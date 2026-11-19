Nhờ từ bỏ diễn xuất, mỹ nam này đã thành danh và sở hữu lý lịch gây sốt toàn bộ cõi mạng.

Mới đây, cái tên Ông Phỉ Nhiên bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trên MXH xứ Trung. Khởi nguồn từ loạt video "đào" lại những phân cảnh của anh trong phim Tần Thủy Hoàng, nhan sắc ở tuổi 12 cùng thần thái vương giả của nam diễn viên một thời khiến ai nấy vô cùng xôn xao. Giữa lúc nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự tiếc nuối cho một tài năng sớm rời bỏ ánh đèn sân khấu, thông tin về công việc và cuộc sống hiện tại của Ông Phỉ Nhiên mới là thứ khiến fan sốc hơn cả.

Khi còn lại sao nhí, Ông Phỉ Nhiên được đạo diễn Diêm Kiến Cương lựa chọn vào vai thiếu niên Doanh Chính trong Tần Thủy Hoàng. Với gương mặt thanh tú cùng đôi mắt đầy khí chất, anh đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh vị hoàng đế tương lai, đối mặt với nhiều biến cố tiền triều. Nhiều năm trôi qua, netizen vẫn không khỏi dành lời khen cho màn khắc họa của Ông Phỉ Nhiên, thậm chí đánh giá đây là một trong những tạo hình sao nhí cổ trang xuất sắc nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Tiếc là, Ông Phỉ Nhiên không mấy mặn mà với diễn xuất. Sau Tần Thủy Hoàng, anh hoàn toàn vắng bóng khỏi showbiz và chọn hướng đi khác. Thực chất những drama xoay quanh phim Tần Thủy Hoàng được xem là yếu tố không nhỏ khiến đường đời của nam diễn viên thay đổi. Tác phẩm được khởi quay từ năm 2000 nhưng phải đến năm 2007 mới chính thức lên sóng. Trong 6 năm chờ đợi, cha mẹ Ông Phỉ Nhiên đã quyết tâm định hướng con trai tập trung vào con đường học vấn, thay vì mạo hiểm "há miệng chờ sung".

Ông Phỉ Nhiên chọn học tập, nghiên cứu thay vì diễn xuất

Không phụ sự kỳ vọng của gia đình, Ông Phỉ Nhiên đã đạt thành tích học tập ấn tượng, tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học tại Đại học Bắc Kinh rồi chinh phục tiếp chương trình cao học tại Đại học Dân tộc Trung ương. Rời ghế nhà trường, anh lựa chọn con đường trở thành một nhà nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

Và đây là thông tin đang khiến cộng đồng mạng sục sôi những ngày qua. Theo thông tin được công bố, Ông Phỉ Nhiên hiện đang giữ vị trí cán bộ công tác tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh hàng đầu của quốc gia tỷ dân này. Tại đây, anh đảm nhiệm các công tác liên quan đến nghiên cứu, tư vấn, phổ cập và hoạch định chính sách khoa học công nghệ. Nam diễn viên nhí năm nào giờ đã hoàn toàn lột xác, chuyển mình thành viên chức nhà nước làm việc tại cơ quan nghiên cứu hàng đầu. Thậm chí khi có người bình luận rằng thấy tiếc nuối cho chàng vua trẻ Tần Thủy Hoàng năm nào, liền có nhiều bình luận phản bác "Profile như này là khổ, là tiếc nuối dữ chưa?".

Một số hình ảnh hiếm hoi của Ông Phỉ Nhiên

Ở độ tuổi ngoài 30, cuộc sống của Ông Phỉ Nhiên diễn ra lặng lẽ và kín tiếng. Anh không sử dụng MXH thường xuyên để giao lưu hay thu hút sự chú ý từ công chúng. Qua một số hình ảnh đời thường hiếm hoi, anh dường như vẫn giữ vẻ ngoài thư sinh, điềm đạm và dành nhiều thời gian cho những chuyến du lịch khám phá kết hợp công tác.