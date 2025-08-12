Mỹ nam hàng đầu showbiz: 12 tuổi đã ra dáng tài tử điện ảnh, U50 chưa kết hôn

Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn là một trong những sao nam được yêu mến nhất trong làng giải trí Việt. Anh chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả nhờ diễn xuất rất tốt cùng vẻ ngoài điển trai vô cùng.

Thực tế, không cần phải đến khi trở thành sao mà ngay từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, visual của Hứa Vĩ Văn đã tỏa sáng. Cụ thể, một tấm ảnh thẻ của Hứa Vĩ Văn từng được lan truyền trên mạng, nhờ thế mà khán giả mới biết nam tài tử đúng là "soái" từ bé.

Bức ảnh thẻ chụp hình ảnh của Hứa Vĩ Văn năm 12 tuổi.

Được biết, thời điểm này Hứa Vĩ Văn mới 12 tuổi mà thôi. Dù chưa trưởng thành, nhưng nam tài tử đã mang dáng dấp của một mỹ nam hàng đầu showbiz trong tương lai với những đường nét gương mặt hoàn hảo.

Hứa Vĩ Văn sinh năm 1979 tại TP.HCM. Ba mẹ anh đều xuất thân từ gia đình giàu có nhưng sau khi kết hôn, họ không được hai bên gia đình hỗ trợ tài chính. Bởi vậy, ba của Hứa Vĩ Văn phụ bán hàng cho ông nội từ sáng đến khuya còn mẹ mở một quán ăn nhỏ.

Theo thời gian Hứa Vĩ Văn ngày một thăng hạng nhan sắc hơn. Giờ đây ở tuổi 46, những đường nét ấy không hề mất đi, mà còn được nâng tầm nhờ vẻ trưởng thành, lịch lãm của một quý ông đích thực.

Hứa Vĩ Văn là mỹ nam nức tiếng của showbiz Việt.

Thêm một vài thông tin về sự nghiệp của Hứa Vĩ Văn, trước khi được biết đến rộng rãi với tư cách diễn viên, anh từng theo đuổi âm nhạc, là một mảnh ghép của nhóm nhạc GMC đình đám một thời.

Ít ai biết rằng, Hứa Vĩ Văn từng "biến mất" khỏi showbiz suốt 3 năm, anh quyết định buông tay sau nhiều năm cố gắng sống chết với nghề. Nhưng may mắn rằng sau 3 năm rời xa showbiz, Hứa Vĩ Văn bắt đầu tìm thấy một địa hạt mới để mình chinh phục đó chính là phim điện ảnh. Anh quyết định bỏ tất cả để làm lại từ đầu, không nhận phim truyền hình, không tham gia gameshow để dành cho mình sự tập trung tối đa.

Anh nói rằng trong suốt sự nghiệp của mình, anh chẳng mơ ước gì cao sang, cũng chẳng tham vọng mình có vai diễn để đời đi chăng nữa. Anh chỉ mong mình được sống với đam mê, thử thách bản thân ở những chân trời mới lạ thay vì mãi vùng vẫy trong một địa hạt nhỏ bé mà thôi.

Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất sau cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng toàn quốc do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức năm 2002 với bộ phim Cây huê sà. Ngay từ vai diễn đầu tay, Hứa Vĩ Văn đã nhận được những lời nhận xét có cánh từ công chúng khi hóa thân trọn vẹn vào nhân vật Lợi, một anh nông dân trẻ chất phác, hiếu thảo.

Hứa Vĩ Văn trong phim Chàng Trai Năm Ấy.

Anh là một trong những mảnh ghép tạo nên sức hút cho Tiệc Trăng Máu.

Hứa Vĩ Văn cùng các bạn diễn trong phim Thái Sư Trần Thủ Độ.

Sau đó là hàng loạt các phim truyền hình khác như: Lời thề đất mũi, Công ty thời trang, Tình yêu pha lê, Anh chàng vượt thời gian, Lời thú nhận của Eva, Gieo gió, Thái sư Trần Thủ Độ, Váy hồng tầng 24, Mặt nạ thiên thần, Hồ sơ lửa, Trại cá sấu…

Hứa Vĩ Văn cũng là gương mặt được săn đón ở nhiều dự án điện ảnh như: Đam mê, Giao lộ định mệnh, Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh, Thần tượng, Chuyện tình Sài Gòn, Chạy đi rồi tính, Âm mưu giày gót nhọn, Chàng vợ của em, Tiệc trăng máu, Đất rừng phương Nam…

Với vẻ ngoài điển trai, lối diễn chân thật, tác phong làm việc chuyên nghiệp, Hứa Vĩ Văn nhận được sự yêu thương lớn từ khán giả cũng như đồng nghiệp. Anh được mọi người gọi là "nam thần màn ảnh Việt". Anh cũng là gương mặt quen thuộc trên nhiều chương trình truyền hình như: Bước nhảy hoàn vũ, Hội quán tiếu lâm, Bữa trưa vui vẻ, Người bí ẩn, Ai cũng bật cười, Ơn giời, cậu đây rồi, Kỳ tài thách đấu, Khi đàn ông mang bầu, Sao hỏa sao kim…

Hứa Vĩ Văn sẽ trở lại màn ảnh rộng với Mưa Đỏ.

Sắp tới, những khán giả yêu mến Hứa Vĩ Văn sẽ tiếp tục được gặp anh trong dự án điện ảnh mới nhất mang tên Mưa Đỏ (dự kiến khởi chiếu ngày 22/8/2025). Kịch bản phim được lấy cảm hứng từ cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị diễn ra vào năm 1972. Đây là tác phẩm ca ngợi tinh thần yêu nước, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của người dân Việt Nam.

Trong phim, Hứa Vĩ Văn đảm nhận vai một bác sĩ quân y tên Lê, người không màng những khó khăn, gian khổ, luôn cố gắng hết mình để cứu chữa cho những người bị thương. Đây hứa hẹn sẽ là vai diễn mang đầy sức nặng tâm lý, khơi gợi nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Hứa Vĩ Văn mới mở một quán ăn.

Bên cạnh diễn xuất, Hứa Vĩ Văn còn có đam mê lớn với ẩm thực, anh có khả năng chế biến món ăn rất ngon. Nhà hàng của nam diễn viên đã hoạt động được nhiều năm. Cơm gà là món ăn được nhiều thực khách ưa chuộng, nam diễn viên cũng nhiều lần đứng bếp để phục vụ mọi người. Về sau, Hứa Vĩ Văn còn bán thêm mì sườn kho và nhiều món ăn khác.

Ở tuổi U50, Hứa Vĩ Văn chưa kết hôn.

Ở tuổi U50, Hứa Vĩ Văn có cuộc sống yên bình bên gia đình, chưa kết hôn. Nam diễn viên cho biết, mình không có ý định yêu đương hay lập gia đình.

Sau những trắc trở về tình duyên trước đó, "nam thần màn ảnh Việt" chia sẻ, anh rất bi quan về hôn nhân, lại càng không tin hạnh phúc trong hôn nhân có thể tồn tại. Đối với anh, hôn nhân giống như một sự cam kết, còn tình yêu chỉ tồn tại khi cả hai người toàn tâm, toàn trí nghĩ về nhau.