Mỹ nam phim Hàn hơn 10 năm nhan sắc không đổi, U30 vẫn đóng vai học sinh quá đỉnh

Màn ảnh Hàn năm 2023 đánh dấu sự đổ bộ nhộn nhịp của các nam ca sĩ thần tượng "thế hệ thứ 2". Bên cạnh những cái tên đang gây dấu ấn như Lee Jun Ho trong Khách Sạn Vương Giả, hay Taecyeon trong Nhịp Đập Trái Tim, màn trở lại với phim ảnh của nam thần tượng "xinh đẹp" nhất xứ Hàn Ren (nhóm NU'EST) đang khiến khán giả chú ý.

"Thần tượng xinh đẹp" Ren trở lại với phim ảnh

Mỹ nam sinh năm 1995 đã tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án Longing for You (Chờ Ngày Báo Thù) của đài ENA, cũng là vai diễn sâu sắc và đóng vai trò chủ đạo đầu tiên của anh chàng từ trước đến nay. Trong bộ phim, Ren thủ vai Jin Woo - em trai của nam chính Jin Sang (Na In Woo), một thám tử có vẻ ngoài hoạt náo nhưng không kém phần tài năng. Trong 2 tập đầu vừa lên sóng, Jin Sang phải cật lực điều tra, cố gắng làm sáng tỏ các vụ án bí ẩn mà trong đó, em trai Jin Woo của anh lại bị nghi là thủ phạm.

Nhân vật Jin Woo của Ren được mô tả là chàng thanh niên hiền lành, điềm đạm, thế nhưng rất dễ tổn thương. Jin Sang từ một tên ồn ào, nói nhiều cũng bắt đầu trở nên ảm đạm sau khi chứng kiến em trai bị người khác xem như kẻ có tội, rồi bất ngờ bị sát hại. Mặc dù đã "ngủm củ tỏi" nhưng vai trò của Jin Woo trong Longing for You vẫn còn, hứa hẹn là manh mối và động lực không nhỏ giúp anh trai chiến thắng tội ác.

Nếu Na In Woo đang gặp phải tranh cãi vì diễn xuất kém, chưa lột tả được nhân vật thì Ren được khán giả khen ngợi, nhất là ở khoản nhan sắc. Ở tuổi gần 30, thành viên NU'EST vẫn thể hiện được nét "em trai nhà bên" hiền lành, dễ mến, thậm chí còn tự tin thể hiện hình tượng học sinh trung học trong loạt cảnh hồi tưởng của Jin Woo và nữ chính Young Joo (Kim Ji Eun) năm xưa.

Longing for You là dự án đầu tiên mà Ren có vai trò lớn, sau một loạt những vai khách mời "mua vui" và mờ nhạt trước đó. Anh chàng ra mắt khán giả thông qua vai trò ca sĩ, thành viên nhóm NU'EST vào năm 2012, và hoạt động năng nổ tại Hàn Quốc lẫn thị trường châu Á nói chung. Với hình tượng "phi giới tính", Ren dễ dàng trở nên nổi bật giữa hằng hà sa số các thần tượng nam lúc bấy giờ, với nhan sắc luôn được đánh giá cao. Sau hơn 10 năm ra mắt, Ren vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, không thua kém lứa đàn em và vẫn đang hoạt động nhiệt tình về ca hát, và có lẽ sắp tới là diễn xuất.

Ren hiện tại

Ảnh: ENA