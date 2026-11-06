Mỹ nam showbiz hẹn hò ở công viên với nữ ca sĩ hơn 5 tuổi lúc bạn gái đi công tác, quyết cùng tiểu tam vượt sóng gió

Nhiều đồng nghiệp sớm nhận ra mỹ nam showbiz tên Dương lén lút ngoại tình với đàn chị nhưng lại giấu giếm, không thông báo cho chính thất biết chuyện.

Vụ nữ diễn viên kiêm ca sĩ Ngô Trác Nguyên chen chân vào mối quan hệ của nam tài tử Chu Hiên Dương và YouTuber Hà Tâm Đế (Cindy) đã chiếm sóng truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) trong suốt thời gian dài. Còn nhớ Ngô Trác Nguyên - Chu Hiên Dương bại lộ mối quan hệ sai trái hồi năm 2024. Sau đó, Chu Hiên Dương - Hà Tâm Đế đã chính thức “đường ai nấy đi”. Tới năm nay, nam diễn viên họ Chu khiến công chúng phẫn nộ khi công khai hẹn hò với tiểu tam Ngô Trác Nguyên. Từ đây, họ trở thành cặp đôi ngoại tình bị ghét bậc nhất showbiz xứ Đài. Được biết, Ngô Trác Nguyên hơn Chu Hiên Dương tận 5 tuổi.

Trong diễn biến mới nhất, Ngô Trác Nguyên vừa xuất hiện trên podcast Tâm Sự Phụ Nữ của nữ ca sĩ Đào Tinh Oánh. Tại đây, người đẹp họ Ngô rơi nước mắt và gửi lời xin lỗi đến chính thất Hà Tâm Đế: “Em đã làm tổn thương người khác. Em muốn xin lỗi Hà Tâm Đế, thực sự rất xin lỗi, em đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều, mang đến cho cô ấy quá nhiều đau khổ. Xin lỗi vì em đã chần chừ quá lâu để rồi đến nay mới gửi lời xin lỗi, lúc đó em không có đủ dũng khí để nói ra những lời này. Em thực sự thấy vô cùng nuối tiếc vì đã không thể nói lời xin lỗi sớm hơn”.

Ngô Trác Nguyên (áo trắng) vừa xuất hiện trên podcast của Đào Tinh Oánh và gửi lời xin lỗi tới chính thất Hà Tâm Đế. Ảnh: Line Today

Mối quan hệ giữa Ngô Trác Nguyên (bên trái) và Hà Tâm Đế sau drama ngoại tình đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Line Today

Ngô Trác Nguyên cho biết thêm, khi vụ scandal ngoại tình bùng nổ, nội tâm cô cũng đã bị chấn động lớn: “Trên mạng có nhiều ý kiến chỉ trích nhắm vào em, và trong lòng em cũng có những tiếng nói riêng. Với những bình luận trên mạng, em đều chấp nhận và cũng đã đọc hết cả rồi. Em đã tự kiểm điểm bản thân, tự hỏi tại sao mình lại đi đến bước đường này? Đương nhiên tất cả những điều này đều do em tự chuốc lấy, là lỗi lầm do bản thân em gây ra, chính những lựa chọn lúc đó đã đưa em đến bước đường như hiện tại”.

Đào Tinh Oánh không hề thiên vị Ngô Trác Nguyên chỉ vì cô là khách mời trong chương trình podcast của mình. Thay vào đó, nữ ca sĩ họ Đào mắng thẳng đàn em: “Thứ nhất về chuyện bị dư luận công kích, về điều này em phải tự mình gánh chịu. Thứ 2, công việc của em chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều rồi”. Ngô Trác Nguyên cúi đầu chấp nhận: “Em rất hiểu điều đó. Đã mang danh nghệ sĩ, là người của công chúng thì phải chấp nhận sự thật phũ phàng này”.

Dù khóc lóc tỏ ra hối cải trên sóng trực tiếp mới đây song Ngô Trác Nguyên không nhận được sự cảm thông từ công chúng. Trên các diễn đàn trực tuyến, đông đảo netizen đã chỉ trích mỹ nhân họ Ngô vì cho rằng cô này vừa có màn xin lỗi giả tạo, không thật lòng và chỉ đang “nước mắt cá sấu”. Theo nhiều khán giả, nếu Ngô Trác Nguyên thực sự biết thành tâm hối cải thì đã đặt dấu chấm hết với “tra nam” Chu Hiên Dương từ lâu chứ không nắm tay anh vượt qua sóng gió như hiện tại.

Ngô Trác Nguyên khóc nức nở trong màn lộ diện mới đây song chẳng được ai thương xót. Ảnh: Line Today

Vụ drama ngoại tình chính thức nổ ra hồi tháng 4/2024. Vào thời điểm đó, giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) chấn động khi đoạn clip âu yếm, thân mật quá mức ngoài công viên lúc nửa đêm của Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên xuất hiện trên khắp các mặt báo giải trí. Trong clip, nam diễn viên trẻ để Ngô Trác Nguyên ngồi lên đùi mình. Cả 2 ôm ấp, hôn nhau qua lớp khẩu trang. Sau khoảng 12 phút thân mật ở nơi công cộng, họ rời đi. Chu Hiên Dương bắt taxi đưa Ngô Trác Nguyên về trước, rồi anh 1 mình quay về nhà. Khi ấy, mỹ nam họ Chu vẫn còn đang hẹn hò với nữ YouTuber nổi tiếng Hà Tâm Đế. Đáng phẫn nộ là thời điểm Chu Hiên Dương bị tung clip thân mật với Ngô Trác Nguyên, Hà Tâm Đế đang đi công tác ở Hàn Quốc.

Hình ảnh ngoại tình bị cánh săn ảnh ghi lại rõ mồn một đã tố cáo mối quan hệ sai trái, đáng xấu hổ của 2 nghệ sĩ trẻ đình đám xứ Đài. Theo nguồn tin của truyền thông xứ Trung, Chu Hiên Dương - Ngô Trác Nguyên “mèo mả gà đồng” sau khi được chọn làm nam, nữ chính trong 1 dự án phim hình sự - phá án. Sau vài ngày ghi hình, các nhân viên trong đoàn đã nhận ra sự thay đổi khác thường của Chu Hiên Dương. Nam diễn viên này từ người hướng nội, ít giao tiếp với đồng nghiệp bỗng trở nên tích cực tương tác, trao đổi kịch bản nhưng chỉ với 1 mình Ngô Trác Nguyên. Không lâu sau, Chu Hiên Dương ngày nào cũng đến phim trường để quan sát Trác Nguyên ghi hình cho dù hôm đó anh không có cảnh quay. Cả 2 cũng thường xuyên bị trông thấy có hành động tình tứ trên mức đồng nghiệp ở trường quay.

Từ đó, mối quan hệ mập mờ của Chu Hiên Dương - Ngô Trác Nguyên râm ran trong giới và đến tai cánh săn ảnh. Cặp sao đã bị paparazzi theo dõi 1 khoảng thời gian. Khi hay tin bạn gái của Chu Hiên Dương ra nước ngoài công tác, cánh săn ảnh đã quyết định theo sát nam diễn viên và Ngô Trác Nguyên. Cuối cùng, vào khuya 1/4/2024, truyền thông đã bắt quả tang tại trận cảnh cặp nghệ sĩ này kéo nhau ra công viên tình tứ.

Chu Hiên Dương lén lút ngoại tình khi bạn gái đi nước ngoài công tác. Ảnh: Line Today

Bê bối Chu Hiên Dương “cắm sừng” bạn gái Hà Tâm Đế (ngoài cùng bên trái), ngoại tình với nữ ca sĩ Ngô Trác Nguyên đã gây rúng động showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: X

Sau khi vụ việc vỡ lở, cư dân mạng chỉ trích Chu Hiên Dương là trai tồi, đạo đức giả khi lén lút cặp bồ với đồng nghiệp nhưng luôn ra vẻ là người bạn trai chung tình. Trong khi đó, Ngô Trác Nguyên bị gán mác “tiểu tam” giật bồ người khác. Trước làn sóng tẩy chay của dư luận, Chu Hiên Dương lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai lầm và cho biết chưa xử lý tốt mối quan hệ tình cảm vì còn non trẻ. Tuy nhiên, lời giải thích và xin lỗi của anh không được chấp nhận.

Thậm chí, công chúng còn thêm phần ghét bỏ Chu Hiên Dương hơn và đòi đuổi mỹ nam này khỏi showbiz vì anh đã sai còn có thái độ tồi tệ với bạn gái. Nguồn tin thân cận cho biết, Chu Hiên Dương đã chủ động liên lạc với bạn gái Hà Tâm Đế ngay khi hình ảnh ngoại tình của anh với Ngô Trác Nguyên tràn ngập mặt báo. Tuy nhiên, nam diễn viên này gọi điện không phải nhằm xin lỗi, cứu vãn mối quan hệ với Hà Tâm Đế mà để hỏi bạn gái có muốn chia tay hay không. Đối mặt với cơn tức giận của nữ YouTuber họ Hà, Chu Hiên Dương chơi bài bạo lực lạnh, tỏ ra bất cần và sau đó đã không trả bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ bạn gái.

Vì quá bức xúc với thái độ mặt dày của Chu Hiên Dương, Hà Tâm Đế đã nói lời chia tay, đồng thời đuổi gã bạn trai lăng nhăng ra khỏi nhà cô ngay trong đêm. Tới tháng 4 năm nay, Chu Hiên Dương gây sốc khi công khai hẹn hò với tiểu tam Ngô Trác Nguyên.

Chu Hiên Dương - Ngô Trác Nguyên công khai hẹn hò hồi tháng 4 năm nay trong sự bất bình của dư luận. Ảnh: Line Today

Sau vụ scandal chấn động, Chu Hiên Dương vẫn trở lại đóng phim bình thường, thậm chí còn lọt vào đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Kim Mã với phim điện ảnh Kung Fu Quải Chưởng của Cửu Bả Đao. Trong khi đó, Ngô Trác Nguyên lại gần như biến mất hoàn toàn khỏi màn ảnh vì vụ bê bối.