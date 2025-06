Mỹ nam top 1 visual Vbiz bất ngờ cạo đầu, ngoại hình gây sốc giữa sự kiện

Ngày 8/6, sự kiện giao lưu, ký tặng của các nghệ sĩ tham gia chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm đã được diễn ra tại TP.HCM. Góp mặt trong dàn cast của chương trình, diễn viên Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân đã có mặt để giao lưu cùng với khán giả. Bên cạnh đó, đạo diễn của Chiến Sĩ Quả Cảm - chị Mai Thắm cũng đã có mặt để chia sẻ về quá trình cùng các nghệ sĩ - chiến sĩ tạo nên mùa 1.

Gây chú ý tại sự kiện, Song Luân khiến nhiều khán giả bất ngờ với "đầu trứng cút" hiện tại. Để tham gia vào chương trình, nam diễn viên đã cạo phăng mái tóc dài của mình. Từ mỹ nam sở hữu visual lãng tử "đỉnh chóp", nay Song Luân xuất hiện với diện mạo mới mẻ, trông rắn rỏi và cá tính. Nhiều người nhận xét so với hình ảnh trước đó có vẻ khác biệt nhưng gương mặt điển trai của Song Luân lại "over hợp".

Ngoại hình của Song Luân qua camera thường

Song Luân khoe visual mới với kiểu "đầu trứng cút"

Tại sự kiện, các nghệ sĩ cũng đã chia sẻ về quãng thời gian tham gia trong chương trình. Khi bước vào môi trường sinh hoạt chung cùng các chiến sĩ, Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân và dàn cast đã rèn luyện thêm tính kỷ luật, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Là "cây hài" ở các chương trình thực tế, Lê Dương Bảo Lâm khẳng định ở Chiến Sĩ Quả Cảm cũng sẽ là người tạo mảng miếng xuyên suốt. Nhưng nam diễn viên cũng rào trước với khán giả rằng đó là tình huống vui vẻ trong chương trình, có gì xin mọi người thông cảm.

"Thưa quý vị nhiệm vụ của em đến với chương trình là mang lại niềm vui tiếng cười, nhưng mỗi lần quăng miếng thì nghe câu 'đồng chí Lâm nghiêm túc', 1 tập bị nhắc 15 lần. Nên quý vị ơi, khi chương trình lên sóng mà có mấy miếng hề được tung ra, không phải do em không nghiêm túc, mà đó là nghề nghiệp của em, có gì mọi người cứu em và thông cảm cho em ạ", Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ về việc thể hiện trong chương trình sắp lên sóng

Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm và Song Luân là 3 trong số 12 nghệ sĩ chính tham gia chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm

Chương trình được đạo diễn bởi chị Mai Thắm - người đứng sau thành công của các chương trình nổi tiếng, điển hình như 2 Ngày 1 Đêm

Trong chương trình, các nghệ sĩ sẽ sinh hoạt và làm nhiệm vụ như một chiến sĩ thực thụ

Các nghệ sĩ hào hứng chia sẻ về khoảng thời gian trong chương trình

Nhiều người hâm mộ đã có mặt tại sự kiện ra mắt chương trình

Lần đầu tiên trong lịch sử truyền hình Việt Nam, một chương trình thực tế quy mô lớn về lực lượng Công an Nhân dân (CAND) chính thức ra mắt, với tên gọi Chiến Sĩ Quả Cảm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an và do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media sản xuất, chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, Chiến Sĩ Quả Cảm quy tụ đội hình 12 nghệ sĩ nam nổi tiếng gồm: MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh, Song Luân, MONO, Liên Bỉnh Phát, Long Hạt Nhài, Quốc Thiên và Neko Lê. Tất cả sẽ rời xa ánh đèn sân khấu để bước vào môi trường thao trường khốc liệt, nơi nghệ thuật phải nhường chỗ cho tinh thần thép và kỷ luật sắt của chiến sĩ CAND.

Không còn là những vai diễn hay sân khấu giải trí, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp trải nghiệm quy trình huấn luyện khắt khe như thật: từ chữa cháy, giải cứu con tin đến truy bắt tội phạm. Các tình huống đều được mô phỏng sát với thực tế, đòi hỏi thể lực, tinh thần và khả năng tư duy linh hoạt. Không có kịch bản, không có diễn tập – chỉ có mồ hôi thật, cảm xúc thật và ý chí thật.