ nét với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và khung xương hàm sắc nét, vì vậy mỗi khi diện trang phục đen tối giản, khí chất quý ông của nam nghệ sĩ lại càng được đẩy lên rõ rệt. Không cần họa tiết cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, chỉ một chiếc sơ mi đen cũng đủ khiến thành viên Da LAB tăng thêm chất quý ông, trưởng thành và quyến rũ. Gam màu đen còn giúp tôn triệt để vóc dáng khỏe khoắn của anh, từ bờ vai rộng vạm vỡ đến phần cơ ngực săn chắc thấp thoáng sau lớp áo mở hờ. Chính sự kết hợp giữa ngoại hình nam tính, thần thái tự tin và body cân đối đã tạo nên hình ảnh vừa phong trần vừa sang trọng, khiến Thơm trở thành "hiện tượng" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2.

Mỹ nam U40 hot nhất Việt Nam lúc này: Cứ xuất hiện là viral, mặc càng đơn giản càng đẹp- Ảnh 7.
Mỹ nam U40 hot nhất Việt Nam lúc này: Cứ xuất hiện là viral, mặc càng đơn giản càng đẹp- Ảnh 8.

Thơm bùng nổ vẻ nam tính, chín chắn khi diện đồ đen.

Mỹ nam U40 hot nhất Việt Nam lúc này: Cứ xuất hiện là viral, mặc càng đơn giản càng đẹp- Ảnh 9.

Body vạm vỡ của thành viên Da LAB gây chấn động cõi mạng.

Ảnh: Threads, Instagram

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