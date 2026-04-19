HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ nam phim giờ vàng VTV lập 'cú đúp trăm tỷ' trong nửa năm là ai?

Ngọc Thanh/ VTC News |

Sau hai dự án liên tiếp vượt mốc 100 tỷ đồng, nam diễn viên này trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi duy trì được sức hút cả ở phòng vé lẫn truyền hình.

Thanh Sơn đang là một trong những gương mặt được quan tâm khi xuất hiện trong phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực . Phim nhanh chóng đạt doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày khởi chiếu.

Trong Hẹn em ngày nhật thực, Thanh Sơn vào vai bác sĩ Hải - một chàng trai tử tế, có cuộc sống ổn định. Anh đem lòng theo đuổi nữ chính, song trái tim người đẹp lại hướng về một chàng trai khác. Dù không nhiều đất diễn bằng vai chính, tài tử vẫn để lại thiện cảm với diễn xuất nhập tâm, biểu cảm sinh động.

Thanh Sơn trong "Hẹn em ngày nhật thực".

Trước đó vào tháng 9/2025, Thanh Sơn lần đầu Nam tiến để thử sức ở mảng điện ảnh. Anh đảm nhận vai nam chính trong dự án Tử chiến trên không. Bộ phim đã trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Thanh Sơn.

Từ hình ảnh “soái ca ngôn tình” quen thuộc trên sóng truyền hình, anh lần đầu chinh phục khán giả bằng phong thái gai góc, mạnh mẽ. Phim vượt mốc doanh thu hơn 250 tỷ đồng, giúp Thanh Sơn ghi tên vào dàn "diễn viên trăm tỷ" của màn ảnh Việt.

Vai diễn cũng giúp anh giành giải "Nam chính xuất sắc nhất" hạng mục Điện ảnh tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2025.

Việc hai phim điện ảnh có sự tham gia của Thanh Sơn đều cán mốc trăm tỷ chỉ trong vòng nửa năm không chỉ là dấu hiệu tích cực về mặt thương mại, mà còn cho thấy sự thay đổi tích cực trong hành trình nghề nghiệp của nam diễn viên sau nhiều năm gắn bó với phim truyền hình.

"Tử chiến trên không" đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Thanh Sơn.

Thanh Sơn sinh năm 1991, là gương mặt quen thuộc trên sóng phim giờ vàng VTV. Xuất thân từ Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và là nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ, anh từng bước chinh phục khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách.

Anh trở thành mẫu nam chính điển hình trên sóng giờ vàng và được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “soái ca phim truyền hình”.

Thanh Sơn tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoa nở trái mùa, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order hay Tình yêu và tham vọng... Năm 2020, bộ phim Đừng bắt em phải quên với nhân vật thầy giáo Duy đã đưa Thanh Sơn và Quỳnh Kool trở thành cặp đôi được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”. Vai diễn này cũng giúp anh lọt vào đề cử "Nam diễn viên ấn tượng" tại VTV Awards cùng năm.

Thanh Sơn được mệnh danh là “soái ca phim truyền hình”.

Đến 11 tháng 5 ngày (2021), Thanh Sơn tiếp tục bùng nổ khi sánh đôi cùng Khả Ngân. Nhân vật Đăng - chàng trai dí dỏm, giàu tình cảm - không chỉ mang về cho anh giải Cánh diều vàng 2021, mà còn khiến bộ phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình ăn khách nhất thời điểm đó.

Tuy nhiên, việc thường xuyên gắn với tuyến nhân vật hiền lành, chính diện cũng khiến anh đôi lúc bị nhận xét là “một màu”. Chính vì vậy, Thanh Sơn khao khát được thử thách ở những vai diễn có tính bứt phá. Đó cũng là lý do anh quyết định thử sức ở mảng điện ảnh.

Về đời tư, Thanh Sơn là người rất kín tiếng. Theo nam diễn viên, anh từng kết hôn ở tuổi 25 với bạn gái gắn bó 3 năm. Tuy nhiên, vì một vài lý do nên cả hai đã “đường ai nấy đi”. Thời gian qua, dù vướng tin đồn tình cảm với một vài mỹ nhân của showbiz Việt nhưng Thanh Sơn vẫn chọn cách giữ im lặng.

Tags

sao Việt

Thanh Sơn

phim giờ vàng VTV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại